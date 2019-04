„Nun gehe hin mit Gottes Segen“

Rotenburg – Mehr als 31 Jahre lang hat Henning Sievers als Pastor in der Rotenburger Michaelsgemeinde gearbeitet. Jetzt hat sein wohlverdienter Ruhestand begonnen. Am Sonntagnachmittag ist der Geistliche mit einem Gottesdienst in der Michaelskirche verabschiedet worden. Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus gab es für Sievers reichlich Gelegenheit für persönliche Gespräche. Zudem hatte die erste Vorsitzende des Kirchenvorstands der Michaelsgemeinde, Barbara Pfeifer, einige Überraschungen für Sievers vorbereitet.

Die Evangelische Jugendband des Kirchenkreises Rotenburg „Sound of Life“ unter der Leitung von Werner Burfeind brachte frischen Schwung in den festlichen Gottesdienst. Erika Erler komplettierte mit ihrem Orgelspiel den abwechslungsreichen musikalischen Rahmen der Feier. Das Gotteshaus platzte fast aus allen Nähten. Mit so vielen Besuchern hatte der Vorstand der Kirchengemeinde, der den feierlichen Abschied geplant hatte, nicht gerechnet. So war zunächst Stühleschleppen angesagt. Selbst im Flur mussten noch Bänke aufgestellt werden, damit kein Besucher stehen musste. Letztmalig übernahm Sievers die Predigt in „seiner“ Kirche, bevor Superintendent Michael Blömer die Entlassung in den Ruhestand aussprach.

Blömer blickte zuvor auf die mehr als drei Jahrzehnte ereignisreiche Tätigkeit von Pastor Sievers zurück. „Als du nach Rotenburg vor 31 Jahren in die Michaelsgemeinde gekommen bist, hast Du nicht daran gedacht, bis zum Dienstende hierzubleiben.“ Das sei selten. Er lobte das gute Miteinander mit der Gemeinde und den Mitarbeitern sowie Sievers vielen neuen Ideen, die er zumeist umsetzen konnte. Der Geistliche sei in die Häuser seiner Gemeindemitglieder gegangen und habe mit den Menschen frohe, aber auch schwere Zeiten erlebt.

Konfirmationen, Taufen, Trauungen und Beerdigungen sowie Gottesdienste und Andachten gehören nun der Vergangenheit an. Die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden in Rotenburg sei im Laufe der Zeit enger geworden. Und dennoch habe sich der Gemeindepastor ein gewisses Maß an Eigenständigkeit erhalten. Jetzt trage er nicht mehr die Last der Verantwortung. Mit „Nun gehe hin mit Gottes Segen“ schickte Blömer Sievers in den Ruhestand.

Beim anschließenden Empfang überraschte unter anderem der Chor der Senioren der Michaelsgemeinde den Ruheständler mit einem Ständchen. Nach der Melodie der „Schlümpfe“ sangen sie ein Loblied auf ihren ehemaligen Gemeindepastor – und der führte noch viele Gespräche bis in den frühen Abend. Die Vakanzvertretung bei der Michaelsgemeinde übernimmt Pastorin Andrea Zickler. go