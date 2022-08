Petra Köhler leitet Rotenburger „On The ROWd Again“

Von: Guido Menker

Petra Köhler ist die künstlerische Leiterin bei der Premiere vom Rotenburger Straßenzirkus-Festival „On The ROWd Again“. © Privat

Petra Köhler leitet die Neuauflage des Rotenburger Straßenzirkus mit dem Titel „On the ROWd Again“. Ein Gespräch über La-Strada-Tradition, Köhlers Handschrift und offene Kultur.

Rotenburg – Die Vorfreude ist groß: bei vielen Rotenburgern, die in der Vergangenheit gerne den Straßenzirkus „La Strada“ besucht haben. Bei der Kulturinitiative Rotenburg (Kir), die am Wochenende vom 2. bis 4. September den Nachfolger „On The ROWd Again“ präsentiert. Aber auch bei Petra Köhler, die dafür die künstlerische Leitung übernommen hat. Es ist angerichtet, die letzten Vorbereitungen laufen. Wir haben darüber mit ihr gesprochen. Die 55-Jährige kennt den Chef der Kir, Uwe Goldschmidt, seit weit mehr als 20 Jahren.

Frau Köhler, wie sind Sie eigentlich mit der Kir zusammengekommen?

Der erste Kontakt war mit Uwe Goldschmidt. Der ist irgendwann in den 1990er-Jahren in einem meiner Seminare aufgetaucht und hat auch eine Fortbildung mitgemacht. Dann gab es weitere Berührungspunkte, bei denen er mich für Workshops nach Rotenburg geholt hat.

Er muss erkannt haben, dass Sie eine Gute und geeignet sind, um die Leitung bei „On The ROWd Again“ zu übernehmen. Wie sehr freut es Sie, dass er Sie dafür engagiert hat?

Das freut mich sehr, weil bei dieser Arbeit einfach mehrre Fähigkeiten und meine Erfahrungen zusammenfließen können, die ich in dieser Szene gemacht habe.

Sie haben weltweit Erfahrungen gesammelt. Auch als Künstlerin. Worin besteht für Sie jetzt als Leiterin die besondere Herausforderung?

Die Herausforderung ist tatsächlich, diese ganzen Fäden zusammenfließen zu lassen. Denn die Organisation hat viele Dimensionen, so viele Schichten. Und dabei gilt es, alles im Bewusstsein zu haben. Also das, was die Künstler und die Helfer brauchen: Wer braucht welche Informationen? Wie hängt alles miteinander zusammen?

Als künstlerische Leiterin sind Sie also auch irgendwie Regisseurin, oder lässt sich das so nicht sagen?

Das Programm zusammenzustellen, heißt, es muss ausgewogen sein, es muss die Sinne der Menschen berühren, und es muss eine Dynamik darin zu sehen, eine Qualität erkennbar sein. Mir war es auch wichtig, dass ich Frauen und Männer gleichgewichtet engagiere. Und ich bin auch sehr froh, dass ich für die Moderation beim Gala-Abend eine Frau gefunden habe.

„La Strada“ hat in Rotenburg eine lange Geschichte. Lässt sich die jetzt ausblenden?

Ausblenden lässt sich davon nichts, weil es eine Tradition von zehn Jahren hatte. Die Struktur vom Straßenfestival ist relativ gleich, so meine Erfahrung mit verschiedenen Festivals. Das mache ich genauso. Das hat jetzt nichts Spezielles mit „La Strada“ zu tun. Es ist einfach der Aufbau von so einem Festival.

Worauf dürfen sich die Rotenburger denn vom 2. bis zum 4. September ganz besonders freuen?

Auf die Künstler. Es sind wirklich ganz tolle dabei. Auch welche, die schon sehr lange in diesem Metier unterwegs sind. Es sind internationale Künstler, die im In- und Ausland Preise gewonnen haben. Die haben schon eine gute Qualität. Darauf bin ich ganz stolz.

Infos zum Programm Nach vierjähriger Pause erlebt Rotenburg vom 2. bis zum 4. September wieder ein Festival der Straßenkunst. Los geht es am 2. September mit einer Eröffnungsveranstaltung am frühen Abend auf dem Pferdemarkt. Samstag und Sonntag dann sind die Künstler an der Geranienbrücke, auf dem Kirchhof, auf dem Pferdemarkt sowie auf dem Gelände am Heimathaus zu erleben. Los geht der Spaß jeweils um 13.30 Uhr. Wer sich über das Programm informieren möchte, kauft sich für zwei Euro das Programmheft.

Woher haben Sie die vielen Kontakte zu diesen Künstlern?

Ich bin ja selbst Reisende gewesen mit meiner Straßentheater-Vergangenheit. Dadurch habe ich Kontakte knüpfen können. Davon sind einige dabei, aber es gab auch Empfehlungen. Dann habe ich mir die Shows angeguckt und als gut empfunden. So habe ich sie dann zusammengebaut.

Welche Erfahrungen bringen Sie als künstlerische Leiterin bei Veranstaltungen dieser Art mit?

In dieser Dimension ist es für mich das erste Mal. Aber ich habe schon kleinere Festivals begleitet als künstlerische Leiterin. Spielerisch und auch in der Organisation, bei der ich die Projektleitung gemacht habe.

