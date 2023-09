Pflegeeltern gesucht: Landkreis Rotenburg will Personalpool aufstocken

Der Landkreis Rotenburg sucht neue Pflegeeltern: Die sind immer dann wichtig, wenn Kinder ihre Ursprungsfamilien verlassen müssen. © Imago

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder ihre Familie verlassen müssen. Wenn sich das als langfristige Sache herauskristallisiert, werden die passenden Pflegeeltern gesucht. Generell gibt es zu wenig.

Rotenburg – „Liebevolle Arme für weiche Landung gesucht“ ist der Titel einer Broschüre vom Landkreis Rotenburg. Eine „weiche Landung“ sollen Kinder haben, die kurzfristig oder auch dauerhaft aus ihren Familien genommen werden und daher ein neues Zuhause brauchen. „Wir können immer neue Pflegeeltern gebrauchen“, sagt Kerstin Hoffmann, Leiterin des Adoptions- und Kinderpflegedienstes beim Jugendamt des Landkreises.

Es gibt viele Gründe, warum Kinder ihre Familie verlassen müssen. Vernachlässigung, Krankheit der Eltern oder auch Sucht. Wenn sich abzeichnet, dass ein Kind, das vorübergehend gut untergebracht ist – etwa in der Bereitschaftspflege – längerfristig nicht in seine Ursprungsfamilie zurückkann, dann sind die Pflegeeltern wichtig. Und davon könnte der Adoptions- und Kinderpflegedienst noch einige mehr gebrauchen. 145 Kinder und Jugendliche im Landkreis Rotenburg befinden sich derzeit in einer Dauerpflegestelle.

Sehr oft kommen die Kontakte zu potenziellen, neuen Pflegeeltern zustande, weil die etwas ganz anderes wollen: nämlich die Adoption eines Kindes, so Hoffmann. Doch Adoptionen sind eine absolute Ausnahme. Im Landkreis Rotenburg komme das ein bis zwei Mal im Jahr vor, so die Mitarbeiterin des Jugendamtes. In Gesprächen mit den Menschen, die ein Kind adoptieren möchten, fragen die Mitarbeiter des Jugendamtes behutsam nach, ob sie sich auch ein Leben als Pflegeeltern vorstellen können. Und manche können das. „Die Menschen, die diese Aufgabe übernehmen, müssen voll dahinterstehen“, sagt Hoffmann.

Kerstin Hoffmann leitet den Adoptions- und Kinderpflegedienst im Landkreis Rotenburg © Kreib

Wer Pflegemutter oder -vater werden will, führt Gespräche mit Landkreis-Mitarbeitern, bekommt Hausbesuche, absolviert einen Vorbereitungskurs. „Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, ein fremdes Kind aufzunehmen“, sagt die Leiterin der Fachabteilung des Jugendamtes. Daher sei die gründliche Vorbereitung wichtig.

Das Jugendamt begleitet alle Pflegeeltern mit Coachings und Seminaren. „Wir lassen niemanden allein“, so Hoffmann. Das gelte auch dann, wenn das Kind schon länger in seiner neuen Familie lebe. „Wir sind Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen“, so Hoffmann.

Haben neue Pflegeeltern alle Stufen der Vorbereitung durchlaufen, kommt nicht automatisch kurze Zeit später ein neues Mitglied in die Familie. „Es muss passen“, sagt Hoffmann über die richtige Auswahl von Kind und Familie. Es wäre schließlich schlimm für ein Kind, das seine Familie verlassen musste, wenn es nach kurzer Zeit auch aus der Pflegefamilie genommen wird. Mit fachlicher Begleitung der Experten vom Jugendamt kommt es daher immer vorher schon zu Treffen zwischen Kind und aufnahmebereiten Pflegeeltern.

Zahlen und Fakten Zahlen des Statistischen Bundesamtes: In Deutschland lebten im Jahr 2021 122. 700 Kinder und Jugendliche in einem Heim und 87 300 in einer Pflegefamilie. In etwa jedem zweiten Fall waren die Betroffenen unter 14 Jahre alt. Unterschiedlich lang sind die Betreuungszeiten: Die Heimerziehung endete durchschnittlich nach 21 Monaten, die Unterbringung in einer Pflegefamilie dagegen erst nach vier Jahren. Weitere Infos auf www.lk-row.de/vollzeitpflege.

Kerstin Hoffmann betont, dass jedes Kind, das in eine Pflegefamilie kommt, seine eigene Geschichte, seine eigenen Erfahrungen mitbringt. „Darauf müssen sich die Menschen in den Pflegefamilien einlassen.“

Und auch darauf, dass es Kontakte zur Ursprungsfamilie gibt. In den meisten Fällen werde die familiäre Bindung nicht gekappt. „Kinder müssen wissen, wo sie herkommen“, sagt die Fachfrau.

In den Gesprächen mit neuen Pflegefamilien erklären die Jugendamtsmitarbeiter, was auf die Mütter und Väter zukommt. Dazu gehört auch, dass die Rückkehr in die ursprüngliche Familie eine Option für die Zukunft sein kann. „So etwas kann immer zum Thema werden“, sagt Hoffmann. Wobei das, fügt sie hinzu, nicht abschreckend wirken müsse und schon gar keinen Automatismus darstelle. „Wir wägen immer zum Wohl des Kindes ab“, betont sie.

Was müssen Menschen mitbringen, die über einen solchen Schritt der Familienerweiterung nachdenken? „An erster Stelle würde ich Empathie nennen“, so die Pädagogin. Empathie natürlich dem neuen Familienmitglied gegenüber, aber auch gegenüber den leiblichen Eltern.

Bei allen Herausforderungen, die das Leben als Pflegefamilie mit sich bringt, sei der Gewinn für alle Beteiligten groß. „Man lässt sich auf andere Menschen ein, es ist spannend, fordernd und vor allem sinnstiftend“, wirbt die Jugendamtsmitarbeiterin um neue Pflegeeltern.