Vermisstenfall in Rotenburg: Polizei sucht 80 Jahre alten Senior

Die Polizei Rotenburg ermittelt in einem Vermisstenfall. Der 80 Jahre alte Eduard Netzlaff aus Rotenburg wird seit vergangenem Sonntag vermisst. Nun bitten die Ermittler um Hinweise.

Rotenburg - Der 80-Jährige ist letztmalig am frühen Sonntagabend in einem Seniorenheim an der Glockengießer-Straße in Rotenburg gesehen worden, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

+ Der 80 Jahre alte Eduard Netzlaff aus Rotenburg wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizei Rotenburg Eduard Netzlaff ist mit einem Rollator unterwegs und auf die Gehhilfe angewiesen. Er ist 1,70 Meter groß, schlank und hat glatte, graue Haare. Wohin er am Sonntag gegangen sein könnte, ist laut Ermittlern völlig unklar.

Eduard Netzlaff benötigt Medikamente und leidet an beginnender Demenz. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/9470.

Rubriklistenbild: © Husmann