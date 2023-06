ÖPNV-Analyse: Rotenburger sind schlecht angebunden

Von: Matthias Röhrs

Wer im Landkreis Rotenburg den Bus nehmen will, muss häufig lange Fußwege machen. © Röhrs, Matthias

Niedersachsen schneidet bei der ÖPNV-Anbindung im Ländervergleich besonders schlecht ab. Der Landkreis Rotenburg trägt dazu bei, nur für etwa 60 Prozent der Bevölkerung ist ein Grundangebot fußläufig erreichbar.

Rotenburg – Das kommt für viele in der ländlich geprägten Region wohl nicht überraschend: Die fußläufige Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Rotenburg ist schlecht. Weniger als zwei Drittel der Bevölkerung leben in der Nähe einer Haltestelle oder eines Bahnhofs mit mehr als 20 Abfahrten pro Tag.

Das geht aus einer Analyse des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Dieses ermittelte den Anteil der Bevölkerung, der eine entsprechende Bushaltestelle im Umkreis von 600 Metern oder einen entsprechenden Bahnhof im Umkreis von 1. 200 Metern vorfindet – im Landkreis sind dies 61,9 Prozent.

Kleinere Dörfer für den ÖPNV in Rotenburg eine Herausforderung

„Herausfordernd ist der Anschluss der kleineren Dörfer an das übergeordnete Netz. Der Landkreis hat eine sehr große Fläche bei einer vergleichsweise geringen Bevölkerungsdichte“, so Rotenburgs Erster Kreisrat Torsten Lühring. Man begegne dem mit einem Grundliniennetz, auf dem perspektivisch der Takt erhöht werden soll.

So könnten tatsächlich mehr Leute in die Nähe dieses ÖPNV-Grundangebots gebracht werden. „Darüber hinaus fahren Linienbusse im Wesentlichen aus Anlass der Schülerbeförderung.“ Lühring verweist zudem auf die Bürgerbusse sowie das Anrufsammeltaxi Astrow, mit dem man Lücken nach und nach auffüllen möchte.

Rotenburgs Nachbarkreise schneiden beim ÖPNV meist besser ab

Das BBSR wertet einer Mitteilung zufolge die fußläufige Erreichbarkeit einer Haltestelle mit einem Mindestangebot an 20 Fahrtmöglichkeiten an einem Werktag als komfortablen Zugang zum öffentlichen Verkehr. Ein Umkreis von 600 Metern entspricht dabei einem acht- bis zehnminütigen Fußweg, der zum Erreichen einer Bushaltestelle noch als zumutbar gilt. Für einen Bahnhof gilt ein längerer Fußweg von 16 bis 20 Minuten als zumutbar.

Deutschlandweit kommen 90 Prozent der Bevölkerung in diesen Genuss. Die Nachbarkreise Heidekreis (65 Prozent), Verden (77,4), Harburg (82,32), Stade (76,25) und Osterholz-Scharmbeck (66,79) schneiden teilweise deutlich besser ab als Rotenburg, das liegt aber auch an ihrer Nähe zu Hamburg und Bremen. Zusammen mit Berlin belegen die drei Stadtstaaten mit Werten von nahezu 100 Prozent die vordersten Plätze im Ländervergleich.

Das Land Niedersachsen ist generell schlecht am ÖPNV-Grundangebot angebunden und belegt mit 82 Prozent den drittletzten Platz. Auf kommunaler Ebene ist die Erreichbarkeit im Landkreis Cuxhaven mit 38 Prozent sogar die drittschlechteste im Bundesgebiet.