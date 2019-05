Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto

Ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen. Die 69-jährige PKW-Fahrerin hatte den Radfahrer vermutlich übersehen. Er ist mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Rotenburg - Schwere Verletzungen zog sich ein 81-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zu. Der Mann war gegen 15.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg, entlang der Verdener Straße, von Unterstedt kommend in Richtung Rotenburg unterwegs. An der Einmündung zur Saturnstraße kollidierte er mit einem Auto und stürzte zu Boden. Die 69-jährige Fahrerin des PKW war aus der Saturnstraße gekommen und wollte auf die Verdener Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich übersah sie vermutlich den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Am PKW und am Pedelec entstand ein Sachschaden. Der 81-jährige Unfallbeteiligte wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Rubriklistenbild: © dpa