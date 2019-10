Landkreise aus dem Elbe-Weser-Raum bieten gemeinsam E-Commerce-Ausbildung an

Wer programmiert den Onlineshop? Und wer pflegt ihn anschließend? Mit diesen und ähnlichen Fragen müssen sich vor allem mittlere und kleine Betriebe oftmals befassen. Die Lösungen sehen meistens so aus: Zwei Mitarbeiter fuchsen sich in die Materie hinein und erledigen die Arbeit eher nebenbei mit, oder der Auftrag geht an eine Agentur. Es gibt aber noch einen dritten Weg: Eine Kauffrau oder ein Kaufmann für E-Commerce übernimmt dieses Geschäftsfeld.

Rotenburg - Kaufleute im E-Commerce sind seit August vergangenen Jahres „ein ganz normaler Beruf“, sagt Daniela Westerhoff von der Verdener Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den Elbe-Weser-Raum. Bei ihr laufen alle Fäden in Sachen Berufsausbildung zusammen – und zwar für die Landkreise Rotenburg, Verden und Osterholz. Diese haben sich dafür zusammengetan, weil es in einem Landkreis allein nicht genug Unternehmen gibt, die eine ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen anbieten.

Dies ist einer der Gründe dafür, dass die drei Landkreise kooperieren. Aber sie möchten auch doppelte beziehungsweise dreifache Strukturen vermeiden sowie bestehende schulische Ressourcen gemeinsam nutzen. Deshalb werden die neuen Kaufleute im E-Commerce je neu startendem Ausbildungsjahrgang in jeweils einer der vier Berufsbildenden Schulen unterrichtet. Den Anfang im vergangenen Jahr machten die BBS Verden, den aktuellen Ausbildungsjahrgang bilden die BBS Zeven aus. Den Hut für 2020 haben die BBS Osterholz auf, 2021 folgen die BBS Rotenburg. Wie es danach weitergeht, ist bislang noch nicht klar.

Zwar ist es bis zum Beginn des kommenden Ausbildungsjahres noch etwas hin. Trotzdem rühren die Berufsschulen schon jetzt wieder die Werbetrommel. Die Rotenburger, die Osterholzer, die Zevener und die Verdener laden deswegen für heute von 17 Uhr bis 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Räume der BBS Osterholz-Scharmbeck ein.

Die IHK und die Berufsschulen werben mit einem breit gefächerten Berufsbild um junge Leute. Ganz vorne dabei sind die BBS Rotenburg. Wer ihre Internetseite aufruft, stößt auf ein aufpoppendes Fenster. Ein Klick weiter, schon ist der Nutzer mittendrin in den Informationen über den Beruf. Von „ausgezeichneten Zukunftsperspektiven“ ist da die Rede. Denn: „Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung wird der Bedarf an Kaufleuten im E-Commerce in den unterschiedlichsten Bereichen steigen.“

Laut BBS sind Kaufleute im E-Commerce „im Internethandel an der Schnittstelle von Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung und IT tätig.“ Und: „Sie wirken bei der Sortimentsgestaltung mit, bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen und präsentieren das Angebot verkaufsfördernd in Onlineshops, auf Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs.“ Aber auch die Kundenkommunikation, das Einrichten von Bezahlsystemen oder das Onlinemarketing sollen zum Berufsbild gehören.

Eine der wichtigsten Aufgaben von E-Commerce-Kaufleuten ist nach Angaben der BBS der Aufbau und die Pflege von Onlineshops. Vorbei dürften damit die Zeiten sein, in denen sich einer oder mehrere Mitarbeiter eines örtlichen Betriebes diese Tätigkeit mehr oder weniger nebenbei mit erledigen.