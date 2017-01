NPD in Rotenburg: Ohne klare Strukturen

Rotenburg - Von Michael Krüger und Stephan Oertel. Die NPD kann nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bleiben, auch im Landkreis Rotenburg: Das seit der Kommunalwahl im September kreisweit einzige kommunale Mandat mit dem Abgeordneten Swen Treuel im Bremervörder Stadtrat darf sie behalten. Eine wirkliche Struktur weist die rechtsradikale Partei hier allerdings nicht mehr auf, genau wie die rechte Szene insgesamt. Und doch könnte der Landkreis Rotenburg diesbezüglich bald landesweit von sich reden machen.

Bei der Kreistagswahl im vergangenen Jahr verzeichnete die NPD das schlechteste Ergebnis aller vertretenen Parteien. 927 Stimmen gingen auf ihr Konto, 0,39 Prozent. Der Wohnster Manfred Dammann schaffte den Wiedereinzug in den Kreistag nach fünf Jahren nicht.

Entsetzte Reaktionen

Als die NPD im Jahr 2006 allerdings 1,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinte und mit Marc Reuter ein Abgeordneter der Rechten in den Kreistag einzog, reagierten die anderen Parteien entsetzt. Inhaltlich auseinandersetzen mussten sie sich mit ihm fortan aber nicht. Konnten sie auch gar nicht. In den folgenden zehn Jahren kam aus ihren Reihen nämlich nicht ein Antrag. Nicht einmal eine Wortmeldung war zu vernehmen, von einer mündlichen oder schriftlichen Anfrage ganz zu schweigen.

Auch nicht ab 2011, nachdem Dammann dank 1,2 Prozent der Wählerstimmen die NPD noch einmal in den Kreistag führte. Er knüpfte nahtlos an seinen Vorgänger an: in fünf Jahren keine Anträge, keine Wortmeldungen, keine Anfragen. Immerhin: Dammann beteiligte sich hin und wieder an den Abstimmungen und war auch bei den meisten Sitzungen anwesend. Vielleicht ist es dieser Fleiß als „Parteisoldat“, der Dammann nachgesagt wird, dass er nun im maroden Landesverband der NPD ins Blickfeld gerät: Dem Tischler aus Wohnste werden gute Chancen auf den Landesvorsitz eingeräumt. Aktuell ist er „Organisationsleiter“ der Landespartei sowie Vorsitzender des Unterbezirks Stade und steht auf Platz vier der Landesliste zur Bundestagswahl. Auf Platz zehn ist dort zudem Natalia Miesner aus Zeven zu finden.

Öffentlichkeitswirksam ist die NPD zuletzt mit zwei Demonstrationen in Rotenburg 2013 und 2015 in Erscheinung getreten. Allerdings wurden diese von auswärtigen Verbänden organisiert, im Landkreis selbst gibt es keine entsprechenden Strukturen. Auch die Neonazi-Szene insgesamt wird vom niedersächsischen Verfassungsschutz als wenig aktiv charakterisiert – anders als in den Nachbarkreisen. So heißt es im Verfassungsschutzbericht 2015: „Ein im Landesvergleich relativ hohes Mitgliederpotenzial weist unverändert die Neonaziszene Tostedt auf. Der weite Einzugsbereich, der bis in die Regionen Buchholz, Heidekreis, Rotenburg und Schneverdingen reicht, umfasst relativ viele neonazistische Gruppierungen und Einzelpersonen.“

Zwei „Neonazi-WGs“

Rechtsrock-Konzerte oder andere Veranstaltungen der Szene gab es in den vergangenen zehn Jahren im Landkreis nicht. Einzelne Versuche unter anderem in Stuckenborstel wurden von der Polizei im Keim erstickt. In der Kreisstadt selbst soll es noch zwei „Neonazi-WGs“ geben. Politische Aktivitäten sind von dort aber nicht zu vernehmen – wohl aber zuletzt der Übergriff auf die Flüchtlingsunterkunft „Campus Unterstedt“ vor rund einem Jahr.

In Rotenburg hat es bei den vergangenen Kommunalwahlen Fliesenlegermeister Ernst Hildebrandt mehrfach versucht, ein Mandat für die NPD in Stadtrat oder Kreistag zu ergattern. Sein Versuch auf Kreisebene scheiterte zuletzt deutlich. 42 Stimmen bekam er im September.

Zum Thema:

Verfassungsgericht lehnt NPD-Verbot ab