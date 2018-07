Summer Sensation am Weichelsee: Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Mehr als 1000 Besucher

Nicht nur auf der Beachstage, sondern auch in den Partyzelten war Stimmung angesagt.

Rotenburg - „Habt ihr Spaß?“, schallt es am Samstagabend über den Weichelsee, während farbige Lichtstroboskope die spiegelnde Wasseroberfläche erhellen. Ja, haben sie. „Wollt ihr mehr?“ Ja, wollen sie – und kriegen sie auch, die mehr als tausend Besucher der diesjährigen Summer Sensation am Weichelsee. Das Konzept – eine lauschige Location, DJs auf mehreren Dancefloors und dazu einige Beachbars – haben Benjamin Pekrul und Lars-Oliver Völkel, erstmals Hauptverantwortliche, auch in der neunten Auflage beibehalten. Allerdings musste die Polizei mehrmals eingreifen.