Obdachlos nach Krankheit: Christin Neumann kämpft sich zurück ins Leben

Von: Tom Gath

Viele Obdachlose haben bei der Wohnungssuche mit Vorurteilen zu kämpfen. © Imago/enters

Nach einem schweren Autounfall ist Christin Neumann arbeitsunfähig. Als sie von ihrem letzten Krankenhausaufenthalt zurückkehren will, ist ihre Wohnung geräumt. Ihr Weg endet in der Obdachlosenunterkunft, die Suche nach einer neuen Wohnung gestaltet sich schwierig.

Rotenburg – Christin Neumann (Name von der Redaktion geändert) sitzt in ihrem Appartement des Birkenhauses und gießt Kaffee nach. Zwischendurch kommt eine Pflegekraft vorbei und fragt freundlich, ob Neumann ihren Nachbarn gesehen habe, schließlich müsse sie ihm eigentlich eine Spritze geben. Dass die Bewohner des Birkenhauses immer mal wieder ausschwärmen, ist nicht ungewöhnlich. Denn die vom Verein „Lebensraum Diakonie“ betriebene Unterkunft war ursprünglich ein kurzfristiges Angebot für umherziehende und durchreisende Wohnungslose. Da diese Form der Wohnungslosigkeit aber immer seltener wird, bietet das Birkenhaus mittlerweile auch moderne Einzelappartements als Übergangsbleibe. Auch dauerhaftes ambulant betreutes Wohnen ist hier möglich.

Keine Ruhe in städtischer Obdachlosenunterkunft

Neumann ist sehr froh, dass sie im Juni eine der kleinen Wohnungen beziehen konnte. Nach langer Zeit kann sie endlich wieder zur Ruhe kommen. „Hier komme ich runter. Ich fühle mich wohl und baue mir langsam wieder mein Leben auf“, erzählt die 49-Jährige. Manchmal rumpele es zwar etwas in der Wohnung über ihr, aber das sei alles kein Vergleich zu der städtischen Notunterkunft, in der sie zuvor ein halbes Jahr verbracht hat. Dort habe sie keine Nacht durchgeschlafen, berichtet Neumann: „In der Notunterkunft wurde regelmäßig bis 4 Uhr morgens herumgeschrien und es war immer Radau. Teilweise waren auch dubiose Gestalten in der Unterkunft, vor denen man sich lieber ferngehalten hat. Außer einem Hausmeister gab es keine Ansprechpartner vor Ort. Im Notfall ist man dort auf sich allein gestellt.“

Man weiß nie, wie die Leute in ihre Situation reingerutscht sind.

Auch die sanitären Anlagen seien dort sehr unangenehm gewesen. Eine Reinigungskraft war zwar regelmäßig vor Ort, doch gerade die Männer hätten die Toiletten in sehr kurzer Zeit wieder verunreinigt. Eigene sanitäre Anlagen für die untergebrachten Frauen habe es nicht gegeben. Dieser Zustand wurde auch in der letzten Stadtratssitzung diskutiert, nachdem die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Kerstin Blome, eine konsequentere Trennung gefordert hatte.

Neustart im Birkenhaus

Im Birkenhaus hat Neumann nun ihr eigenes kleines Reich inklusive Küche und Bad. Regelmäßig schauen die Sozialarbeiterinnen von „Lebensraum Diakonie“ vorbei und helfen auch über die Wohnsituation hinaus, zum Beispiel bei Behördengängen. Sie fühlt sich gut aufgehoben und schätzt die anerkennende Betreuung sehr.

Mittlerweile ist Neumann auch wieder in ihrem früheren Beruf tätig, aus gesundheitlichen Gründen jedoch nur als Teilzeitkraft. Die ca. 500 Euro, die sie verdient, reichen nicht zum Leben. Daher besorgt sie sich häufig Lebensmittel von der Tafel, bei der sie zu ihrem Glück schon vor dem Aufnahmestopp Mitglied war. Gegenüber ihrem Arbeitgeber ist sie offen mit ihrer Situation umgegangen und stieß auf viel Verständnis. „Ich bin sehr dankbar, dass mein Chef mir eine neue Chance gegeben hat. Das hilft mir auch für meine Tagesstruktur.“, sagt Neumann.

