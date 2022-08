Onlinebetrug kostet 2.400 Euro

Für die Richterin ist es ein klarer Fall: Weil er mit betrügerischer Absicht einen defekten Auto-Kindersitz verkauft hat, muss ein Scheeßeler eine saftige Geldstraße zahlen.

Rotenburg – Wie sinnvoll und letztlich auch günstiger eine Einigung in einem Schiedsverfahren sein könnte, bevor es zur gerichtlichen Auseinandersetzung kommen muss, beweist der Fall eines 40-jährigen Onlinehändlers aus Scheeßel. Der muss jetzt der Staatskasse 40 Tagessätze zu je 60 Euro zuführen, weil es das Rotenburger Amtsgericht als erwiesen ansah, dass der Mann mit betrügerischen Absichten vor einem Jahr einen defekten Kindersitz für 99 Euro verkauft hatte. Zur Einigung auf privater Ebene oder in einem Schiedsverfahren war es mit der 35-jährigen Käuferin aus Hagen in Nordrhein-Westfalen nicht gekommen. Einen Strafbefehl über 900 Euro hatte der Angeklagte abgelehnt.



700 Kilometer für eine kurze Verhandlung

Und so musste die Käuferin am Montag in der Kreisstadt erscheinen, „700 Kilometer Autofahrt“ mit ihren Kindern und ein Verdienstausfall für die medizinische Fachangestellte, kritisierte sie. „Warum kann man eine Kleinigkeit wie diese nicht so regeln?“, fragte sie in der einstündigen Verhandlung als Zeugin. Mit dem Verkäufer aus Scheeßel war sie auch am Montag noch nicht einer Meinung, gegenseitig hatten sie sich unter anderem wegen Beleidigung angezeigt. Der Mann, seit zwölf Jahren Onlinehändler, wie er betonte, gab an, den Kindersitz über „eBay Kleinanzeigen“ richtig gekennzeichnet zu haben. Er habe auch nach dem Verkauf angeboten, den Sitz zurückzunehmen, aber die Frau müsste die Rücksendekosten tragen. Das sah die Frau und letztlich auch das Gericht anders.

„Schutzbehauptungen“ des Angeklagten

Als Zeugin präsentierte die 35-Jährige Chatprotokolle, hatte dazu Screenshots der Anzeige für den Auto-Kindersitz dabei. Von einem Defekt war dort nichts zu lesen, der Sitz sei lediglich als „Ausstellungsstück“ deklariert gewesen. Dass sie den Sitz von Krümeln und Flecken hätte reinigen müssen, wäre für sie noch in Ordnung gewesen, aber mit einer defekten Kopfstütze sei er unbrauchbar gewesen. Richterin Meinke brauchte zur Urteilsfindung nicht lange. Sie sprach von „Schutzbehauptungen“ des Angeklagten, er sei „beleidigend“ aufgetreten: „Sie wollten sich bereichern. Das ist Betrug.“ Sie folgte beim Strafmaß der Forderung der Staatsanwaltschaft. Zur Geldstrafe von 2 400 Euro kommen für den Scheeßeler die Verfahrenskosten. Allerdings hat er noch eine Woche Zeit, Einspruch gegen das Urteil zu erheben - einen Anwalt hatte der 40-Jährige nicht.