Hartmannshof-Scheune wird wieder zum Opernmekka

Von: Ulla Heyne

Beeindruckend: Klassik in der Scheune auf dem Hartmannshof funktioniert. © Heyne

Zum siebten Mal hat das Sinfonie-Orchesters der Uni Hamburg die Hartmannshof-Scheune der Rotenburger Werke zum Opernmekka gemacht. Das Benefizkonzert des Nabu war ein Erfolg und hat rund 500 Besucher gelockt. Die erlebten eine „Eine Reise durch die Opernwelt“.

Rotenburg – Aus der Scheune des Hartmannshofs auf dem Gelände der Rotenburger Werke dringt Dramatisches. Drinnen wird musikalisch geliebt, gelebt, gestorben; Kriege werden durch Heirat beendet, und die Heldin stürzt sich samt Widersacherin unter den Augen des Gefangenenchors von der Brücke in den tosenden Fluss – und das alles musikalisch.

Das siebte Nabu-Benefizkonzert am Samstag auf dem Hartmannshof unter Leitung von Thomas Posth stand unter dem Motto „Eine Reise durch die Opernwelt“. Zunächst aber hatten die rund 150 Mitwirkenden des Sinfonieorchesters und Chors der Universität Hamburg per gechartertem Bus oder HVV eine Reise aufs Land unternommen – und sind angetan bis begeistert von der Location: „Dafür, dass das kein Konzertsaal ist, ist die Akustik erstaunlich gut“, meint Studierender David an der zweiten Geige. Seine Mitstreiterin Miriam, ebenfalls Violinistin ergänzt: „Die Atmosphäre ist cool, die Aufnahme und Verpflegung großartig, man merkt: Hier ist man willkommen!“

Unter der Leitung von Thomas Posth spielt das Orchester. © Ulla Heyne

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass der damals neue Universitätsmusikdirektor Thomas Posth angefragt hatte, ob es in Rotenburg einen geeigneten Konzertsaal gebe und die Rotenburger Werke die Scheune auf dem Hartmannshof vorschlugen. Der Rest ist Geschichte – und gelebte Kooperation. Bereits 2007 habe man sich seitens der Rotenburger Werke gefragt, was mit der Scheune passieren solle, erzählt Geschäftsführer Thorsten Tillner: „Wir wussten: Wir können sozial, aber nicht grün.“ Das hingegen konnte der Nabu, der eine Kooperation beim Bau des Mitmachgartens Mega vorschlug. Und die sollte sich als so fruchtbar erweisen, dass beim gegenwärtig geplanten Bau eines neuen Gemeinschaftshauses der Nabu mit einer Anlaufstelle für Informationen zum Natur- und Artenschutz im Boot sein soll. „Danke, dass Ihr als Rotenburger Werke bei der Weiterentwicklung des Hartmannshofs auch die des Nabu im Blick habt“, so Meyer. Ab Sommer sollen ein „Bufdi“ und eine Absolventin eines Freiwilligen Ökologischen Jahres hier Führungen leiten, Biotope pflegen und Pressearbeit machen.

Auch dafür spielen die 150 jungen, exzellent ausgebildeten und motivierten Musiker aus dem Umfeld der Uni Hamburg heute: für die Computer-Infrastruktur und E-Bikes für die beiden Freiwilligen. Und sie spielen und singen verdammt gut. Kein Wunder: Das Orchester hat sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht; die Warteliste ist lang. Neue Teilnehmer werden nur aufgenommen, nachdem sie beim Vorspielen überzeugt haben. Die drei professionellen Gesang-Solisten des Abends lernen sie erst wenige Stunden vorher bei der Generalprobe kennen. Entsprechend verzückt die Blicke nicht nur der Zuschauer, sondern auch der Musiker selbst, als Herdís Anna Jónasdóttir (Sopran), Kwonsoo Jeon (Tenor) und David Pichlmaier (Bariton) ihre Arien vom „Barbier von Sevilla“ oder aus Puccinis „La Bohème“ mit viel Schalk und Mimik in die Balken zwischen den lehmgeputzten Wänden der Scheune schmettern.

Herdís Anna Jónasdóttir (Sopran) berührt das Publikum auf dem Hartmannshof. © Ulla Heyne

„Dieser Location ist einfach wunderbar“, schwärmt Ulrike Winkler. Sie sei kein Klassikfan, meint die Süderwalsederin, zum dritten Mal dabei, „aber das, was hier geboten wird, ist einmalig in Rotenburg und zutiefst bewegend!“ Das sehen die meisten der rund 500 Zuschauer so, gleichwohl: Einige wenige Plätze sind leer geblieben. Warum? Zuschauerin Marianne Assenheimer bringt es auf den Punkt: „Gleichzeitig läuft in der Stadtkirche das Mozart-Requiem – ich fand es schwierig, mich zwischen den beiden kulturellen Highlights zu entscheiden. Muss das sein?“

Diejenigen, die zum dreistündigen Konzert gekommen sind, erleben eine „Opernreise“ auf ziemlich hohem Niveau, neben mehreren Ouvertüren, die als vorweggenommenes „Best of“ dankbarerweise viele Motive und Stimmungen in sich vereinen, viele „Gassenhauer“ wie den Chor der Sklaven aus Nabucco. Dabei glänzen die Solisten (Bariton David Pichlmaier dürften einige noch vom Mahler-Programm vor einigen Jahren her kennen) neben ihren gesanglichen Qualitäten auch mit fast theatraler Präsenz, Mimik und Spielwitz. Doch auch das ein oder andere selten gehörte Kleinod gilt es zu entdecken, wie die „Boatswain’s Mate-Ouvertüre“ und sogar Gänsehautmomente wie beim nur von Frauen schlicht intonierten Abendsegen aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Insgesamt gelingt es Posth wieder einmal, den gewaltigen Klangkörper aus mehr als 100 Musikern zu Einem zu formen und unter Auslotung der gesamten dynamischen Bandbreite einzusetzen.

Die Zugabe: Schlank, nicht alle Musiker passen in den Reisebus, der Rest muss den vorerst letzten Metronom nach Hamburg bekommen. Morgen geben sie das gleiche Programm in der Hamburger Laeiszhalle. Dass Besucher den verbliebenen Studierenden auch dieses Mal in ihren Autos eine Mitfahrgelegenheit zum Bahnhof geben: fast schon eine Tradition, die für sich spricht.