Vier Schlaganfälle nach Autounfall

Neumanns Weg in die Obdachlosigkeit begann schon im Jahr 2011. Ein schwerer Autounfall hat sie aus der Bahn geworfen. Dabei wurde ihr Knie zertrümmert, das die Ärzte erst 2020 operieren wollten, da sie vorher für einen derartigen Eingriff zu jung gewesen sei. Seit dem Unfall hat Neumann zudem vier Schlaganfälle erlitten. An Arbeiten war nicht zu denken, sie war dauerhaft krankgeschrieben. Aufgrund der Schlaganfälle habe Neumann häufig Dinge durcheinander bekommen oder vergessen.

Vom Sozialamt konnte ich wegen Corona keine persönliche Unterstützung mehr bekommen, es gab einfach keine Ansprechpartner.

Durch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen war sie in der Organisation ihres Alltags weitgehend auf sich allein gestellt: „Vom Sozialamt konnte ich wegen Corona keine persönliche Unterstützung mehr bekommen, es gab einfach keine Ansprechpartner. Bei Anrufen gab es nur Bandansagen mit dem Verweis auf meinen persönlichen Sachbearbeiter, aber ich wusste nicht, wer das sein soll.“ Ihre Miete wurde daraufhin nicht weiter bezahlt. Als Neumann nach ihrem vierten Schlaganfall im Jahr 2021 das Krankenhaus verlassen konnte, kam der Schock: Ihre Wohnung war geräumt und mit einem neuen Schloss versehen.

Endstation Notunterkunft

Wie viele obdachlose Frauen kam sie dann zunächst bei Bekannten auf dem Sofa unter. Knapp ein Jahr konnte sie sich so durchschlagen. Viele Leute hätten zwar den Kontakt zu ihr abgebrochen, doch auf zwei Freunde kann sie sich bis heute verlassen. „Die beiden haben immer hinter mir gestanden“, erzählt Neumann sichtlich gerührt. „Doch ewig konnte ich dort auch nicht wohnen, was ich auch gut verstehen kann.“ Es blieb ihr nichts anderes mehr übrig, als beim Ordnungsamt um eine Aufnahme in der Notunterkunft zu bitten.

Vorurteile von Vermietern

Mittlerweile sind die Formalitäten mit dem Jobcenter geklärt und Neumann sucht eine eigene Wohnung. Bei den hohen Mieten, die längst auch Rotenburg erreicht haben, ist das keine leichte Aufgabe. Vor allem, weil Neumann aufgrund ihrer Knieprobleme eine barrierefreie Wohnung im Erdgeschoss benötigt. Und wenn es doch mal ein geeignetes Angebot gibt, scheitert es an den Wohnungseigentümern. Denn trotz der Garantie der Mietübernahme vom Amt, scheinen viele Vermieter Vorurteile zu haben, berichtet sie: „Ich habe schon ein paar Wohnungen besichtigt, aber sobald die Vermieter das Wort ‘Amt’ hören, heißt es ‘Nee, das wollen wir nicht.’, da wird immer gleich abgeblockt.“ Verstehen kann Neumann das nicht. Schließlich werde das Geld direkt vom Jobcenter überwiesen und mit Alkohol oder Drogen habe sie auch nie etwas zu tun gehabt.

Sie wünscht sich mehr Verständnis für Menschen in schwierigen Lebenslagen: „Man weiß nie, wie die Leute in ihre Situation reingerutscht sind.“ Meist ist eine Verkettung von unglücklichen Umständen der Grund für Obdachlosigkeit. Bei Christin Neumann war es vor allem ihre lange Krankheitsgeschichte. Hinzu kam die Überforderung mit der deutschen Bürokratie. Trotzdem kämpft sie sich zurück ins Leben und bleibt zuversichtlich. Nicht zufällig wird sie daher von ihren treuen Freunden auch „Stehaufmännchen“ genannt.