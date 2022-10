Pastor Merz zum Reformationstag: „Kirche darf sich verändern“

Von: Guido Menker

Walter Merz ist seit fast einem Jahr Pastor der Rotenburger Stadtkirchen-Gemeinde. © Menker

Rotenburg – Weltweit feiern die evangelischen Christen am Montag den Reformationstag. Auch in Rotenburg. Mehrere Gemeinden tun sich zusammen und starten eine Wanderung von Kirche zu Kirche.

Darüber, aber auch über die Frage, was die Reformation heute noch bedeutet und welchen Herausforderungen sich die Kirche auch bei uns heute zu stellen hat, haben wir mit Walter Merz gesprochen. Der 63-Jährige ist seit knapp einem Jahr Pastor der Rotenburger Stadtkirchen-Gemeinde.

Herr Merz, was bedeutet Ihnen als Pastor der Reformationstag?

Der Reformationstag bedeutet für mich, dass sich die Kirchen immer wieder darauf besinnen, dass sie nicht fertig sind und sich nicht in alten Gleisen zufriedengeben, sondern auf der Suche bleiben nach dem, was Menschen heute brauchen.

Was brauchen Menschen denn heute?

Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und da sind wir als Kirche auch manchmal beim Nachforschen und Experimentieren. Ich glaube, dass viele Menschen heute ein Angebot brauchen, das Sinn stiftet, also dass man weiß, wofür man lebt. Ich glaube aber auch, dass sie so etwas wie ein Vertrauen auch in Krankheit und Sterben brauchen. Im Moment glaube ich, dass auch so etwas wie politische Orientierung wichtig ist.

Sie haben am Montag, also am Reformationstag, etwas vor. Was genau planen Sie?

Wir haben im Kreise der Kirchen in Rotenburg überlegt, wie wir etwas unternehmen können, um diesen Reformationstag zusammen zu feiern. Wir möchten eine kleine Wanderung durch Rotenburg machen.

Wie sieht die Planung dafür genau aus?

Wir werden uns um 10 Uhr in der Auferstehungsgemeinde zum Begrüßungskaffee treffen. In der Gemeinde werden wir zudem erfahren, worin sie – also die Gemeindemitglieder und der Vorstand – ihre Herausforderung sehen. Dann gehen wir über die Straße und werden in der Kreuzkirche in Empfang genommen. Dort werden sie uns erzählen, wo ihre Herausforderungen zurzeit vor allem zu sehen sind. Von dort aus geht es zur Stadtkirche, und dort wird das Gleiche geschehen. Gegen 12.30 Uhr erwartet man uns dann in der Michaelskirche zu einem kleinen Imbiss. Da geht die Veranstaltung dann auch zu Ende.

Sie sind seit knapp einem Jahr Pastor in der Stadtkirchen-Gemeinde. Lässt sich für Sie schon formulieren, worin Sie die wesentlichen Herausforderungen sehen?

Ich denke, wir müssen als Kirche Antworten auf die Frage finden, wie wir junge Familien ansprechen, Menschen ansprechen, die alleine leben, und vor allem auch, wie wir den ständig wachsenden Teil älterer Menschen berücksichtigen können. Da gibt es ja viele Fragen. Wie gehe ich mit meinem Ruhestand um? Wie gehe ich mit dem hohen Alter um? Als Kirche haben wir dort Möglichkeiten, Menschen ins Gespräch zu bringen. Darin sehe ich eine unserer wichtigsten Aufgaben.

Haben Sie Antworten auf diese Fragen?

Ich kann es versuchen. Aber ich glaube, dass darin gar nicht das Wesentliche liegt. Ich glaube, dass Menschen, wenn sie Fragen haben und ihnen gleich Antworten präsentiert werden, zum Teil vergrätzt reagieren. Es geht intensiv darum, einen Prozess zu haben, in dem Menschen ihre Fragen und Wünsche formulieren können. Wenn wir dem Gemeinwesen etwas Gutes tun wollen, müssen wir in erster Linie mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Kommen wir noch einmal zu der Wanderung am Reformationstag, bei der man ja auch mit den Menschen ins Gespräch kommt. Aber es klingt so, als sei es keine ökumenische Veranstaltung. Ganz bewusst nicht?

Die Veranstaltung ist in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) besprochen und dort ist auch die Idee geboren worden. Das ACK-Label klebt nicht drauf, weil viele Gemeinden sagen, sie seien im Moment auch personell nicht in der Lage, dabei zu sein. Das ist so eine Art Versuchsballon. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auf Dauer eine ACK-Veranstaltung wird.

