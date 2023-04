Ostern und die Beichte: Ein Freifahrtschein von der Kirche?

+ © Nina Baucke Stefan Reinecke, Pfarrer der Corpus-Christi-Kirche in Rotenburg, sieht in der Beichte eine Befreiung. © Nina Baucke

Eine Lüge, eine Tat, mit der man anderen Menschen wehgetan oder geschadet oder auch eine Situation, in der man sich nicht richtig verhalten hat: Ein Weg, derartigen Ballast loszuwerden, ist die Beichte – bei Angehörigen, bei Freunden, aber auch bei der Kirche. Was es mit der Beichte auf sich hat, und warum sie gerade jetzt zu Ostern eine besondere Rolle spielt, darüber haben wir uns mit Pfarrer Stefan Reinecke von der katholischen Corpus-Christi-Gemeinde in Rotenburg unterhalten.

Warum haben Menschen das Bedürfnis zu beichten?

Menschen spüren sehr genau, wenn etwas schief oder falsch gelaufen ist, das belastet sie total. Manchmal jahrelang, manchmal nur kurz. Diese Belastung loszuwerden, ist wichtig. Natürlich kann man auch sagen, dass man sich bei seinen Freunden ausspricht in einer natürlichen Umgebung. Aber eigentlich ist ja die Sünde, oder das, was in der Beichte genannt wird, immer auch etwas, was mit Gott zu tun hat. Weil die Liebe ja unterdrückt worden ist – als ein willentlicher oder bewusster Vorgang.

Was hat die Beichte mit Ostern zu tun?

Die Beichte ist in der katholischen Kirche ein Sakrament, und damit ein Zeichen der Nähe und der Liebe Gottes. Genauer gesagt, eines von sieben Sakramenten: Neben der Beichte sind das Taufe, Erstkommunion, Firmung, Eheschließung, Krankensalbung und Priesterweihe. Die Beichte ist insofern mit Ostern verbunden, da Jesus am Kreuz noch einmal all das Leid der Welt und auch den Tod überwunden und damit auch die Sünde durchgestrichen hat. Dabei ist das Wort „Beichte“ eigentlich zu kurz gegriffen: Die Beichte ist eine Feier, nämlich die Feier der Wiederversöhnung. Diese Wiederversöhnung geht auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn zurück, der in die Welt geht, sein Geld verschleudert und dann ganz unten ankommt. Er kehrt um – im wörtlichen, aber auch im inneren Sinne – und sagt: Ich habe etwas falsch gemacht. Die Beichte ist also ein Schritt der Umkehr, der Wendung in eine andere Richtung, um etwas, was ich auf dem Herzen habe, was ich falsch gemacht habe, was mir leid tut, was anderen weh getan hat, loszuwerden. Bei einer Feier mache ich ja vorher auch reinen Tisch: Ich mache alles sauber, stelle Blumen auf, decke den Tisch. Und so soll es im Inneren auch aussehen. Ostern meint ja nichts anderes, als dass wir eingeladen sind, reinen Tisch zu machen. All das, was uns belastet, wäre dann in der Beichte vor Gott zu tragen. Dabei meint die Beichte vor allem etwas Positives, eine Befreiung. Wenn die Kommunionskinder zu ihrer Erstbeichte kommen, ist meine erste Frage, was sie in letzter Zeit in ihrem Leben Gutes gemacht haben.

Spielt der Wunsch nach Beichte vor Ostern noch einmal eine besondere Rolle?

Es kommen mehr Nachfragen: Ich halte in diesen Tagen Bußgottesdienste, nach denen immer wieder Menschen mit dem Wunsch nach einer Beichte auf mich zukommen.

Wie wichtig ist es, nicht einfach nur in Gedanken zu bereuen, sondern das auch – in diesem Fall Ihnen gegenüber – auszusprechen?

Ganz wesentlich. Vor allem bei Kindern. Die haben ja oft früher schon die Beichterfahrung bei ihren Eltern gemacht, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Ich erlebe sie nach ihrer Beichte immer sehr glücklich und froh, weil sie etwas losgeworden sind. Denn etwas auszusprechen gegenüber einer anderen Person, ist deutlich mehr, als wenn ich es für mich behalte. Ich als Priester bin in diesem Fall Stellvertreter für Jesus, und deswegen trage ich bei der Beichte eine Stola – als deutliches Zeichen, dass das nun eine Amtshandlung ist. Und das Beichtgespräch ist etwas Besonderes, alles, was dort gesagt wird, unterliegt dem Beichtgeheimnis. Ich darf nicht mal einer anderen Person mitteilen, wer bei mir gebeichtet hat.

Welche Rolle spielt dabei dieser geschützte, eher anonyme Raum Beichtstuhl?

