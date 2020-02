Personalsorgen im Finanzamt

Rotenburg – Es ist kein typisches Rotenburg-Phänomen, sondern betrifft die Finanzämter insgesamt: In den kommenden Jahren werden viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Die damit verbundenen Sorgen haben Mitarbeiter des Rotenburger Finanzamtes am Freitagvormittag dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) in einem längeren Gespräch deutlich gemacht.

Hilbers ist in diesen Tagen in der Region unterwegs, er selbst spricht von einer Wintertour. Am Donnerstag hatte er nicht nur die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser (EVB), sondern auch die Sparkasse Rotenburg Osterholz besucht. Rund zwei Jahre nach dem Zusammengehen der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde und der Kreissparkasse Osterholz zur Sparkasse Rotenburg Osterholz informierte er sich über den Fusionsprozess. Sein Fazit: „Hier sind zwei starke Sparkassen zusammengewachsen. Ihre Leistungsfähigkeit wurde ausgebaut, ohne dabei die regionale Verbundenheit mit den Menschen und der Wirtschaft zu verlieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass im anspruchsvollen Wettbewerb der Banken und Sparkassen mit der Fusion der richtige Weg eingeschlagen wurde.“ Gestern dann folgten die Gespräche beim Finanzamt in Rotenburg.

Und dort sprach er die „großen Herausforderungen an“, die auf die niedersächsische Steuerverwaltung zukämen. Eine davon liegt im Bereich der personellen Entwicklung. Arne Homfeldt, Chef des Rotenburger Finanzamtes, bringt sie mit Blick auf den Nachwuchs deutlich auf den Punkt: „Die Anzahl der Bewerber ist dramatisch eingebrochen.“ Dennoch sei es möglich, die angebotenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Auf ein „Noch“ verzichtet der Minister in diesem Zusammenhang ganz bewusst. Festzustellen sei allerdings, „dass die Klientel anders ist als noch vor zehn Jahren“, so Homfeldt. Den klassischen Realschüler, der eine Lehrstelle sucht, gebe es kaum noch. Vor diesem Hintergrund betont der Minister die Vorteile eines Ausbildungs- und Arbeitsplatzes in einem Finanzamt: „Es ist ein sicherer Job, wir bieten viele Teilzeitmodelle, und es gibt auch Telearbeitsplätze.“ Hinzu kämen viele verschiedene Funktionen sowie gute Aufstiegsmöglichkeiten. Die Ausbildungskapazitäten in den Akademien in Rinteln und Bad Eilsen habe man erhöht.

Im Finanzamt Rotenburg gibt es zurzeit 125 Bedienstete, hinzu kämen sieben Steuer- sowie sieben Finanzanwärterinnen. Der Finanzamtsbezirk hat es im vergangenen auf ein Steueraufkommen in Höhe von 515 Millionen Euro gebracht. Das Steueraufkommen aller 55 niedersächsischen Veranlagungsfinanzämter habe sich auf rund 41 Milliarden Euro belaufen, ließ der Minister mitteilen.

Besuche in den Finanzämtern stünden regelmäßig in seinem Kalender, betont der Minister. Ihm sei es wichtig, sich mit den Beschäftigten der Steuerverwaltung persönlich auszutauschen. „Ohne die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern können wir die vor uns liegenden Aufgaben nicht erledigen.“

Für das Finanzamt Rotenburg gibt es einen besonderen Anlass: Die Behörde feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. In dieser langen Geschichte habe sich die Steuerverwaltung immer wieder neuen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. Die Arbeitswelt vor 100 Jahren sei mit der heutigen nicht zu vergleichen. Und schon wieder stünde man mit der Digitalisierung vor einem grundlegenden Wandel, so Hilbers. Und das war sie dann – die nächste große Herausforderung. Die Digitalisierung werde weiter in den Fokus rücken und die Arbeitsbedingungen in den Finanzämtern deutlich verändern. Schon heute biete die Steuerverwaltung mit dem Verfahren Elster und seinem Online-Portal „Mein Elster“ eine der bundesweit erfolgreichsten E-Government-Anwendungen an. Beim Finanzamt Rotenburg würden bereits 70 Prozent der Einkommensteuererklärungen elektronisch abgegeben. Doch es gibt noch eine Herausforderung: die Reform der Grundsteuer. Bis 2025 müssten dafür im Rotenburger Bereich 3,5 bis vier Millionen Grundstücke neu bewertet werden.