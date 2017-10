Pirscht sich jetzt der „goldene Oktober“ heran?

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Nachdem wir am Donnerstag Orkantief „Xavier“ mit schweren Sturm-, örtlich sogar Orkanböen um 120 km/h sowie viel Regen überstanden haben, beruhigt sich das Wetter zum Wochenende nur langsam. Im Zustrom polarer Kaltluft entwickeln sich am Freitag kräftige Regen- oder Graupelschauer mit örtlichen Gewittern, am Sonnabend auch Dauerregen. Gleichzeitig wird es noch kühler.

Am Wochenende lassen uns Höchstwerte von elf bis 13 Grad frösteln, und in der klaren Nacht auf Montag sind nur noch sieben Grad drin. In der neuen Woche wird das Wetter tendenziell freundlicher, doch die Schauer bleiben uns zunächst erhalten. Erst in der zweiten Wochenhälfte kommt der Herbst allmählich aus der Talsohle heraus. Ob sich daraus einige richtig „goldene“ Oktobertage entwickeln, ist noch unsicher. Bemüht man die Statistik, so treten die meisten dieser verhältnismäßig sonnigen und trockenen Tage zwischen dem 9. und 22. Oktober auf, hauptsächlich im Zeitraum vom 12. bis 16. Oktober. Darum wird’s zum Ende der kommenden Woche höchste Zeit für einen Farbenrausch im Blätterwald. Dazu der Wetterspruch: „Am Sankt-Gallus-Tag (16. Oktober) man den Nachsommer erwarten mag.“

Im Vergleich zum Super-September im vergangenen Jahr war der erste Herbstmonat diesmal ein Totalausfall. Atlantiktiefs mit meist kühler Luft bestimmten das Wetter in den ersten beiden Monatsdekaden. Den Tiefpunkt markierte das für die Jahreszeit ungewöhnlich intensive Orkantief „Sebastian“, das am 13. September mit Spitzenböen um 95 km/h auch den Altkreis Rotenburg in Mitleidenschaft zog. Zum kalendarischen Herbstanfang am 22. September änderte sich die Großwetterlage endlich. Hoher Luftdruck über weiten Teilen Europas blockierte die Regentiefs und ließ die Temperaturen allmählich steigen. Doch der erhoffte Altweibersommer blieb aus. Das dafür entscheidende Hoch „Rosi“ verharrte in ungünstiger Lage weit weg über Nordeuropa. An seinem Rande sorgte milde Luft vom Balkan zwar für angenehme Temperaturen, doch eingelagerte Höhentiefs brachten immer wieder dichte Wolken und – lokal eng begrenzt – kräftige Regengüsse, vereinzelt sogar mit Blitz und Donner.

So hatte der September nur wenige komplett trockene Tage im Angebot und den geringsten Sonnenschein seit 2001.