Haben Sie mit einer derartigen Veranstaltung bereits Erfahrungen sammeln können?

Wir haben das ganz ähnlich schon mal in Clausthal gemacht.

Mit welchen Erfahrungen?

Wir waren nicht furchtbar viele. Aber in Clausthal waren alle Kirchengemeinden beteiligt. Wir haben das mit einem großen Gewinn gemacht. Das haben damals alle als sehr spannend erlebt.

Sie sprachen es bereits an: Die personelle Lage ist in einigen Gemeinden angespannt. Wie lässt sich die Arbeit trotzdem noch bewältigen?

Es ist notwendig, dass wir als Kirchengemeinden akzeptieren, dass wir kleiner werden. Wir werden aber auch in dem, was wir tun, uns konzentrieren und fragen müssen, was notwendig ist und was nicht. Ich würde mir wünschen, wenn wir eine kleinere, aber unverzichtbare Organisation sind, bei der Menschen das Gefühl haben, es ist gut, dass es sie gibt.

Die Verkleinerung der Gemeinden hält schon seit einigen Jahren an. Wie ist die Situation in Rotenburg, wie hoch sind die Verluste?

Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, aber es gibt sie, die Kirchenaustritte. Sie aber sind nicht das Hauptproblem. Wir beerdigen unsere Gemeinden. Das Problem ist eher, dass wir es nicht schaffen, junge Familien in dem Maße anzusprechen, wie wir das eigentlich müssten. Wir beobachten auch im Konfirmandenunterricht, dass sich nicht mehr komplette Jahrgänge anmelden, wie es früher noch war. Es ist auch nicht mehr so, dass ein neugeborenes Kind immer getauft wird.

Woran liegt das?

Ich glaube, dass viele junge Menschen kirchlichen Traditionen entfremdet sind. Das liegt zum Teil am Elternhaus, es liegt möglicherweise aber auch daran, dass wir als Kirchengemeinden nicht den Weg gefunden haben, deutlich zu machen, dass das was ganz Tolles sein kann. Das ist, glaube ich, eine ganz komplexe Geschichte. Wir sind als Kirche nicht mehr der selbstverständliche, zivilgesellschaftliche Akteur, der wir früher mal waren. Das ist eine Rolle, die wir – wenn auch unter Schmerzen – akzeptieren müssen.

Kann man denn dagegen etwas tun?

Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir ein kleiner, aber hoffentlich unverzichtbarer Akteur im Gemeinwesen sind. Die Situation kann man wohl nicht einfach zurückdrehen.

Gibt es eigentlich von Luthers 95 Thesen eine, von der Sie auch heute noch sagen würden, dass wir sie uns ganz dick hinter die Ohren schreiben müssen?

Jetzt komme ich mir ja fast vor wie beim ersten theologischen Examen. Dass er sie tatsächlich an die Kirchentür geschrieben hat, ist ja auch teilweise eine Legende. Wenn ich mir mal die Grundthesen von Martin Luther deutlich mache, ist das erstens: Wir haben einen gnädigen Gott. Wir sind eine Kirche, in der Laien eine wichtige Funktion haben. Und wir sind eine Kirche, das ist ja der große Mut von Martin Luther, die sich verändern darf und soll. Das wären drei Dinge, die mir ganz wichtig wären.

Blicken wir doch noch einmal auf Montag und auf die Veranstaltung, die Sie planen. Das hat ja was von Aufbruch, oder?

Mir ist es wichtig, dass wir den Reformationstag als einen Feiertag der Kirchen verstehen und als Möglichkeit zur ökumenischen Begegnung begreifen. Insofern diese Idee – und ich hoffe, dass sich daraus etwas entwickelt.

Es ist Ihnen demnach wichtig, die schon seit mehreren Jahren praktizierte Ökumene in Rotenburg weiter mit Leben zu füllen ...

Ein uneingeschränktes Ja. Da ist so viel möglich, wie alle miteinander können. Das wird sich entwickeln, das wird sich auch reformieren. Reformation heißt aber nicht, dass man immer mehr macht, sondern dass man Dinge reflektiert und anders macht.

Zur Person Walter Merz ist 63 Jahre alt und seit fast einem Jahr Pastor in der Rotenburger Stadtkirchengemeinde. Zuvor war er elf Jahre lang Pastor in St. Andreasberg. Er wurde in Köln geboren und ist in Hannover aufgewachsen. Von 1991 bis 2006 war er Pastor in Brockel. Er kennt also den Landkreis Rotenburg und damit auch die Kreisstadt schon recht gut, wo er heute mit seiner Frau zu Hause ist.