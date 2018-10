Mattina Berg und Hartmut Leefers geben 2021 Ämter auf

Rotenburg - Von Michael Krüger. Es ist noch nicht einmal Halbzeit bis zur nächsten Kommunalwahl 2021, doch es deuten sich bereits jetzt für die Stadt Rotenburg große Veränderungen an. In zwei Ortsteilen treten mit Ablauf der aktuellen, fünfjährigen Wahlperiode prominente Gesichter von der politischen Ehrenamtsbühne ab. Mattina Berg (SPD) in Mulmshorn und Hartmut Leefers (CDU) in Waffensen werden sich nicht wieder zur Wahl als Ortsbürgermeister stellen. Die Suche nach potenziellen Nachfolgern hat bereits begonnen.

Sie haben genug getan, nun sind Jüngere dran. Darin sind sich Berg und Leefers parteiübergreifend einig. Die eine 59, der andere 65, beide in vielen ehrenamtlichen Bereichen aktiv, wollen sich aus dem öffentlichen Geschehen weitgehend zurückziehen. 30 Jahre Lokalpolitik haben sie jeweils hinter sich, wenn die Bürger 2021 wieder aufgerufen sind, die Kommunalparlamente zu wählen, aus denen heraus die Ortsbürgermeister bestimmt werden. Ihren Abgang aus der Politik, sagen beide, wollen sie selbst wählen. „Es war eine schöne Zeit, es ist aber auch schön, wenn sie zu Ende geht“, so Leefers.

Mit Leefers verliert die CDU einen politischen Dauerbrenner, der 2001 als Ortsbürgermeister in Waffensen nicht nur in die späten Fußstapfen seines Vaters Friedrich getreten ist, sondern auch auf vielen anderen Ebenen aktiv war und noch ist. Seit 1991 sitzt er im Stadtrat, ist viele Jahre stellvertretender Bürgermeister und Ratsvorsitzender, sitzt seit 1996 im Kreistag, leitet aktuell unter anderem den Schulausschuss und die Arbeitsgruppe Erdgas- und Erdölförderung im Landkreis. Doch er sagt: „Ich will nicht gehen müssen, weil ich zu alt bin oder mir die Ideen fehlen.“ Zu lange „im eigenen Saft schmoren“, das schade der Politik. Andere müssten übernehmen, der pensionierte Fernmeldehandwerker, zuletzt im Geschäftskundenvertrieb der Telekom aktiv, wolle nach dem politischen Ehrenamt mehr Reisen, Zeit für die Familie haben. Sieben Enkelkinder gibt es, auch in Rostock und Berlin. Die könne er dann öfter besuchen. „Da gibt es genug zu tun.“

Doch auch wenn die Politik mit den verbundenen Positionen zum Beispiel beim Touristikverband des Landkreises oder im Vorstand des örtlichen Mehrgenerationenhauses nach 2021 Geschichte ist, wolle er weiter lokal mitmischen – vor allem da, wo es um die Entwicklung des ländlichen Raumes oder Kultur gehe. Leefers ist auch Vorsitzender der Kontaktstelle Musik Rotenburg-Bremervörde. Und bis er sich politisch zurückzieht, arbeite er mit Nachdruck daran, Waffensen für die Zukunft gut aufzustellen. 50 bis 60 neue Bauplätze seien in Planung, um das Ziel, von aktuell 850 auf rund 1000 Einwohner anzuwachsen, zu erreichen. Nur mit dieser Bevölkerungszahl sei der Erhalt von Kindergarten, Grundschule und Mehrgenerationenhaus auch dauerhaft gesichert.

„Alt genug, anderen den Vortritt zu lassen“

Mattina Berg will nach zehn Jahren im Stadtrat und als Ortsbürgermeisterin 2021 den Schlussstrich ziehen. Auch das Ehrenamt als Schiedsfrau in Rotenburg plant sie, aufzugeben. „Dann bin ich alt genug, anderen den Vortritt zu lassen“, sagt die Steuerfachangestellte und Versicherungskauffrau, die in Rotenburg auch Ratsvorsitzende war. Ihr Dorf mit 600 Einwohnern sieht sie gut aufgestellt, und die Nachfolge, sofern die Wähler nichts dagegen haben, sei fast in trockenen Tüchern. „Mein Stellvertreter Jens Bartsch steht in den Startlöchern“, verrät sie. Dass der 2016 auf der Liste der CDU angetreten war, sieht sie als SPD-Politikerin nicht kritisch. „Wir müssen weg von diesem Parteiengeplänkel auf dem Dorf“, sagt sie. 2021 soll es deswegen in Mulmshorn auch eine gemeinsame Bürgerliste zur Kommunalwahl geben.

Der Übergang in Mulmshorn soll ein fließender sein, schon jetzt übernehme Bartsch viele Termine für sie, sagt die Bürgermeisterin. So sei es auch ihr gegangen, als sie Stellvertreterin war. Damals hieß der Bürgermeister in Mulmshorn ebenfalls Bartsch: Jens’ Vater Bruno. Ganz so weit ist man mit der Planung in Waffensen noch nicht. „Potenzielle Nachfolger gibt es genug“, beteuert Leefers jedoch, ohne Namen zu nennen. Dass unter diesen vermutlich auch der von Landwirt Henning Poppe sein dürfte, ist im Ort kein Geheimnis.

Und die anderen Ortsteile? In Borchel gibt es die Sonderregelung eines von den Bürgern direkt gewählten Ortsvorstehers, diese Aufgabe hat vor zwei Jahren Uwe Ehlbeck vom Urgestein Hans Worthmann übernommen. Daran wird sich so schnell nichts ändern. In Unterstedt darf man ebenfalls auf Kontinuität setzen. „Wenn die Gesundheit mitspielt“, so Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohann (SPD). Der 52-Jährige will im Ort, im Stadtrat und Kreistag politisch weiter aktiv bleiben. „Ich denke, dass ich weiter mache.“

In der Kreisstadt Rotenburg selbst wird auch 2021 – dann wieder mit den Kommunalwahlen – für fünf Jahre ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Ob der alte auch der neue werden könnte, ist noch fraglich. Andreas Weber hält sich noch alle Optionen offen. Der SPD-Politiker wird 2021 64 Jahre alt. Wenn es weiterhin so viel Spaß mache, heißt es von ihm stets, dann trete er noch einmal an.