Direktor des Hotel Landhaus Wachtelhof spricht über seine Fußballgäste: Spieler ohne Sonderwünsche

Meistens, wenn es sportlich nicht ganz so gut läuft, was zuletzt öfter mal der Fall war, bezieht der Hamburger SV den Wachtelhof in Rotenburg zum Krisen-Camp.

In Fußballerkreisen scheint das Hotel Landhaus Wachtelhof mittlerweile offensichtlich einen sehr guten Ruf zu haben. Mit dem FC Bayern München fing es zur Jahrtausendwende an, bei der Weltmeisterschaft 2006 war Trinidad & Tobago zu Gast, West Ham United aus England war da. Als Dauergast hat sich aber mittlerweile der Hamburger SV eingemietet. Zum fünften Mal war er bis Freitag zum Trainingslager vor Ort, das sechste Mal folgt im Juli.

Rotenburg – Wenn es um seine prominenten Gäste geht, ist Heiko Kehrstephan zurückhaltend. Nicht anders ist es aber auch von einem Direktor eines Fünf-Sterne-Hauses zu erwarten, das auch von seiner Diskretion lebt. Sportler und insbesondere Fußballer seien immer mal wieder privat da, „im Verborgenen“, wie er vor zwei Jahren im Interview mit der Kreiszeitung bestätigte. Sie gönnten sich im Boutique-Hotel eine Auszeit. Die wollte auch der Hamburger SV haben, als er von Mittwoch bis gestern für die entscheidende Schlussphase in der zweiten Bundesliga in Rotenburg aufschlug. In gewisser Weise ging es auch um Entspannung, etwas weiter entfernt vom Rummel in der Hansestadt, wo dem ehemaligen Bundesliga-Dino ein heftiger Gegenwind entgegen weht angesichts des drohenden Nicht-Aufstiegs. Im Interview spricht der 44-jährige Hotelchef Kehrstephan auch ein wenig über Fußball, vor allem aber darüber, warum Rotenburg und sein Haus ein so guter Gastgeber sind.

Sie kommen aus Bayern, leben aber schon lange im Norden. Sind Sie jetzt endlich HSV-Fan?

Sicher, schon lange. Bayern- und HSV-Fan. Da war ich in der Tabelle immer oben und unten vertreten mit Freud und Leid. Gerade im Moment sind es halt zwei Tabellen, die es zu beobachten gilt.

Hoffen Sie, dass der HSV nicht aufsteigt? Immerhin würde er als Zweitligist im Sommer noch zwei Tage mehr buchen...

Natürlich hoffen wir auf den Aufstieg! Wir hatten dem HSV allerdings schon bei der Buchung gesagt, dass er die zwei Tage lieber im Vorfeld absolvieren sollte, damit der Aufstieg klappt (lacht). Na ja, vielleicht brauchen wir noch mal zwei Tage...

Ist es eigentlich für ein renommiertes Hotel ein guter Ruf, jetzt ein Fußballhotel zu sein?

Wir sind ein Hotel für viele Gelegenheiten. Vom Spa oder Restaurant für Tagesgäste, für Hochzeiten, Kurzurlaube, Tagungen und eben auch für Fußball. Sehr vielseitig eben, und ja, das ist gut.

Der HSV ist binnen weniger Jahre das fünfte Mal da, andere wie zuletzt West Ham auch. Wie kommt das?

Über die Kontakte, welche wir über die Jahre aufgebaut haben. Seit den Trainingslagern von Bayern München waren wir immer wieder mit Teams im Gespräch. Manchmal passte es zeitlich oder von der Distanz her nicht, aber oftmals passt es eben doch. Viel läuft über eine befreundete Agentur.

Welche Extrawünsche haben Fußballer?

Bei uns wenige. Das liegt daran, dass sie so gut wie das ganze Haus für sich haben und nicht wie in großen Hotels nur einen Flügel. Das ist für die Spieler dann sowas wie ein „Home away from home“, und diese Ruhe und Abgeschiedenheit ist gerade bei Trainingslagern wichtig. Insofern entfallen ausgefallene Sonderwünsche.

+ Heiko Kehrstephan mit HSV-Trainer Hannes Wolf am Freitag vor der Abreise des Teams aus Rotenburg.