Sie sind selbst Künstlerin. Inwieweit können Sie vor diesem Hintergrund der Rotenburger Veranstaltung einen eigenen Stempel aufdrücken?

Ich denke, dass ich das feine Spiel genauso mag wie das mitreißende, das dynamische. Ich habe also die feinen Klänge mit integriert. Das ist mir wichtig.

Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit der Kulturinitiative Rotenburg, die ja auch eine Menge zu tun hat bei der Vorbereitung?

Da bin ich absolut begeistert. Ich habe noch nie mit einem Team zusammengearbeitet, das so da, so präsent und so hilfsbereit sowie teamfähig ist. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es hat alles sehr gut geklappt.

Als Laie würde ich denken, die künstlerische Leiterin hat im Vorfeld ganz viel zu tun, und wenn es dann losgeht, kann sie es sich gemütlich machen und sich alles anschauen. Doch ich vermute, damit falsch zu liegen ...

Ja, ich werde so eine Art Springer sein. Dann habe ich mein Handy in der Hand, und jeder hat meine Telefonnummer. Da, wo Fragen sind auf dem gesamten Festival-Gelände, bin ich diejenige, die dorthin rennt, wenn ein Helfer ausgefallen ist, etwas gebraucht wird oder etwas anderes passiert. Also, es ist nichts mit dem Zurücklehnen nach dem Motto „Macht ihr Mal“.

Also brauchen Sie gutes Schuhwerk, um die Strecken bewältigen zu können ...

Ja, das denke ich auch.

Wie bewerten Sie das ehrenamtliche Engagement, das die Kir für dieses Festival auf die Beine stellt?

Das ist das, wovon ich so beeindruckt bin, weil so ein Elan dahinter ist. An einigen Treffen habe ich teilgenommen. Diese Atmosphäre, die ich da gefühlt habe, war so freundschaftlich, so wohlwollend und von unglaublicher Begeisterungsfähigkeit getragen. Wirklich klasse!

Über Petra Köhler Neuer Name, neue künstlerische Leitung: Aus „La Strada“ wird „On The ROWd Again“, und jetzt übernimmt Petra Köhler die künstlerische Leitung des in Rotenburg so beliebten Festivals der Straßenkünste. Köhler ist 55 Jahre alt und nicht nur ausgebildete Schauspielerin, sondern auch Clownin. Lange Zeit hat sie selbst Straßentheater gemacht und war international unterwegs. Auch mit Improvisationstheater hatte sie zu tun, sie ist zudem Theater-Pädagogin und Regisseurin. Petra Köhler lebt in der Nähe von Hitzacker. men

Es klingt bei Ihnen so, als würde man genau das so nicht überall erleben.

Nein, wirklich nicht. Es gibt sonst immer auch mal wieder Querschläger, die sich in den Vordergrund spielen wollen oder nicht so zuverlässig sind. Das sind ja auch menschliche Dinge, und wir sind alle nicht perfekt. Aber da sind wir schon nah rangekommen.

„La Strada“ war immer auch ein Stück weit integrativ unterwegs. „On The ROWd Again“ wird es ebenfalls sein. Es waren und sind wieder Menschen aus dem Bereich der Lebenshilfe sowie der Rotenburger Werke dabei. Das muss eigentlich auch Ihnen sehr gut gefallen, oder?

Auf jeden Fall. Für mich ist das ein ganz großer Bogen. Es sind Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen, es sind viele unterschiedliche Menschen dabei, wie jetzt auch die aus den Rotenburger Werken. Das finde ich wunderbar. Es ist toll, dass sie so integriert werden und selbst auch ihre Begeisterung leben können. Mich haben einige angesprochen und mir gesagt, dass sie sich schon so sehr darauf freuen, wieder mithelfen zu dürfen.

Aber was macht denn eigentlich den besonderen Reiz eines Straßenzirkus-Festivals aus?

Der Reiz liegt darin, dass jeder kommen kann. Es gibt keine Türen, die zu sind. Jeder kann entscheiden, was er in den Hut hineinlegt, was es ihm also wert ist. Hat man nichts in der eigenen Tasche, ist das auch in Ordnung. Es ist also ein Festival für jeden. Da gibt es keine sozialen Unterschiede.

Das macht doch bestimmt etwas mit einer Stadt wie Rotenburg. Da geht es ja auch gesellschaftlich um sehr viel mehr als nur um die Kunst. Wie sehr haben Sie bei der Planung auch so etwas mit im Blick?

Gerade jetzt in einer Zeit, in der sehr viel gespalten wird, ist es total wichtig, dass man die Leute wieder zusammenbringt. Ob Deine Nase krumm ist oder nicht: Wir können alle miteinander feiern. Nach dieser Brachzeit, was das Kulturelle angeht, ist es so wichtig, dass wir zusammen wieder Lebensfreude verspüren. Egal, aus welcher Ecke wir kommen. Jeder kann mit anderen in Verbindung kommen.

Haben Sie noch einen ganz besonderen Tipp für uns, was also sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen?

Ich würde versuchen, ganz viel zu sehen von diesem Programm. Ich möchte da keinen herauspicken, denn ich finde sie alle wirklich toll.