Nützliche Tiere

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Niels Kruse ist vielen Rotenburgern gut bekannt als Organisator der Rotenburger Konzerte. Aber auch als Imker ist er unterwegs, organisiert im Imkerverein Rotenburg. Um drei Völker kümmert er sich derzeit in der Kreisstadt, alle drei haben es durch den Winter geschafft. Das ist nicht selbstverständlich, sagt er: Viele Kollegen haben ein Drittel bis die Hälfte ihrer Völker eingebüßt. Um zu zeigen, „was für ein nützliches Tier“ die Biene ist, ist Kruse derzeit wieder in den Grundschulen unterwegs, außerdem am Samstag im Rahmen des Hasentages bei Garten Grewe; dort steht die Biene in diesem Jahr im Mittelpunkt. Aus diesem Grund zieht zunächst ein Bienenvolk ein, nach den Osterferien folgt ein „Schulvolk“.

Kruse hat dafür neue Holzbeuten besorgt, in der die Völker heimisch werden sollen. Diese sind größer als seine bisherigen und damit noch artgerechter. Der Umzug ist nicht ganz so einfach, da es noch sehr früh ist – und kalt. Das bedeutet, dass die Tiere noch in einer Traube hängen. Diese bilden sie, um die Königin in der Mitte zu schützen und warm zu halten. Die Bienen hängen an unterschiedlich breiten Waben, und die „kann man nicht einfach in eine andere Beute setzen“. An wärmeren Tagen löst sich die Traube teilweise auf, die ersten Bienen fliegen aus. Dann könne man sie schnell umsetzen. Kruse, zertifizierter Waldpädagoge, gibt am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr bei Garten Grewe Wissenswertes über Honigbienen weiter – so, wie jedes Jahr während einiger Schulstunden mit Zweitklässlern der Montessori-Schule, Schule am Grafel, Kantor-Helmke-Schule sowie der Grundschule Scheeßel.

„Die Kinder bekommen da ganz viel mit, was an so einem kleinen Tier alles dranhängt“, erklärt Kruse. Dazu zählen nicht nur die Bestäubung und Honigproduktion, sondern auch die Verwendung des Bienenwachses in vielen Produkten des täglichen Gebrauchs. „Unsere ganze Nahrungsmittelindustrie hängt an den Bienen“, verdeutlicht er. Deswegen soll nach den Osterferien noch ein Schulvolk einziehen. Gemeinsam mit Kindern der Schule am Grafel will Kruse dort regelmäßig vorbeischauen, ihnen zeigen, wie die Bienen Blumen finden, alles in ihre Beute tragen und Honig schleudern.

Sind es zu Saisonbeginn 3 000 bis 5 000 Bienen im Stock, werden es Ende Juni um die 80 000 sein. Bis die Arbeiterinnen die Drohnen im Herbst „rausschmeißen“ – dabei seien diese die „friedlichsten Wesen der Welt“, sagt Kruse, nur nicht mehr nützlich. „Dann kommen Wespen, stechen sie tot und saugen sie aus“, erklärt Kruse.

Dass aktuell über den Winter viele Völker eingegangen sind, liege zum einen am Trockenstress der vergangenen zwei Jahre. Die Nahrungslage ist ein schwieriger Faktor. Finden die Bienen zu Beginn der Saison genügend Nahrung, sieht es später anders aus. Normalerweise fliegt eine Biene zwei bis drei Kilometer für Nahrung. Gibt es in der Gegend aber nur einzelne Quellen, stürzen sich alle Bienen der Region auf diese. Besonders schwierig sei es, wenn um die Stöcke herum Mais- oder Getreidefelder liegen. Diese bieten ihnen kein Futter, eine Tatsache, die zum Beispiel Imker aus Höpferhöfen beklagen würden. „Die Bienen hungern“, meint Kruse. Wildkräuter, eine „Leibspeise“, würden oft totgespritzt. Immer mehr Landwirte würden das allerdings bemerken und Maßnahmen ergreifen. „Sie brauchen die Nutzinsekten, die schädliche Insekten vertilgen.“

Ob man sich um die Honigbienen Sorgen machen muss, hängt von „der Klugheit der Imker ab“, sagt Kruse. Manche Kollegen, die Völker verlieren, kaufen sich neue im Internet. „Da holt man sich nur die Pest an Bord“, warnt er. Denn diese sind zwar günstiger, aber haben kein Gesundheitszeugnis – Pflicht für den örtlichen Imkerverein. Brutkrankheiten wie die amerikanische Faulbrut können die Folge sein. Und auch die Varroamilbe macht den Bienen zu schaffen. Einzeln kann eine Biene damit umgehen, kommen dazu aber noch Viren beispielsweise, kommt die geschwächte Biene nicht dagegen an.

Helfen kann jeder. „Eine Hand wäscht die andere“, nennt es Kruse. Denn: „Ohne Bienen stirbt die Welt.“ Wer einen Garten oder Balkon hat, kann Trachtpflanzen wie Krokusse in die Erde setzen, ebenso Kräuter wie Oregano und Salbei. Die meist friedlichen Bienen werden manchmal im Sommer aggressiver. Das liege am Stress, erläutert Kruse. Dann hilft es, ein Schälchen Wasser draußen hinzustellen. Und er hat noch einen Tipp parat: An den ersten warmen Tagen machen Bienen ihren „Reinigungsflug“. Wer seine Wäsche draußen aufhängen möchte, sollte vorsichtig sein. „Das gibt gelbe Flecken auf Klamotten, und die gehen nicht wieder raus.“