Oldtimerfreunde kommen zusammen

Waffensen - Mit dem nachhaltigen Erfolg hatten die vier Initiatoren des privaten Oldtimertreffens im Jahre 1999 in Waffensen, Ludolf Bienert, Heinz Michaelis, Martin Tewes und Jost Köhnken, nicht gerechnet. Nahezu zwei Jahrzehnte später findet Anfang September bereits das 20. Treffen der Oldtimerfreunde Waffensen statt – und die alte Garde von damals ist immer noch dabei.

Gerne erinnern sich die vier Männer der ersten Stunde an das erste Treffen am Café „Tenne“. Die Intention war damals wie heute: Oldtimerfahrer rund um Waffensen sollen sich zwanglos näher kennenlernen. Besitzer von Autos, Treckern und motorisierten Zweirädern gaben sich im August 1999 ein erstes kleines Stelldichein, um Erfahrungen auszutauschen und sich einfach nur an den zur Schau gestellten Fahrzeugen zu erfreuen.

Erstaunt über die gute Resonanz fand bereits ein Jahr später das zweite Treffen im September 2000 statt. Neben der großen jährlichen Oldtimer-Parade bei der Rallye „Rund um Rotenburg“ hat auch diese privat organisierte Veranstaltung als weitere Attraktion viele Oldtimerfreunde angelockt. Das zweite Treffen fand am Eichenhof statt, der seither Austragungsort ist. Erstmals war auch ein Flohmarkt Teil der Veranstaltung, erinnern sich die Initiatoren. Für die folgenden Treffen ist der Einzugsbereich der Teilnehmer zunehmend erweitert worden.

Der erste Sonntag im September blieb seit 2000 als jährlich fest wiederkehrender Termin im Veranstaltungskalender. Der lose Zusammenschluss der Besitzer von alten Schnauferln oder von betagten glitzernden Chromlimousinen, aber auch von alten landwirtschaftlichen Geräten und Zugmaschinen, fand immer mehr Anhänger in der Ortschaft. Heute sind sie rund zehn Freunde, die sich im Dorf unregelmäßig besuchen und sich gegenseitig bei der Instandsetzung der alten Gefährte helfen.

Gemeinsam organisieren die Freunde unter der Leitung von Martin Volkmann, der seit einigen Jahren dabei ist, das 20. Treffen, das am Sonntag, 2. September, ab 10 Uhr auf dem Gelände des Eichenhofs stattfindet. Anfang des Jahres sind bereits die Einladungen im Internet und in Fachmagazinen veröffentlicht worden. „Wir erwarten in diesem Jahr viele Oldtimerbesitzer aus ganz Deutschland“, orakelt Volkmann. Es wird wieder einmal reichlich Gelegenheit geben, interessante Menschen kennenzulernen und sich über den Anblick der alten, aber gut gepflegten Fahrzeuge zu erfreuen. Das Besondere an dem Treffen in Waffensen sei, dass die Fahrer zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 10 und 17 Uhr an- und auch wieder abreisen. So sind immer wieder andere Fahrzeuge zu sehen – „und das macht den Reiz unserer Treffen aus“, so Volkmann. Durchschnittlich seien aber immer rund 150 Fahrzeuge auf dem Gelände präsent. „Wir haben in diesem besonderen Jahr für jeden Fahrer, der mit einem Oldtimer anreist, ein Gastgeschenk parat.“ Im hinteren Bereich des Geländes werden einmal mehr die betagten Landmaschinen und Zugfahrzeuge zu sehen sein. Dort finden auch Vorführungen mit land- und forstwirtschaftlichen Geräten statt. - go