Parkplatz statt Spielplatz

Der Spielplatz an der Castorstraße ist marode geworden und wird kaum genutzt. Er soll einem Parkplatz für die BBS-Lehrer weichen und etwas verkleinert in der Nachbarschaft neu errichtet werden. Foto: Menker

Rotenburg – Das Problem ist unverkennbar. Die Parkplätze an den Berufsbildenden Schulen (BBS) reichen nicht aus. Rund 2 700 Schüler und 170 Lehrer teilen sich gut 300 Parkplätze. Das ist zu wenig, zumal der Nahverkehr längst nicht so ausgebaut ist wie gewünscht und die Schule am Rotenburger Stadtrand liegt. Der Landkreis als Schulträger der BBS will nun mehr als zwei Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Situation zu entspannen. Die beiden Bushaltestellen werden vor die Schule gelegt, neue Fahrradstellplätze und 73 neue Parkplätze geschaffen. Was nun in der Rotenburger Politik für Debatten sorgt: Auf einer bislang städtischen Grünfläche soll es zudem einen reinen Lehrerparkplatz mit 50 Plätzen geben. Ist das notwendig?

Hartmut Eichhorn und Ekkehard von Hoyningen-Huene haben im Ausschuss für Planung und Hochbau zumindest Bedenken, und auch Klaus Rinck (CDU) äußert Zweifel. Natürlich, betont Bürgermeister Andreas Weber (SPD), sei das Vorhaben an der Castorstraße auch von Nutzen für die Stadt, vor allem für die Anwohner. Der morgendliche Parkplatzsuchverkehr belaste. Deswegen habe man sich kooperativ gezeigt, als der Landkreis auf die Stadt zugekommen sei, um über das an den BBS-Sportplatz grenzende, hinter dem Landmaschinenhandel Tiemann liegende Grundstück zu sprechen. Das sei weitgehend verwildert, wenig gepflegt, ein darauf befindlicher Spielplatz werde kaum genutzt, sagt Stadtplaner Clemens Bumann. Man könne die Spielgeräte auf eine benachbarte Fläche verlegen und so den Weg frei machen für den BBS-Lehrerparkplatz. 5 000 Quadratmeter groß ist das Grundstück insgesamt, 4 000 wurden an den Kreis verkauft. Maximal 2 000 Quadratmeter würden versiegelt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der Ausschuss hatte nun im Grund nur noch darüber zu befinden, ob die sogenannte Gemeinbedarfsfläche über einen Parkplatz hinaus später auch einmal „für andere schulische Zwecke“ genutzt werden dürfte. Mit anderen Worten: Auch Schulgebäude könnten dort irgendwann entstehen. Im Bebauungsplan ist die Rede von einer zweigeschossigen Bauweise mit einer Grundflächenzahl von 0,4 sowie einer Traufhöhe von acht Metern, was „eine Einfügung in den Siedlungszusammenhang“ sicherstelle. Das sei jedoch nur eine theoretische Überlegung, so Bumann. Es gehe ja um einen Parkplatz.

Auch wenn der Stadtplaner versichert, dass gepflegte Grünstreifen mit Fledermaus-Nistplätzen dort künftig biologisch wertvoller seien als der bisherige Bestand, kritisieren die Grünen grundsätzlich die Abholzung für Parkflächen. Für CDU-Politiker Rinck kommt ein anderer Aspekt hinzu: Wurden Alternativen geprüft? Er bringt ein Parkdeck auf dem vorhandenen Parkplatz ins Spiel, auch gebe es auf dem Tiemann-Gelände Platz oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem verwaisten Rathsmann-Areal. Alles keine Optionen, beteuert Weber. Zu weit weg, zu teuer, nicht verfügbar, reserviert für neue Wohnbebauung: Das sei geprüft worden.

Für BBS-Schulleiter Wolf Hertz-Kleptow ist der neue Parkplatz „absolut notwendig“. Das sei an der Schule keine Frage und so auch mit dem Landkreis abgestimmt. Aufs Auto zu verzichten, könne nur jemand fordern, „der nicht aus Rotenburg kommt“. Die Lehrer, die teilweise bis aus Hamburg anreisen, müssten an drei Standorten an der Verdener Straße, Freudenthalstraße und Gerberstraße unterrichten. Pendelverkehr auch in der Stadt sei unumgänglich. Zwei E-Bikes, die man sich dafür angeschafft habe als kleinen Beitrag zum Umweltschutz, reichten natürlich nicht aus. Bei der Frage, ob man nicht auch die Schüler dazu bewegen könnte, aufs Auto zu verzichten, lacht der Schulleiter lediglich – an der Feststellung, dass man in diesem Alter gerne aufs eigene Auto umsteigt und sich diese neue Freiheit auch nicht nehmen will, lässt sich derzeit wohl noch nicht rütteln, zumal auf dem Land. Diese Erkenntnis gab es auch in der Politik.

„Die sind 18 und wollen selbst fahren“, entfährt es einer von der Debatte genervten Franziska Kettenburg (CDU) in der Ausschusssitzung. Dann wird über den Parkplatzplan abgestimmt. Gegenstimmen gibt es nicht.

Kaufpreis geheim

1,4 Millionen Euro investiert der Landkreis in den Ausbau des Schülerparkplatzes und den Umbau des Busbahnhofs. Hinzu kommen 600 000 Euro für den Lehrerparkplatz auf der bisherigen Grünfläche an der Castorstraße. So viel wurde öffentlich bestätigt. Wie viel die Stadt Rotenburg allerdings für den Verkauf der 5 000 Quadratmeter großen Fläche erhalten hat, bleibt geheim. Man habe sich am Bodenrichtwert orientiert, heißt es von beiden Seiten. Der Rest habe „in der Öffentlichkeit nichts zu suchen“, so Bürgermeister Andreas Weber auf Nachfrage. Der nicht öffentliche Kreisausschuss hatte im September außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das Projekt in Höhe von zusammen 135 000 Euro auf den Weg gebracht.