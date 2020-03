Ein Oktagon auf dem Waldfriedhof

Rotenburg – Was lange währt, wird endlich gut. Dieses alte Sprichwort passt auf die Situation mit der alten Friedhofskapelle auf dem Waldfriedhof in der Rotenburger Freudenthalstraße. Denn die ist wahrlich keine Augenweide mehr und das schon eine lange Zeit. Das in die Jahre gekommene Gebäude entspricht weder den Bedürfnissen der Menschen, die die Kapelle benötigen, noch den Anforderungen, die an ein solches Gebäude in heutiger Zeit gestellt werden. Bauamtsleiter Clemens Bumann bringt es beim Pressegespräch im Rotenburger Rathaus auf den Punkt: „Die Kapelle ist schon seit Längerem baufällig.“ Deswegen wird sie jetzt endlich abgerissen und anschließend eine neue gebaut. Dafür hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Rotenburg am Mittwoch grünes Licht gegeben – einstimmig.

Bumanns Kollege Stephan Lohmann, Amtsleiter für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz, kann ihm da nur zustimmen: „Über eine Sanierung oder Erneuerung denken wir als Friedhofsverwaltung bereits seit etwa zehn bis zwölf Jahren nach.“ Zum einen ist die alte Kapelle viel zu klein geworden, zum anderen seien die Räume auch oft zu kalt und zu feucht, um dort vernünftig Trauerfeiern abhalten zu können. „Mit dem Neubau können wir bei größeren Veranstaltungen endlich allen einen Sitzplatz anbieten und es muss sich keiner mehr hinten an die Wand lehnen“, erklärt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) erfreut.

Denn der in Form eines durch große Fenster lichtdurchfluteten Oktagons geplante Bau bietet künftig 185 Personen Platz in der Kapelle direkt, weitere 45 Sitzplätze gibt es auf einer Empore. Geplant ist eine Massivbauweise mit einer Verblendmauerwerksschale, Aluminiumfenster und -türen mit einer Doppelstehfalzdacheindeckung. Das Gebäude soll sich harmonisch in die Umgebung einfügen, auch durch die Farbwahl: „Es wird ein etwas hellerer Sandsteinton, den wir ausgesucht haben, weil die Umgebung eher dunkel durch die vielen Bäume drumherum ist“, erläutert der Bauamtsleiter.

Die Fenster werden im unteren Bereich so gestaltet, dass von außen keine neugierigen Blicke in die Kapelle möglich sind. Diese bildet mit etwa 215 Quadratmetern den größten Raum. Aktuell könnten insgesamt nur etwa 120 Menschen dort Platz finden. „Manche mussten bei Regen draußen stehen, in Zukunft sind dort größere Trauerfeiern möglich“, so Lohmann.

„Das war unser gemeinsames Ziel. Die räumliche Situation dort ist schon ganz lange zu beengt. Es ist uns wichtig, diese Mittel zu investieren“, macht Verwaltungschef Weber deutlich. Des Weiteren gibt es noch einen etwas privateren Trauerraum, der mit knapp 53 Quadratmetern etwa 20 Personen Platz bietet. Dort seien kleinere Verabschiedungen, zum Beispiel nach Verbrennungen, möglich. Für Angehörige, die sich von Kindern verabschieden müssen, gibt es einen weiteren etwa zehn Quadratmeter großen Raum, in dem beispielsweise Totgeburten aufgebahrt werden können. „Angehörige können in den kleineren Räumen noch mal in Ruhe am Sarg Abschied nehmen“, meint Lohmann. Die Baukosten für das gesamte Gebäude betragen etwa 900 000 Euro.

Die Baugenehmigung liegt bereits seit dem Sommer vor, danach haben die konkreten Planungen begonnen. Der Auftrag für den Rohbau ist an eine Stader Firma vergeben. „Die lag in der Kostenschätzung“, so Bumann – daher kann es nun am Montag, 30. März, losgehen: Zunächst wird die alte Kapelle abgerissen. Währenddessen sind in der 14. Kalenderwoche auch keine Bestattungen möglich. Danach kann mit dem Neubau begonnen werden. Die Zimmerbau- und Dachdeckerarbeiten sind ebenfalls vergeben, an das Rotenburger Unternehmen Carstens. „Mit allem liegen wir dann im Rahmen“, zeigt sich Bumann zufrieden.

Während des Umbaus stellt die Stadt etwas abseits der Bauarbeiten ein großes Zelt als Übergangslösung auf, in dem dann Trauerfeiern abgehalten werden können. „Das Zelt wird von innen sowohl von der Beleuchtung her als auch der Ausstattung entsprechend gestaltet“, sagt Lohmann. Es solle eine würdige Beerdigung ermöglicht werden. Das gestalte sich allerdings aktuell etwas schwierig, erklären die Verwaltungsmitarbeiter. Denn durch das Coronavirus sind keine größeren Menschenansammlungen erlaubt. Beerdigungen werden daher in den kommenden Wochen nur im allerengsten Familienkreis durchgeführt werden können. „Nach der Allgemeinverfügung sind Trauerfeiern in Kapellen, und dazu gehört auch das Zelt, nicht erlaubt“, sagt Lohmann. Diese werden vorerst draußen mit maximal zehn Leuten stattfinden, Abschied nehmen einzeln im Zelt sei aber möglich. Trauerfeiern könnten aber, sobald es die Situation zulässt, nachgeholt werden, versichert der Amtsleiter.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll die neue Friedhofskapelle Ende des Jahres fertiggestellt und bereit zur Nutzung sein.