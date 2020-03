Plädoyer für mehr Pragmatik

Rotenburg – Kann man über Erziehungsfragen lachen? Man sollte sogar, meint Jan-Uwe Rogge. Der Erziehungspapst ganzer Generationen, darunter auch Gastgeber Heiko Kehrstephan, gab sich am Donnerstagabend nach langer Abstinenz in der Region im ausverkauften Wachtelhof ein Stelldichein.

Gelacht wurde in mehr als zweieinhalb Stunden laut und reichlich. Ob über Helikoptereltern, die Mutter, die beim Yoga ihre Chakren in Ordnung bringt – und über Veganer, Ökotussen und Klimaretter sowieso. Dem 72-Jährigen ist nichts heilig, auch die Anwesenden nicht. „Oh Gott, wie sehen Sie denn aus!“, begrüßt er die jungen Mütter, aber auch erstaunlich viele ältere Semester mit hoher Erzieherinnendichte. Die Provokation, die Überhöhung – damit hat der Altmeister sein Publikum schnell im Sack. Gern zieht er über diejenigen her, die sich Notizen machen wollten („Eure Kinder finden Euch uncool!“), über die pädagogischen Zombies, Spielplätze wie Affenzoos mit gaffenden Eltern, diagnostische Erwachsene und Kinder, die in Rollen gedrängt werden.

Scharfzüngig, auf den Punkt, aber eben in der Überspitzung reichlich zynisch, bekommen auch Pubertierende und überhaupt alle ihr Fett weg. Unbestritten: Der Mann hat Comedy-Format. Mit dem Sprech eines Demagogen und einer Diktion, die zuweilen an Otto Waalkes erinnert, berichtet er von Kindern, die mit Papa Pizza bestellen, sobald Mama aus dem Haus ist, oder vom Dinkel-Pausenbrot, das gegen die kulinarische Krönung der Hochkultur, die Kindermilchschnitte, eingetauscht wird. So weit, so unterhaltsam.

Nun wäre das Ganze totkomisch, wenn Rogge Komiker wäre, der dem erziehenden Volk aufs Maul schaut, und das verdammt treffend. Gleichwohl: Der Hamburger Erziehungsguru, der an die 20 Ratgeber veröffentlicht hat, ist auch Erziehungsberater. Darf man sich über seine Fallbeispiele aus der Praxis (mit hoffentlich fiktiven Namen), in der ihn oft überforderte, hilfesuchende Eltern aufsuchen, lustig machen? Für einen Großteil der Zuschauer liegt die Antwort auf der Hand, oder besser: Zwerchfell. Eine junge Mutter erkennt sich in einigem Gesagtem wieder: „Erschreckende Wahrheiten, aber witzig verpackt – er kommt sympathisch, ehrlich und authentisch rüber.“ „Ich kenne ihn von früher von den Workshops“, erzählt die pensionierte Osterveseder Erzieherin Gerda Dietz. „Seine Bücher waren sehr hilfreich, allerdings versteht man sie besser, wenn man ihn kennt.“ Sie schätzt seine zeitlosen Ratschläge: Sein Humor habe ihr geholfen; er versucht, die Eltern aufzuheitern und kommt dabei auf den Punkt.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. „Der predigt mit Ego statt mit dem Herzen – reine Effekthascherei“, meint eine Erzieherin, eine andere wiegelt ab: „Er hat viel bewirkt, gerade hier im Landkreis – dafür lässt er sich jetzt feiern.“ Aber wie empfinden die „durch den Kakao-Gezogenen“ es selbst? Die Probe aufs Exempel folgt nach der Pause. Rogge beantwortet schriftliche Fragen aus dem Publikum. Die Themen sind nicht überraschend: Einschlafprobleme, Rivalität unter Geschwistern, Medienkonsum. Auch hier ist kein Problem zu klein, als dass es nicht zur Steilvorlage für billige Lacher taugen würde. Eine Mutter, deren Frage ins Lächerliche gezogen wird, hakt laut nach und wird erneut vorgeführt. Ihr Mitlachen: echt oder die Scham des Rampenlichts?

Doch zwischen aller Persiflage predigt der Mario Barth der Eltern und Pädagogen auch viel Kluges: Kinder als Geschenke, Dankbarkeit und Demut bei Erziehung, Kinder so annehmen, wie sie sind, Vorleben statt Vorlabern – hehre, allgemeingültige Lehren, auch ohne Lukas-Evangelium und Sokrates als Rückendeckung.