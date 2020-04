Nowendige Baumschnitte an Geistereiche

Firma entfernt gefährliches Totholz am Naturdenkmal in Rotenburg

+ Die Geistereiche in der Ahe ist beschnitten worden. Foto: go

Rotenburg – Einige Spaziergänger werden sich Anfang der Woche gewundert haben. Ein Arbeitsteam machte sich daran, die Geistereiche in der Ahe mit Sägen in der Krone zu beschneiden. Die Arbeiter einer Fachfirma waren im Auftrag des Landkreises dabei, den mystisch anmutenden Baum am Schützenplatz in Rotenburg von Totholz zu befreien. Die etwa 700 Jahre alte Eiche mit dem hohlen Stamm ist eine von vielen Sehenswürdigkeit auf dem Kulturpfad und zudem ein begehrtes Fotomotiv für Wanderer.