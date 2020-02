Rotenburg – Wenn die Zuschauer am späten Nachmittag des 29. März in der Rotenburger Stadtkirche ihre Plätze einnehmen, ist alles angerichtet. Das Elbipolis Barockorchester Hamburg und auch die 70-köpfige Stadtkantorei werden bereit sein für den zweiten Teil von Händels Messias sowie Beethovens Oratorium „Christus am Ölberg“. Es ist der zweite Teil des großen Jahresprojektes der Kantorei, nachdem der erste Teil bereits am dritten Advent des vergangenen Jahres zu erleben war. Die Vorbereitungen laufen inzwischen auf Hochtouren. Anrufe, Mails und ein erstes Gespräch mit der Presse – Kantor Simon Schumacher hat jede Menge um die Ohren in diesen Tagen.

Im Gespräch mit dem Nachfolger von Karl-Heinz Voßmeier wird vor allem auch das deutlich: Wenn der Profi auf Amateure trifft, ist es für beide Seiten ein schmaler Grat. Einerseits geht es um Ansprüche, andererseits um Bereitschaft und Fähigkeit, diese zu erfüllen. „Da hat jeder seine ganz eigene Philosophie“, sagt Schumacher. Seit etwa zwei Jahren ist er nun im Amt. Und er stellt fest: „Ich glaube, wir haben uns schon ganz gut aneinander gewöhnt.“

An der Wand im Büro von Simon Schumacher hängt ein großes Plakat, auf dem zwei Regeln deutlich zu lesen sind, die ganz wesentliche Grundlagen der aktuellen Probenarbeiten darstellen: Die Probe beginnt um 19.45 Uhr, und die Pause ist zum Schnacken da – also nur die Pause. Mit einem Wochenende in Bad Bevensen hat die intensive Vorbereitung für den 29. März begonnen. Jetzt trifft sich das Team im normalen Rhythmus einmal in der Woche. Es klingt so, als sei diese Arbeit auch für Schumacher – den Profi – eine gewisse Herausforderung. Ihm ist es schließlich wichtig, sich selbst zu reflektieren, „um dann besser zu werden“, sagt er. Mit klarer Disziplin verfolgt er eben dieses Ziel. Aber bei aller Ernsthaftigkeit soll und darf der Spaß nicht auf der Strecke bleiben – bei ihm und bei der Kantorei, also den Amateuren. „Frust vermeiden“ – so lautet die Devise. Daher muss er auch bei der Arbeit den Takt finden, der für alle annehmbar ist. Schumacher: „Mit denen, die dabei sind, gibt es Grenzen auszuloten, um zu erkennen, was sie leisten können.“ Spaß mache es ihnen, ist der Kantor überzeugt. Ruhe auf der einen, schnörkelloses Bearbeiten auf der anderen Seite. Das sei sein Rezept. Die Sänger kennen es genau.

Mit Beethovens Oratorium soll das Konzert beginnen. Das passe auch inhaltlich, wenn der zweite Teil des Messias’ daran anschließt. Und wenn es weiterer guter Gründe bedürfe, sich diesen Abend nicht entgehen zu lassen, dann wohl diesen: „Auch der Projekt-Männerchor unter der Leitung von René Clair ist dabei“, sagt Schumacher. 20 bis 25 Sänger, als Laien seiner Ansicht nach „Profis ihres Fachs“. Und Beethoven gebe den Männern in seinem Oratorium ein großes Gewicht – der Kantor verspricht ein beeindruckendes Erlebnis, wenn am Ende rund 100 Sänger sowie das 36-köpfige Orchester gemeinsam zu erleben sind. Schumacher gerät allein bei dem Gedanken daran schon fast ins Schwärmen. Die Vorfreude ist groß – wahrscheinlich nicht nur bei ihm. Doch da ist ja noch die Arbeit im Vorfeld zu erledigen, der Feinschliff also, damit am 29. März alles sitzt und passt. Die Zuschauer, die dann ihre Plätze eingenommen haben, freuen sich, wenn sie ein stimmiges (Klang-)Bild präsentiert bekommen. Aber für den Taktgeber geht es dabei um Details, die der Besucher vielleicht kaum registriert.

Im Chor zu singen, sagt Schumacher, lasse sich in einem Punkt mit Autofahren vergleichen. Der Blick geht nach vorne, aber auch der Tacho ist unbedingt im Auge zu behalten. Übersetzt auf die Kantorei: Der Blick auf die Noten muss sein, aber der Dirigent will, nein, er fordert den direkten Augentontakt. „Die Sänger müssen sich also mehr vom Tacho lösen.“ Dieser Blickkontakt sei enorm wichtig, gerade in einem großen Raum, vor allem, wenn viele Menschen da sind. Es gehe um klare Signale.

Schumacher spricht von einem „Großprojekt“, das insgesamt etwa 140 Mitwirkende stemmen wollen. Ein Höhepunkt des musikalischen Jahres in der Stadtkirche. Überschrieben hat er das Ganze mit „The Messiah Project – zwischen Kirche und Oper“. „Händel teilte seinen Messias 1741 in drei Abschnitte: Ankunft und Geburt Jesu, Leiden und Wiederauferstehung Christi sowie seine Wiederkunft. Gemeinsam mit der Stadtkantorei Rotenburg haben wir uns vorgenommen, diese drei Teile aus Händels Messias genauer zu beleuchten und in Kombination in den liturgischen Kontext zu ziehen.“ Und passend zum Beethoven-Jubiläums-Jahr kombiniere man das emotional mitreißende Oratorium „Christus am Ölberg“ mit dem zweiten Teil aus Händels Messias. Das Konzert soll zwei Stunden dauern. Zwei Stunden, in denen für die Zuschauer übrigens das Gleiche gilt, wie auch für die mehr als 100 Mitwirkenden in der Stadtkirche: Die Pause ist zum Schnacken da!

Eintrittskarten gibt es auch im Vorverkauf

„Beethoven und Händel nahmen sich der Herausforderung an, die zentralen biblischen Geschichten um Jesus Christus ihrem Theater-Konzertpublikum näherzubringen. Das möchten wir zwei Wochen vor Ostern für Sie auch tun.“ Das schreibt Kreiskantor Simon Schumacher in einer Mitteilung an die Presse zum bevorstehenden Konzert am 29. März von 17 Uhr an in der Rotenburger Stadtkirche. Die Eintrittskarten zum Preis zwischen 18 und 28 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Müller an der Goethestraße.