Man kennt das aus den Trainingslagern der Nationalelf: Bringt auch der HSV Spielkonsolen und allerlei anderen Kram zur Freizeitunterhaltung der Fußballer mit?

Bei den letzten Aufenthalten war der HSV da eher analog als digital unterwegs. Eher Angeln oder Darts spielen als Playstation.

Darf Ihr Koch für die Spieler alles kochen? Oder was kommt auf den Tisch – eine strenge (Nudel-)Diät?

Ja, wir dürfen alles kochen, aber halt sportlergerecht. Die Büfetts, welche wir ausgearbeitet und vorher zugesandt haben, wurden eins zu eins übernommen ohne Änderungswünsche. Gerade auf das Essen haben sich viele wieder gefreut, das haben uns sowohl Spieler als auch das Team erzählt. Deshalb gab es auch gleich beim ersten Mittagessen unseren Mandelauflauf. Von dem schwärmen sie jedes Mal, und somit war das schon mal unser kulinarischer Willkommensgruß.

Wenn der HSV so kurzfristig bucht – die Entscheidung fiel erst am Montagabend –, was passiert dann mit den anderen Gästen, die eigentlich kommen wollten?

Der HSV hat kurzfristig gebucht, aber schon vor einiger Zeit mal nachgefragt, was möglich wäre. Somit hatten wir die Zimmer schon etwas länger geblockt. Bei den letzten Aufenthalten war es durchaus auch mal spontaner, und da muss dann halt eine Lücke sein. Vereinzelt hatten wir da auch schon mal Gäste angerufen und versucht, zu einem anderen Datum zu bewegen, aber dieses Mal war es entspannter.

Sind denn noch andere Gäste im Haus und teilen die sich dann auch Schwimmbad, Sauna und Weinkeller mit den Fußballprofis?

Ja, ein paar andere Gäste waren tatsächlich noch da. Der Weinkeller wurde von den Spielern jetzt aber nicht unbedingt besucht...

Müssen Sie besondere Sicherheitsvorkehrungen hier im Werder-Land treffen?

Nein. Der HSV hat zwar Security dabei, die ist aber bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen. Wenn ein paar Fans mal auf dem Hof waren, wurden die eher willkommen geheißen als weggeschickt, und auch Autogramme wurden gegeben. Und bezüglich Werder-Land gibt es auch keine Probleme, die Fans müssten doch am meisten die Daumen für den HSV drücken: Was ist eine erste Bundesliga ohne Nordderby?

Darf ein Fußballstar in Jogginghose und Badelatschen zum Abendessen? Oder wird er auch freundlich darauf hingewiesen, in Abendgarderobe zu erscheinen?

Ich sagte ja schon: „Home away from home“. Das Restaurant ist für die Mannschaften exklusiv gebucht, und deshalb können die gerne in Sportklamotten kommen.

Was macht ein Fußballstar, wenn er nicht gerade trainiert oder isst?

Was die meisten nicht wissen ist, dass es neben dem Arzt- und Beichtgeheimnis auch das Hoteliersgeheimnis gibt – ich habe da keine Ahnung.

Wer hat das Darts-Turnier gewonnen?

Das gesamte Team – nämlich an gemeinsamer Zeit, mal mit etwas Abstand zum Fußball und zur dazugehörigen Tabelle.

HSV kehrt zurück

Zum fünften Mal innerhalb von nur vier Jahren war der Hamburger SV zu Gast in Rotenburg und im Wachtelhof. Den Auftakt bildete der Besuch im April 2015 unter Trainer Bruno Labbadia zur Vorbereitung aufs Nordderby gegen Werder. Der HSV damals: Schlusslicht. Um den Abstieg oder dessen Verhinderung ging es auch bei zwei Besuchen im Mai 2017 unter Markus Gisdol. Es klappte: Auch die Sommervorbereitung unter Gisdol im Juli 2017 im Sommer galt der ersten Liga. Dahin will der HSV jetzt unter Hannes Wolf zurück. Klappt das, sind die Hanseaten vom 9. bis 14. Juli zum Trainingscamp wieder in Rotenburg. Klappt es nicht, kommen sie trotzdem – und das schon zwei Tage früher am 7. Juli.