„Oper & Operette“ in Waffensen: Karen Farsad & Co. sorgen für besondere Momente

Von: Ulla Heyne

Teilen

Der junge Pianist und Förderpreisträger Karen Farsad spielt sich mit Rachmaninow in die Herzen der Zuschauer. © Heyne

Die „Oper & Operette auf dem Bauernhof“ ist in Waffensen seit Jahren eine feste Einrichtung. Bei der aktuellen Auflage hatte sie mit Karen Farsad allerdings einen Pianisten in der Scheune, wie er sonst dort nicht ganz so üblich ist. Wir haben den Ratsgymnasiasten ein Stück seines Konzertweges begleitet.

Waffensen – Freitagabend, eine halbe Stunde vor „Oper und Operette auf dem Bauernhof“, der ersten der diesjährigen drei Konzerte. Die Straßenränder zum „Schloms Hof“ sind bereits mit geparkten PKW und einigen Reisebussen gesäumt, die Besucher strömen, einige in „schicker Klamotte“, die meisten luftig-sommerlich. Auf dem Kopfsteinpflaster vor der Tür zum Haupthaus steht ein junger Mann mit dunkler Hose, weißem Hemd, Fliege; ernstes Gesicht, darüber die Pracht langer schwarzer Locken.

Bariton Piotr Prochera genießt sichtlich das Bad in der Menge. © Heyne

Karen Farsad wird gleich nicht wie die Besucher in die wie immer mit Birkengrün und rotem Teppich stilvoll geschmückte Scheune strömen, um sich einen der Klappstühle mit der besten Sicht zu sichern. Er wird sich auch nicht im Garten mit Freunden treffen, um vorher oder in der Pause noch ein Schmalzbrot zu essen oder einen „Blaubeertraum“ zu trinken. In etwa eineinhalb Stunden wird der 18-Jährige auf der Bühne stehen oder vielmehr am Bösendorfer Flügel sitzen und eines der „Moments Musicaux“ von Rachmaninow spielen, ernst, konzentriert, virtuos. Wird die Zuschauer, die bis dahin eine Stunde lang mit dem Zigeunerbaron und der Csárdásfürstin in Liebe, Leid und Leidenschaft der drei Sänger geschwelgt haben, die ersten stehenden Ovationen des Abends entlocken, sich formvollendet verbeugen, kurz schüchtern lächeln und dann schnell von der Bühne gehen.

Doch das alles liegt jetzt noch vor dem Ratsgymnasiasten. Ob er Lampenfieber hat? „Ein bisschen“. Meditation oder Musik hören helfe, „entspannen halt, bloß vorher kein Kaffee!“ Bei der Kultveranstaltung in Waffensen war er noch nie – wie auch? Erst seit sieben Monaten lebt der junge Iraner in Deutschland. Seinem Deutsch ist das nicht anzumerken: Die Sprache er hat schon seit Jahren gelernt. Ist er als Flüchtling gekommen? „Ein bisschen“, diese Redewendung hört man von ihm öfter. Karen wollte nicht Soldat sein. Nach Hause zurück kann er nun nicht mehr, dort warten Gefängnis und Militär, in dieser Reihenfolge. Nach Deutschland, wo seine leibliche Mutter seit sieben Jahren lebt, ist er allein gekommen. Am Ratsgymnasium und der Kreismusikschule erkannte man das Talent des Pianisten schnell. Klavierunterricht hat Karen, seit er fünf ist – ein Wunsch des Vaters, „in dem Alter hat man ja noch keine eigene Meinung.“ Die Liebe zur Klassik entdeckte er, als er 13 war. Bis dahin hatte er ausschließlich persische Musik am Klavier gespielt, Volksmusik. Tschaikowsky, Schubert, Schumann – für den Musikliebhaber eröffnete sich eine Welt – seine Welt, neben der Mathematik. Von beidem schwärmt er: „Mathematik, das ist Ordnung. Musik, das ist Ordnung und Chaos – und Leidenschaft und Liebe.“

Schauspiel gehört für Sopran Nerita Pokvytyte dazu. © Heyne

Reife Worte für einen jungen Erwachsenen. Genauso reif wie sein Vortrag, nur selten zögern die Finger. Viele der knapp 500 Zuschauer in der Scheune spüren, dass sie gerade einen außergewöhnlichen Moment erleben. Eingebettet ist er in ein dreistündiges Programm mit den bewährten Zutaten: mit Nerita Pokvytyte, Piotr Prochera und Daniel Kim drei stimm- und ausdrucksstarke Sänger, die auch das sprichwörtliche „Bad in der Menge“ nicht scheuen, und mit viel Charme die „Gassenhauer“ der Opern- und Operettenliteratur von Figaro bis zu Carmen so schwungvoll präsentieren, dass das Publikum auch mal mitklatscht und singt. Dazu eine gut aufgelegte Moderatorin Martina von Ahsen, die abwechselnd aus „Oper für Dummies“ und dem Opernknigge zitiert und auch dieses Jahr ihren Loriot-Sketch im Gepäck hat. Und nicht zuletzt natürlich die fantastische Kulisse auf dem Schloms Hof, die die Pause bei bester Bewirtung unter Bäumen und den Klönschnack mit Freunden zu einem weiteren beliebten Programmpunkt macht.

Von all dem hat der diesjährige Gewinner des Förderpreises „backstage“ im Zimmer neben der Bühne nicht viel mitbekommen. Er hat mit seinen In-Ear-Kopfhörern Musik gehört, Klassik natürlich. Das macht ihn zum Außenseiter, hier wie im Iran, „dort aber noch mehr“. Trotzdem: Der Zwölftklässler wird seinen Weg gehen, jeden Tag drei Stunden Klavier üben, zwei Stunden Geige, „fürs Abi lerne ich in der Schule.“ Er weiß genau, was er will: Studieren, Musik, vielleicht Dirigat, Mathematik – am besten beides, entscheiden mag er sich nicht. In einem halben Jahr kann er sich für die Frühförderung an der Uni Hannover anmelden, „für Mathematik hat Bonn den besten Ruf, lernen kann man ja auch im Zug.“