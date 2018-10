Rotenburger Wirtschaftsforum feiert 25-jähriges Bestehen

Party statt Erbsen zählen

+ © Krüger 25 Jahre gibt es das Rotenburger Wirtschaftsforum schon, aber nur drei Vorsitzende haben bisher die Geschicke gelenkt: Der aktuelle Chef Heiko Kehrstephan (v.l.), Gründungsmitglied Ernst Wilhelm Unterhinninghofen und Norbert Behrens, der mit 13 Jahren am längsten an der Spitze stand. © Krüger

Rotenburg - Von Michael Krüger. Dass einem Ehrengast nicht nach feiern zumute ist, verdirbt den Spaß am Ende nicht. Das Rotenburger Wirtschaftsforum (RWF) hat am Freitagabend in der Bildnerischen Werkstatt mit einem rauschenden Fest sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Gesprächsthema Nummer eins war bei der Jubiläumsfeier allerdings ein aktuelles: Am Vorabend hatte der Stadtrat – ganz im Sinne des RWF – gegen ein gymnasiales Oberstufenangebot an der Integrierten Gesamtschule gestimmt. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) ärgert das auch beim Festakt noch: „Ich habe keine gute Laune.“