Pflege, Populismus und Privatisierung

Rotenburg - Von Joris Ujen. Sturmböen und Regen machten den Veranstaltern der üblicherweise auf dem Pferdemarkt abgehaltenen Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) einen Strich durch die Rechnung. Aber die Rotenburger Stadtverwaltung war vorbereitet und verlegte die öffentliche politische Veranstaltung in das Foyer des Rathauses. Dort fanden sich rund 100 Gäste ein, um sich die Reden von zwei Vertretern des DGB sowie von Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und Susi Münch anzuhören. Deren Vorträge machten Mut, thematisierten aber auch die Probleme in der heutigen Arbeitswelt.

„Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit“, unter diesem Motto stand in diesem Jahr der Tag der Arbeit. „Wenn ein Unternehmen aber keinen Betriebsrat hat, sieht es für die Beschäftigten bei Lohnverhandlungen immer schon schlecht aus“, so Wilfried Warncke, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Rotenburg. Sein Appell: „Schaffen Sie sich durch einen Betriebsrat die Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten.“

Bürgermeister Andreas Weber fand ebenfalls klare Worte und zählte Forderungen der DGB an die Bundesregierung von vor zwei Jahren auf, „die nicht nur für Rotenburg, sondern für ganz Deutschland wichtig sind“. Dazu zählten Formulierungen wie Leiharbeit bekämpfen, Teilzeit und Altersarmut reduzieren, ausreichend und kostenfreie Kita-Plätze schaffen sowie der soziale Wohnungsbau. Webers Ansicht nach kann nur die Große Koalition diese Ziele realisieren. „Ein wichtiger Aspekt, der nun in den nächsten vier Jahren umgesetzt werden soll, ist die Aufwertung sozialer Berufe.“ Im Pflegebereich muss laut Weber dringend etwas getan werden. Und: „Es kann nicht sein, dass Grundschullehrerinnen und Erzieherinnen so unterschiedlich bezahlt werden, obwohl dort genauso gute pädagogische Arbeit geleistet wird wie in den Gymnasien.“ Gewerkschaften seien da die wichtigste Friedens- und Demokratiearbeit, „die wir leisten können“.

Mit Susi Münch kam eine solche Gewerkschafterin ans Rednerpult, die die Verdi-Betriebsgruppe vom Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg vertrat. „Gesundheit ist ein Geschäft geworden“, so Münch, die damit auf die Privatisierung von Krankenhäusern Bezug nahm. Diese wirtschaftlichen Zwänge führen zu einer Arbeitsverdichtung zulasten des Patienten und zur Erschöpfung des Personals. „Es fehlt an Wertschätzung der Pflegeberufe“, so Münch. „Der Kollaps war vorprogrammiert und ist nun da.“ Ausgebranntes und entmutigtes Personal sei derzeit das Resultat. Eine Entlastung der Pflegeberufe müsse her. Viel Beifall im Foyer bekräftigte Münchs Forderung.

Maternus Burauen, Gewerkschaftssekretär der IG Bauen-Agrar-Umwelt, ging wie Warncke auf die Wichtigkeit von Betriebsräten ein. Dort sehe er aber auch in einigen Unternehmen ein wachsendes rechtes Gedankengut. „Wir dürfen dem Populismus keinen Platz geben, sondern es gilt, in Betrieben die Demokratie zu wahren. Lassen Sie sich nicht von Vorurteilen füttern. Wir müssen weiterhin einstehen für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit.“