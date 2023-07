Party Shuttle on Tour: Rotenburg feiert schon unterwegs

Von: Andreas Schultz

„Party with us“ lautet die Aufforderung auf dem Shuttle. Der Aufruf des glasierten Donuts ist durchaus ernstzunehmen, denn Ramona und David Scholz wollen das farbenfrohe Gefährt für mobile Feiern vermieten. © Schultz

Party machen – das kann man doch schon auf dem Weg. Die Fahrt zum Ort der Feierlichkeit kann sehr angenehm gestaltet werden, dachten sich David und Ramona Scholz. Nun ist das Rotenburger Shuttle mit großen Boxen und Bar fertig und kann zum Beispiel für Junggesellenabschiede gemietet werden.

Rotenburg – „Das zaubert einem direkt ein Lächeln ins Gesicht“, sagt Ramona Scholz. Gemeint ist das Äußere des großen Linienbusses, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Grundstück im Gewerbegebiet Hohenesch steht. Oder besser: das Äußere des Party Shuttles, denn an den vorherigen Verwendungszweck des ehemaligen ÖPNV-Fahrzeugs erinnert nur noch die Form.

Das hat einen guten Grund: Bei dem neuen Service von Ramona und David Scholz steht nicht allein der sichere Transport im Vordergrund, sondern auch das Feiern. „Wir werden viel Spaß in diesem Bus haben“, versprechen die 26-Jährigen künftigen Kunden.

Dafür hat das Duo sich ein gebrauchtes Nahverkehrsfahrzeug geschnappt, wie es auch im öffentlichen Nahverkehr der Kreisstadt zum Einsatz kommen könnte. Große Fenster, weißer Lack, im Inneren die typischen, unruhig gestalteten, blauen Polster auf den Sitzen und leuchtend gelbe Haltestangen: Das war die Ausgangslage – doch von der ist nichts mehr zu sehen. Ein halbes Jahr lang hat David Scholz den Bus umgekrempelt: Bänke und Stangen deinstalliert, neue Böden und Polster eingebaut. Eine Bar und eine Musik-Ecke für DJs ist entstanden. Vier große Boxen „mit ordentlich Wumms“ sollen für entsprechende Klangqualität sorgen.

Drei Wochen Arbeit hat David Scholz allein in den Sternenhimmel investiert. In der Mitte des Busses hat er zudem eine Stange zum Tanzen installiert. © Schultz

Während Graffiti-Künstler Tim Krämer das Äußere unter anderem mit einem launigen Party-Donut mit Sonnenbrille ausgestattet hat, unterstreicht im Inneren farbenfrohe LED-Beleuchtung aus vielerlei Quellen die Atmosphäre der dunklen Lounge. Im Grunde rollt der Fahrgast in einer mobilen Disco durch die Gegend. Genau das ist der Effekt, den David und Ramon Scholz erreichen wollen: Party-Location sein, bis man von der unbeweglichen Party-Location abgelöst wird. Dafür stehen entsprechende Getränke bereit, eine Bar-Kraft schenkt aus, ein Fahrer kutschiert.

Dabei hatte David Scholz vor einem halben Jahr noch anderes im Sinn: „Eigentlich wollte er ein Wohnmobil aus dem Bus machen. Dann habe ich gesagt: Wenn schon die Arbeit, dann kann man damit auch Geld verdienen“, sagt Ramona Scholz. Die Idee „Partybus für Rotenburg“ war geboren. Seither werkelt ihr Geschäftspartner größtenteils allein an dem Gefährt, sie kümmert sich dafür um Bürobelange und Auftritte in den Sozialen Medien. Dort läuft seit einer Woche ein Countdown bis zur Enthüllung des Busses runter: Wer die Accounts verfolgt, wird Dienstag erstes Material von dem Spezialgefährt sehen. Das ist kein Zufall: Denn mit dem 1. August ist die Firma der beiden offiziell mit dem besonderen Transportdienst am Start.

Tim Krämer hat viel Herzblut ins farbenfrohe Äußere des Party-Shuttles gesteckt. Der Graffiti-Künstler aus Bremen habe mit Elan gewerkelt, so das Party-Shuttle-Team. © privat

Neben Ramona und David Scholz gehören vier weitere Kräfte zum Team hinter den Kulissen. Drei davon arbeiten als Fahrer, eine an der Bar. Mit dem Personal müssen alle rechnen, die den Partybus für private Veranstaltungen buchen wollen. Denn das Fahrzeug gibt der Bastler, der so viel Zeit in sein Werk investiert hat, nicht ohne Begleitung in fremde Hände.

„Für Junggesellenabschiede hat es schon viele Anfragen gegeben“, sagt Ramona Scholz – und das bereits Wochen vor dem geplanten Start. Der Instagram-Account habe viele neugierig gemacht. Wer etwas Besonderes für ein Event sucht, etwa eine mobile Bar und Disco braucht, kann sich vertrauensvoll an das Duo wenden. Im Umkreis von 100 Kilometern um Rotenburg fährt das Team seine Gäste gern für eine vereinbarte Zeit durch die Gegend. Darüber hinaus plant es, in regelmäßigen Abständen die größeren Discos wie Meyers Tanzpalast oder das Ta-Töff in Bevern anzusteuern – nicht jede Woche, aber lose ins Auge gefasst ist einmal pro Monat.

Auch Kooperationen mit Festivals soll es geben. In Zusammenarbeit mit dem „Terranova“ in Ahausen ist das Party Shuttle bereits gebucht: Es fährt in Rotenburg, Ahausen und Verden „im Dreieck“, wie Ramona Scholz sagt. Fahrgäste können jeweils an mehreren Stationen zusteigen und sich so möglichst einfach und stilvoll zum Festival begeben. Im Shuttle wird DJ Paul Nettix für die richtige Stimmung sorgen.

Doch das alles ist erst der Anfang. Wer David Scholz reden hört, weiß, das Team hat Großes vor sich. Das Ziel sei es, deutschlandweit über eine Flotte von 15 Bussen zu verfügen, die jeweils unterschiedliche Themenschwerpunkte haben. Ein weiß gehaltener Doppeldecker schwebt dem Handwerker vor, außerdem ein Bus mit Möglichkeit, eine Grillfete zu feiern. „Ein Kinobus wär doch bestimmt auch geil“, denkt der 26-Jährige laut.

Wer sich weitergehend über das Party Shuttle in Rotenburg informieren oder eine Buchung vereinbaren möchte, erreicht die Geschäftspartner per E-Mail an info@party-shuttle.de. Das Team ist außerdem unter @party_shuttle auf Instagram aktiv.