60 Minuten: Panik im Pressehaus - ein Hardware-Fehler legt das System lahm 

Immer wieder beklagt sich der Deutsche über langsames Internet, keinen Empfang oder ähnliche Probleme. Aber was passiert eigentlich in einer Redaktion, wenn das System zusammenbricht? Die Rotenburger Kollegen haben den - eher unfreiwilligen - Test gemacht.

Rotenburg - 5 .000 Haushalte im Kreisgebiet bleiben auch nach allen laufenden Initiativen zum Breitbandausbau ohne schnelles Internet. Und viele Bereiche sind zwar vernünftig an Glasfasernetze angeschlossen, aber mit für die Zukunft viel zu geringer Geschwindigkeit verbunden. Zudem gibt es viele Bereiche, in denen die Menschen mit dem Handy gar keinen Empfang haben. In vielen Sonntagsreden wird von der Notwendigkeit des Netzausbaus gesprochen, angesichts der dort genannten Summen und der Zahl immer noch existierender weißer Flecken auf der Versorgungskarte kann einem durchaus schwindelig werden. Ist der Ausbau der Netze bis in die letzten Winkel unserer ländlich geprägten Region wirklich notwendig? Diejenigen, die nicht angeschlossen sind, werden abgehängt, heißt es dann oft. Im nicht ganz freiwilligen Feldversuch kann die Redaktion bestätigen: Es stimmt.

Erst erlischt die Anzeige auf dem mit dem Rechner verbundenen Telefon, dann hakt es im Redaktionssystem. Die erste Warnung poppt auf, „Anmeldung fehlgeschlagen“, die automatische Sicherung im Produktionssystem verkündet: „Sichern der Teilseite nicht durchgeführt“. Die Eieruhr grüßt vom Bildschirm. An diesem Dienstagmittag streikt die Technik, wie in der Woche zuvor bereits einmal kurzfristig, aber jetzt geht gar nichts mehr. Das komplette Pressehaus ist vom Netz getrennt, nur das W-Lan läuft seltsamerweise noch. An Weiterarbeiten ist in der Geschäftsstelle, bei den Medienberatern, im Satz oder in den Redaktionen erst einmal kaum zu denken. Die Technik hat den Stecker gezogen – und damit immerhin einen Ansatz geliefert für unsere Serie „60 Minuten“: Was passiert eigentlich, wenn gar nichts mehr geht?

Die erste Erkenntnis: Es wird miteinander viel mehr gesprochen. Zeitungshäuser sind ja eigentlich Kommunikationsunternehmen, aber viel zu oft sitzt man auch hier, selbst im Großraumbüro, mehr oder weniger getrennt voneinander vor dem Computer und tippt vor sich hin. Nun aber, zunächst zur Problemlösung und dann zur Überbrückung der Zeit, wird miteinander gesprochen: Was machen wir? Wer informiert die IT-Techniker in Syke? Weichen wir zur Produktion auf andere Standorte aus? Kaffee, Rauchen, Ruhe bewahren – das Notfallteam unserer hauseigenen Computerexperten ist bereits auf dem Weg. Das eine oder andere, was auch offline geht, wird noch abgearbeitet, dann wird gehofft: Dass es schneller wieder läuft als befürchtet. Zeit für ein Bürostuhlrennen, das hebt die Stimmung.

+ Die Rechner stehen erst mal – auch dieses Notebook zur Systemanalye. © Menker

Zum Glück, das entspannt die Lage etwas, ist heute ein besonderer Tag in der Zeitungsproduktion. Rund 320 Ausgaben gibt es jährlich von der Rotenburger Kreiszeitung, sechs pro Woche. Heute, an diesem Dienstag, wird aber schon die Zeitung von übermorgen gemacht. Am Mittwoch, dem Maifeiertag, gibt es keine Tageszeitung. Es wird bereits am Notfall-Dienstplan gearbeitet, der auch für den Tag der Arbeit eine komplett besetzte Redaktion berücksichtigt. Etwas hektischer geht es aber während des Systemausfalls ein Büro weiter bei den Verlagskollegen der Rotenburger Rundschau zu: Die Anzeigenzeitung erscheint zwar auch erst am Donnerstag, soll aber schon am Dienstagabend gedruckt werden. Der Ablaufplan in der Walsroder Druckerei gerät mittlerweile ernsthaft in Gefahr. Man trifft sich in der Küche, die Kollegin der Rundschau fragt: „Läuft es bei euch wieder?“ Als Antwort dient der Bürostuhl, auf dem der Gegenüber sitzt: Auch Lust auf ein Rennen? Die Kollegen IT-Experten werkeln mittlerweile zu dritt im Serverraum gegenüber. Was sie machen, verstehen nur sie. Frotzelige Nachfragen quittieren sie mit strengen Blicken.

Letztlich hat es noch ein wenig länger als 60 Minuten gedauert. Doch dann ist der Hardware-Fehler am Splitter beseitigt, die Eieruhr verschwindet, das Telefon tutet wieder. So lustig ein Ausfall für ein paar Stunden auch sein kann, weil man reflektiert und mit den Kollegen etwas anders ins Gespräch kommt, so wird auch sehr schnell die Notwendigkeit deutlich, sich nicht abhängen zu lassen: Wo in der vernetzten Welt kein Anschluss vorhanden ist, herrscht Funkstille – auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Aufgabe auch im Landkreis, angeschlossen zu bleiben, ist eine ebenso große wie unabdingbare.