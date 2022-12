Oberstufe an der IGS Rotenburg: Schulleiter zieht eine erste Bilanz

Von: Guido Menker

Die IGS in Rotenburg ist seit Sommer mit einer Oberstufe am Start. © Menker

Hier und dort ruckelte es zwischendurch, aber es läuft: Schulleiter Sven Thiemer blickt auf die ersten Monate nach Installation der Oberstufe an der IGS Rotenburg zurück.

Rotenburg – Die ersten Monate sind ins Land gegangen. Seit dem Sommer gibt es in Rotenburg eine dritte gymnasiale Oberstufe. Neben dem Ratsgymnasium und den Berufsbildenden Schulen (BBS) bietet inzwischen auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) das Abitur an. Zeit für eine erste Bilanz.

„Es war und ist immer noch ein spannender Prozess“, sagt Schulleiter Sven Thiemer. „Wir haben so viele engagierte Kollegen, die sich in neue Inhalte, Erlassvorgaben und Thematiken einarbeiten und solide, kreativ und mit viel Herzblut die Oberstufe inhaltlich ausgestalten.“ Schon in den ersten Wochen und Monaten habe sich gezeigt, dass die neue Oberstufe „viele spannende Projekte anstößt und zum Lernen auch außerschulische Lernorte“ besuche.

Kritiker schielen immer noch auf die Oberstufe der IGS, die mit etwa 30 Schülern an den Start gegangen ist, und bezweifeln, dass sie von Erfolg gekrönt werden kann. „Da die Genehmigung unserer Oberstufe ja erst zum 1. April kam, war klar, dass wir nur wenig Anmeldungen erwarten konnten.“ Klar sei daher, dass diese neue Oberstufe nicht von 0 auf 100 starten könne und man sich erst langsam entwickeln und beweisen müsse. Die Schule wünsche sich perspektivisch sicherlich stärkere Jahrgänge, aber die Qualität einer Oberstufe hänge eben nicht von ihrer Größe ab. Thiemer: „Wir können aktuell eine tolle Begleitung und Förderung unserer Schüler sicherstellen, die wir auch in Zukunft erhalten werden.“

Die Ausstattung mit W-Lan in dem Oberstufentrakt war ein überflüssig langer Prozess.

Wenn Thiemer jedoch darüber spricht, an welchen Stellen es in der Anfangsphase vielleicht gehakt hat, dann sind es eher technische Dinge: „Die Ausstattung mit W-Lan im Oberstufentrakt war ein überflüssig langer Prozess.“ Da die Schüler mit eigenen digitalen Endgeräten arbeiteten und somit fast gänzlich auf die klassischen gedruckten Schulbücher verzichteten, sei eine gute Versorgung mit drahtlosem Internetzugang aber eine wichtige Voraussetzung. „Durch den erst spät freigegebenen städtischen Haushalt wurden außerdem einige Anschaffungen zum Start im Sommer verhindert. Mittlerweile sind die größten Baustellen aber behoben“, betont der Schulleiter, der über viele Jahre zusammen mit Schüler- und Elternvertretern für die umstrittene Einrichtung der dritten Oberstufe gekämpft hat.

Viele Kritiker bleiben skeptisch. Meist aber nur hinter vorgehaltener Hand. Es ist ruhig geworden um das Thema. Thiemer: „Da fehlen mir die Argumente der Kritiker. Vielleicht haben sie auch einfach noch nicht verstanden, dass eine weitere Oberstufe das Angebot in Rotenburg vergrößert und keine Konkurrenz darstellt, sondern viele Möglichkeiten für alle bietet.“

Für die Schule würden zudem weiter Stellen ausgeschrieben und neue Lehrkräfte eingestellt. Es sei zu merken, dass die Oberstufe durchaus ein Kriterium ist für Bewerber und die Entscheidung für die IGS positiv beeinflusst. Zuletzt waren Kollegen abgewandert, weil ihnen eben diese Oberstufe fehlte.

Das erste Schulhalbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Da wird es auch schon Zeit, auf das nächste Jahr zu schauen. Mit einer Broschüre und verschiedenen Informationsveranstaltungen über die Oberstufe nimmt die Schule das Jahr 2023 in den Fokus. Eine öffentliche Veranstaltung findet zum Beispiel am 20. Dezember um 19 Uhr in der Aula am Standort in der Ahe statt. „Wir schauen dann, wie viele Schüler sich zum Stichtag im Februar anmelden.“ Außerdem evaluiere man die Arbeit in diesem Schuljahr und schaue, was sich bewährt hat und was für den nächsten elften Jahrgang direkt zu übernehmen ist und an welchen Stellschrauben das Kollegium noch drehen muss.

Der kommende elfte Jahrgang übrigens wird nach dem vorliegenden Konzept ebenfalls im Oberstufentrakt in der Ahe untergebracht sein, berichtet Sven Thiemer auf Anfrage. „Dort sind erst einmal nur geringfügige bauliche und technische Maßnahmen notwendig.“ Am Standort an der Gerberstraße sei dagegen noch ein Jahrgangsgebäude zu ertüchtigen – dort müsse die Schulträgerin, also die Stadt Rotenburg, noch tätig werden.

Bereits angelaufen ist laut Thiemer die Zusammenarbeit mit einer der beiden anderen Oberstufen: „Wir sind im gegenseitigen Austausch und kooperieren bereits in der Oberstufe mit dem Ratsgymnasium. In Kürze werden weitere Gespräche stattfinden.“ Es könnte also noch mehr werden.

Denn das von Anfang an formulierte Ziel sei ja, die Vielfalt der Rotenburger Schullandschaft zu erhöhen. Thiemer: „Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam da auf einem guten Weg sind.“ Wenngleich der Schulleiter mit einem Blick auf die letzten Skeptiker auch sagt: „Jeder fängt mal klein an.“