Diese Form des Beichtstuhls, das dunkle Verlies mit einem Gitter, das gibt es heute nicht mehr. Es gibt einen Beichtraum für das Beichtgespräch. So wie hier im Gemeindesaal. Man sitzt sich gegenüber und schaut sich in die Augen. Dabei ist das mehr als die reine Beichte. Es geht darüber hinaus, jeder ist eingeladen, aus seinem Leben zu erzählen. Und ich darf als Priester nur zuhören, keine Suggestivfragen stellen, allenfalls vielleicht mal Dinge beleuchten. Für den, der beichtet, geht es darum, Dinge besser zu machen – in vier Schritten. Der erste: Ich besinne mich, ich denke über etwas nach, was in der Vergangenheit gewesen ist. Der zweite Schritt: Was gewesen ist, war vielleicht nicht gut, und das tut mir leid. Der dritte Schritt: Ich spreche es aus, öffentlich bei einem Priester. Im vierten Schritt will ich es besser machen. Kindern gebe ich nach dem Beichtgespräch dann immer eine kleine Hausaufgabe auf: anderen Menschen zu helfen – zu Hause, in der Schule ...

Bekommen Erwachsene auch kleine Aufgaben auf?

Ja. Ich frage sie, welcher Punkt, den sie mir zuvor genannt haben, ihnen besonders wichtig ist. Dann rate ich ihnen, wenn so eine Situation wieder entstehen sollte, damit anders umzugehen. Wenn ich ihnen nur ein Gebet auftrage, heißt es: Na schön, ist das Gebet gesprochen, ist alles vorbei. Aber es soll ja weitergehen. Das Leben ist eine Gabe und eine Aufgabe zugleich. Es geht darum, mich für andere einsetzen, da sein, wenn andere Hilfe brauchen.

Ein Mensch, der eine Schuld mit sich herumträgt, der wird nie davon loskommen. Stefan Reinecke

Was macht Schuld mit uns, wenn man sie nicht irgendwo „ablädt“?

Auf Dauer macht sie uns krank. Ein Mensch, der eine Schuld mit sich herumträgt, der wird nie davon loskommen. Ich bin immer froh, wenn ich etwas Belastendes losgeworden bin.

Ist eine Beichte nicht auch eine Art Freifahrtschein? Nach dem Motto: Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist, mache es aber trotzdem, denn ich kann es ja hinterher beichten.

Ich muss schon mit ernstem Vorsatz in das Beichtgespräch reingehen, dass ich das loswerden will. Ansonsten wäre das ja Quatsch und hinfällig. Es muss schon eine Grundhaltung sein, aber das soll im Beichtgespräch auch deutlich werden.

Wie gehen Sie mit den Beichten um, die Sie hören? Da sind ja sicher auch Dinge dabei, die beispielsweise mehrere Menschen betreffen.

Ich darf nichts davon weitertragen, es sei denn, die Person, die gebeichtet hat, beauftragt mich, dass ich aktiv werden und mit einer anderen Person darüber sprechen soll. Alles andere darf ich nicht. Mich beschäftigt das schon, aber darüber reden darf ich nicht.

Wie ist das eigentlich mit Straftaten? Gilt das Beichtgeheimnis da auch?

Das kann schon mal vorkommen. Wenn das wirklich Straftaten sind, würde ich der Person raten, zur Polizei zu gehen. Ich selber darf das nicht. Man müsste gemeinsam überlegen, wie er das wieder gut machen kann. Ich kann ihn nur dann lossprechen, wenn er den ersten Willen hat, das wieder gut zu machen. Aber ich habe so etwas nur äußerst selten erlebt. Wenn jemand zu mir käme und erzählte mir, er habe im Schließfach des Hamburger Hauptbahnhofs etwas deponiert, was explodieren könnte und nennt mir die Schließfachnummer. Jetzt weiß ich das – Beichtgeheimnis. Aber es ist auch meine Pflicht, Menschenleben zu schützen. Ich könnte, ohne das Beichtgeheimnis zu verletzen, ganz anonym der Polizei einen Hinweis zukommen lassen. Dann wäre keine Person genannt, aber zugleich der Sorge Rechnung getragen, dass Menschen verletzt werden können. Dann habe ich nur etwas aus dem Gespräch, aber keine Person genannt.

Wie ist da Ihr Gefühl: Gehen die Menschen anders aus dem Beichtgespräch raus, als sie hineingegangen sind?

Das ist unterschiedlich. Die Kinder sind immer sehr froh, es geht mir sowieso darum, sie in dem Gespräch mit der Frage nach etwas Gutem zu Beginn erst einmal abzuholen. Grundsätzlich wird kein Mensch als böser Mensch geboren, das ergibt sich erst später. Die Beichte soll zum Nachdenken, gerade bei Erwachsenen, anregen. Sie sollen das mit hinein in ihren Alltag, in ihr Leben nehmen.