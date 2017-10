„Orgelschmaus“ in der Kirche

Sechs Stunden Musik im Gotteshaus in Rotenburg / Michael Müller spielt die Flöte

+ Renate Meyhöfer-Bratschke (Orgel) und Michael Müller (Flöte) spielen Trois Mouvements von Jehan Alain. - Foto: Goldstein

Rotenburg - Einen wahren Ohrenschmaus erlebten die Besucher der Konzertreihe „Musik am Ersten“ in der Rotenburger Stadtkirche. Sechs Stunden lang konnten sie sich Orgelmusik vom Feinsten anhören. Dazu hatte Kantor Karl-Heinz Voßmeier einige virtuose Musiker in die Kreisstadt eingeladen. Er war es auch, der das Konzert mit einem Werk von Johann Sebastian Bach eröffnete. Ihm folgte Andreas Winterhalter aus Scheeßel, der mit der Toccata in D-Dur von Georg Muffat und einem Stück von Georg Böhm die Zuhörer begeisterte. Danach zeigte Martin Böcker aus Stade noch vor der ersten Pause, was den Klang der Klais-Orgel ausmacht. Nach einer kleinen Stärkung durch einen „Orgelschmaus“ ging das Konzert mit Tillmann Benfer aus Verden an der Orgel und dem Arton Vocal Ensemble mit einem Lob auf die Orgel von Zoltan Kodaly weiter. Die Darbietung von Renate Meyhöfer-Bratschke (Orgel) und Michael Müller (Flöte) erhielt viel Applaus. Unter der Leitung von Florian Benfer sangen die 16 Vocalisten Werke von Frank Martin. Nach der zweiten Pause übernahmen Hiroko Tsutsui-Fitschen aus Schneverdingen und Ulrike Dehning aus Worpswede die Klais-Orgel. Den Abend beendete Voßmeier mit Stücken von Louis Vierne und Johann Sebastian Bach. - go