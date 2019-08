Old-Time-Jazzer aus Hamburg begeistern

Frühschoppen am Mehrgenerationenhaus Waffensen mit den Ragtime Bandits

+ Cam Buma und Bassist Tom Richter in bester Frühschoppenstimmung. Foto: Goldstein

Waffensen – Damit hatte der Vorsitzende vom Rotenburger Klub „Just Jazz“, Michael Behr, in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet: Mehr als 300 Besucher waren am Sonntagmorgen zum Open-Air-Jazz-Frühschoppen zum Worthmanns Hoff nach Waffensen gekommen. Die äußeren Bedingungen waren ideal. Herrliches Sommerwetter und dazu eine Band, die Ragtime Bandits, die sich mit ihrer lockeren Art und mitreißenden Rhythmen verschiedenster Songs aus Jazz, Pop und Klassik in die Herzen der Jazz-Fans spielte. Kein Wunder also, dass am Ende mehrere Zugaben wegen des nicht enden wollenden Applaus’ für die Band fällig wurden.