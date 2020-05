Pilgern in der Nachbarschaft

Pastor Thomas Steinke lädt zu bewusstem Wandern ein

+ Thomas Steinke regt zum Pilgern alleine an.

Rotenburg – Eigentlich wollte Thomas Steinke in Zusammenarbeit mit dem Touristikverband des Landkreises (Tourow) in diesem Frühjahr die Pilgertouren unter dem Motto „Kirche geht weiter – Pilgern auf den Nordpfaden“ fortsetzen. Wegen der Corona-Pandemie und den geltenden Beschränkungen musste der erste Termin und vermutlich auch der zweite am 6. Juni ausfallen, schreibt der Pastor für Gemeindeinnovation. Er regt nun stattdessen dazu an, sich auch alleine auf den Weg zu machen „Pilgern heißt nicht zwangsläufig, als Gruppe unterwegs zu sein“, meint er. Und es sei nicht nur auf den Nordpfaden möglich, sondern auch „in der Natur nebenan“. Es funktioniere direkt im eigenen Wohnort, in den Nachbarstraßen oder in Ecken, in denen man sich selten aufhalte. „Es kommt auf die Haltung an, ob ich mich darauf einlasse, die Dinge, die mich permanent beschäftigen, zu Hause zu lassen und Kopf und Herz frei zu bekommen für das, was mir auf dem Weg begegnet. Hilfreich könne dabei ein Ritual als Anfang und Ende der Pilgertour sein, etwa ein Innehalten beim Verlassen oder Zurückkehren ins Haus. Es könnten spannende Erfahrungen, ähnlich wie bei einer Gruppentour, gemacht werden. „Ich kann genauso aufmerksam werden und die Sinneseindrücke intensiv wahrnehmen“, meint der Pastor, der Menschen einlädt, diese Art des Pilgerns auszuprobieren und Erfahrungen mit ihm (E-Mail: thomas.steinke@kkbz.de, Telefon 05193 / 9662586) zu teilen. Für die gemeinsamen Pilgertouren auf den Nordpfaden gibt es im Herbst am 10. Oktober einen weiteren Termin. faw