Pferde suchen ein Zuhause

Cody, Jessy und Victor suchen ein neues Zuhause. Der Landkreis hat die drei Pferde dem Besitzer entzogen, weil er sie schlecht gehalten und sich nicht genügend um die Tiere gekümmert hat. Ein Einzelfall ist das nicht – immer mal wieder müssen Haus- oder Nutztiere aus schlechter Haltung befreit werden.

VON FARINA WITTE

Rotenburg – Etwa zweimal im Jahr komme es vor, dass die Veterinäre vom zuständigen Amt des Landkreises Rotenburg die Entscheidung fällen, dem Besitzer die Tiere zu entziehen – egal ob Pferd, Rind, Hund oder Kaninchen. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen, erklärt Kreisveterinär Joachim Wiedner. Im Fall von Haflingerstute Jessy, Tinkerhengst Cody und dem Shetlandpony Victor kamen erste Hinweise auf nicht artgerechte Haltung aus der Bevölkerung. Das sei häufig der Fall, wobei sich bei dem anschließenden Kontrollbesuch auf dem Hof oft die Situation aufkläre. Etwa wenn es sich um ein altes Pferd handelt, das weniger Muskelmasse aufweist und das Futter schlechter verwertet und deshalb dünn ist. Das erklärten sich Spaziergängern an der Weide schnell mit fehlendem Futter. Auch vermeintlich fehlende Wasserversorgung sei ein denkbarer Grund, wegen dem sich Bürger an das Veterinäramt wenden. Dann stelle sich aber etwa heraus, dass es für Außenstehende nicht sichtbar doch eine Tränke gibt.

In dem aktuellen Fall fanden die Veterinäre aber keine zufriedenstellende Situation vor. Bei der Kontrolle wird zunächst darauf geachtet, ob das Tier ausreichend Futter und Wasser hat, dann zählen auch Kriterien wie Sauberkeit und Größe des Stalls und Auslaufmöglichkeiten. „Das war in dem Fall nicht gegeben“, sagt Wiedner. Der Besitzer bekommt aber die Chance, die Mängel zu verbessern, und das Veterinäramt erteilt ihm eine entsprechende Anordnung. Es folgen angekündigte und unangekündigte Kontrollen auf dem Hof.

Die Veterinäre sind dabei durch einen Paragrafen im Tierschutzgesetz dazu befugt, fremde Grundstücke und Wohnungen zu betreten und die Situation zu dokumentieren – auch mit Fotos. Eine Befugnis, die nicht jedem Tierbesitzer schmeckt, weiß Wiedner aus der Erfahrung. Es gebe auch mal Ärger. Da die Kreisveterinäre aber auch einen Ausweis haben, auf dem auf dieses Recht hingewiesen wird, helfe oft ein kurzes Gespräch. Manchmal müsse aber auch die Polizei hinzugezogen werden.

Bei den drei Pferden hat die Anordnung des Amts nichts gebracht, und so gingen Wiedner und seine Kollegen den Weg, die Pferde dem Besitzer zu entziehen. Ein Schritt, der vorbereitet werden muss. „Wir haben einige Adressen, die wir kontaktieren können“, erklärt Wiedner. Das Amt frage diese an, ob sie die Tiere gegen Bezahlung unterbringen können. Bei Kleintieren wie Hunden oder Katzen sind in der Regel Tierheime die Anlaufstelle. „Ich erinnere mich an einen Fall, da haben wir mehr als 100 Kaninchen unterbringen müssen“, nennt er ein Beispiel von sogenanntem Animal-Hording. Bei solch einer Anzahl würden die Tiere an mehrere Stellen verteilt. Tierheime seien dabei untereinander gut vernetzt. Die Kaninchen hat ein Verein aufnehmen können, sagt Wiedner.

Bei Nutztieren wie Schweinen oder Rindern sei es einfacher, sie zu vermitteln. Dort bestünden Kontakte zu Vermarktungsplattformen. Aber auch der Schlachter komme gegebenenfalls in Betracht. Der erste Versuch sei immer, sie anderweitig abzugeben. „Das ist eine schwierige moralische Frage“, findet Wiedner, wenn es um die Abwägung zwischen tierschutzwidriger Haltung oder dem Schlachter geht. Er meint aber auch, dass „es zu der Verantwortung dazu gehört, dem Leiden ein Ende zu setzen“.

Für Pferde kommt der Schlachter ohnehin eher nicht infrage, sagt Wiedner. Sie gehörten nicht klassischerweise zu den Schlachttieren und häufig ist es im ausgestellten Pass auch ausgeschlossen. Die drei Pferde, die der Landkreis nun vorübergehend aufgenommen hat, warten auf der Pflegestelle auf einen neuen Besitzer. Potenzielle Interessenten schauen sich die Mitarbeiter des Amtes genau an. Es bestehe etwa die Gefahr, auf schwarze Schafe zu treffen, die aus den Tieren Profit schlagen wollen. Interessenten müssen eine Selbstauskunft abgeben und das Amt schaut, wenn der potenziellen neue Besitzer aus dem Landkreis kommt, ob sie bereits als Tierhalter registriert sind.

Der Hengst Cody wird gegen eine Schutzgebühr von 400 Euro, Victor und Jessy gegen eine Gebühr von 50 Euro abgegeben. Shetlandpony Victor und Stute Jessy weisen beide eine Lahmheit auf und werden behandelt. Wer eins der Tiere aufnehmen möchte, findet weitere Informationen im Internet unter www.lk-row.de oder kann eine Anfrage per E-Mail an veterinaeramt.row@lk-row.de schicken.