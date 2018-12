„Es passiert in Sekunden“

Rotenburg - Von Lars Warnecke. Überall haben die Weihnachtsmärkte eröffnet. Doch leider kommen nicht nur Besucher zum Feiern, auch Taschendiebe nutzen das bunte Treiben. Unsere Zeitung fragte bei Thomas Teuber, Präventionsexperte bei der Polizeiinspektion Rotenburg, sowie Jürgen Schulz, hiesiger Außenstellenstellenleiter der Opferhilfe-Organisation „Weißer Ring“, nach, wie man sich am besten schützt. Auch für das richtige Verhalten, wenn man einen Diebstahl beobachtet hat, haben die beiden Polizeibeamten Tipps.

Herr Teuber, Herr Schulz, Weihnachtsmärkte sind besonders beliebte Jagdreviere für Diebe. Wo greifen die am ehesten zu – am Glühweinstand oder an der Würstchenbude?

Thomas Teuber: Überall, wo Gedränge ist. An den Buden auf den Märkten genauso wie in den Innenstädten. Wenn die Weihnachtsmärkte geöffnet haben, kommen ja Tausende potenzielle Opfer mehr in die Städte. Wenn man beispielsweise am Tresen steht, um etwas zu bestellen, man wartet, während von hinten die Leute drücken, dann kann das Portemonnaie ganz schell weg sein. Jürgen Schulz: Aber auch schon bei der An- und Abreise an den Bahnhöfen, wo ja auch immer viel los ist, können die Täter zuschlagen.

Sie sprechen von den Weihnachtsmärkten in den Großstädten – wie sieht es bei uns auf dem platten Land aus?

Teuber: Wie gesagt, für die Diebe ist dichtes Gedränge die beste Ausgangssituation, um zuzuschlagen. Das sehe ich aber bei den kleineren Märkten in unserer Region nicht. Und das belegen auch unsere Fallzahlen. Über das ganze Jahr verzeichnen wir in der Inspektion vielleicht um die 100 Taschen- und Trickdiebstähle. Das ist vergleichsweise wenig. Dass die Zahl der Taten jetzt im Dezember in die Höhe gehen, ist jedenfalls nicht der Fall. Schulz: Das Entdeckungsrisiko ist für die Täter in der Kleinstadt ja auch viel zu groß. Es fehlt die Anonymität. Es wird hier auf dem Weihnachtsmarkt nie so voll sein, dass wir Angst haben müssten.

+ Die Polizeibeamten Thomas Teuber (l.) und Jürgen Schulz wissen, wie sich die Marktbesucher vor Trickdieben schützen. - Foto: lw

Kommen wir zu den Tätern. Handeln die in der Regel allein oder schleichen die sich zu mehreren an ihre Opfer heran?

Teuber: Wenn sie professionell vorgehen beim Trickdiebstahl, dann arbeiten die Täter mit mindestens drei Leuten. Es wird jemanden geben, der ablenkt, zum Beispiel durch Anrempeln. Auf den konzentriert sich das Opfer dann. In der Zeit fasst ein anderer in die Tasche und zieht das Portemonnaie raus. Der wiederum wird es sofort an einen Dritten weitergeben, der überhaupt nicht unmittelbar beteiligt ist und der sich damit vom Tatort entfernt. Sollten die Täter also sofort festgehalten werden können, dann wird man das Diebesgut bei denen nicht finden, weil sich ein Dritter damit schon aus dem Staub gemacht hat. Das ist wirklich gut durchorganisiert, wie die das machen. Das passiert alles in Sekunden. Schulz: Das ist übrigens ein ganz klassischer Taschendiebstahl, wie er nicht nur auf Weihnachtsmärkten vorkommt. Teuber: Man vermutet, dass es bei diesen Banden auch Mittelsmänner gibt, an die die Täter einen prozentualen Anteil der Beute abgeben müssen. Den Rest dürfen sie behalten. Aber an die zu kommen, ist wirklich schwierig.

Kann man einen Taschendieb erkennen, bevor er stiehlt?

Teuber: Nein, wenn die Täter, die im Übrigen ganz häufig südosteuropäischer Herkunft sind, clever sind, achten sie darauf, unauffällig zu bleiben. Schulz: Die wissen ja, dass auf den Weihnachtsmärkten Polizei, auch zivil, unterwegs ist, die genau versucht, diese Tätergruppen im Auge zu behalten.

Herr Schulz, Sie sind ja auch in der Opferberatung tätig. Wenden sich Leute, die auf diese Weise bestohlen worden sind, auch an den „Weißen Ring“?

Schulz: Bei Taschendiebstählen nicht, nein. Statt einem Trauma ist eher der Schreck groß, dass man unmittelbar angefasst wurde und man es nicht gemerkt hat. Aber Diebstähle im ganz intimen Bereich, beim Wohnungseinbruch, das ist eine andere Hausnummer. Kriminologen sprechen da immer von der Entjungferung der Wohnung. Da haben die Opfer schon weitaus mehr zu knapsen. Der Schaden nach einem Taschendiebstahl wiegt zwar schwer, nicht nur finanziell, sondern auch die ganzen Papiere müssen ja wiederbeschafft werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da langfristig ein Trauma davonträgt. Die Zahl derer, die sich aufgrund solcher Diebstähle mit uns in Verbindung setzen, tangiert jedenfalls gen Null.

Kommen wir zur entscheidenden Frage: Wie behält man seine Wertsachen am ehesten?

Teuber: Man sollte sich vor dem Bummel die Frage stellen, ob man zum Beispiel seine Kreditkarten mitnehmen muss oder ob nicht nur Bargeld reicht – das ist schon mal eine Überlegung. Und sollte man die Wertsachen natürlich sicher am Körper tragen. Am besten in der zugeknöpften Jacken- oder Mantelinnentasche. Auf keinen Fall hinten in der Hosentasche, was gerade bei Männern immer noch weit verbreitet ist.

Welchen Fehler begehen Frauen?

Schulz: Geldbeutel und Handy haben Frauen oft in der Handtasche, die locker umgehängt auf der rechten Hüfte liegt, manchmal sogar offen. Das geht dann ganz schnell. Dabei kann man wirklich eine ganze Menge machen, wenn ich mir überlege, wie die die Täter am schlechtesten an meine Sachen herankommen.

Was raten Sie, sollte man Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein?

Teuber: Man sollte es natürlich sofort in der Stadt, wo es passiert ist, zur Anzeige bringen. Je schneller das geschieht, desto eher ist da vielleicht noch etwas zu machen. Es geht ja auch darum, Fahndungshinweise geben zu können. Wenn da Zivilkräfte auf dem Markt sind, dass man die gleich sensibilisiert, auf die eine oder andere Person zu achten. Die Polizei sofort zu informieren, ist immer der beste Weg. Schulz: Und unmittelbar nach der Tat ruhig Öffentlichkeit herstellen, also nach Hilfe schreien zum Beispiel, um die Täter abzuschrecken und gleichzeitig die umstehenden Passanten zu sensibilisieren.