Der Landkreis Rotenburg sieht den Notdienst in Gefahr und ist deshalb einem Bündnis beigetreten, das die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums kritisiert und verhindern will. Das hat vor, die Zuständigkeiten für den Notdienst von der kommunalen Ebene auf die des Bundes zu verlagern.

VON FARINA WITTE

Rotenburg – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stößt in Niedersachsen mit seinen Plänen zur Änderung des Notdienstes auf Gegenwind. Im Niedersächsischen Landkreistag hat sich das Bündnis „Rettet den Rettungsdienst“ gegründet, dem sich nun auch der Landkreis Rotenburg angeschlossen hat.

Wie sehen die Reformpläne aus?

Im Wesentlichen hat das Ministerium vor, den Notdienst zu übernehmen. Hintergrund ist, dass Notaufnahmen häufig überfüllt sind und Patienten in dringenden Fällen zu lange auf medizinische Hilfe warten. Um diesen Zustand zu verbessern, plant Spahn, dass der Bund auch die Planung für den Bedarf in den Städten und Gemeinden regelt. Außerdem soll die Notrufnummer 112 mit der Nummer 116117, dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, vermischt werden. Das werde über sogenannte Gemeinsame Notfallleitsysteme geschehen. Die Organisation sei allerdings noch offen. Das Bündnis fürchtet etwa Warteschleifen und computergesteuerte Abfragesysteme. Im Landkreis Rotenburg gibt es zurzeit eine Leitstelle in Zeven und den Leitstellenverbund mit dem Heidekreis und Harburg. „Der Rettungsdienst in unserem Landkreis funktioniert“, ist Landrat Hermann Luttmann überzeugt.

Warum hat sich das Bündnis gegründet?

Es geht dem Gesundheitsministerium bei der Reform nur um Macht, kritisieren die Organisatoren im Gründungsaufruf. Die beteiligten Landkreise sehen sich in ihrer Entscheidungsfreiheit beschnitten. Kritisch sieht das Bündnis auch, dass künftig nicht mehr die Krankenkassen die Kosten für den Notdienst übernehmen, sondern die Länder und Kommunen dies übernehmen sollen. „Es kann nicht sein, dass die Kommunen künftig die Kosten tragen sollen, aber nicht bei der Zahl der Leitstellen oder der Einsatzwagen bestimmen können“, findet Luttmann. Besonders ärgerlich sei an den Plänen des Gesundheitsministers, so der Landrat, dass auch Vorhaltekosten getragen werden müssen.

Was fordert das Bündnis?

Das Bündnis möchte die Befugnisse in Sachen Notdienst im besten Fall weiterhin bei den Ländern und Kommunen sehen. Das unterstreicht auch Luttmann: „Wir wollen auch weiterhin den Rettungsdienst selber organisieren und auf die Gegebenheiten vor Ort reagieren.“ Der Zusammenschluss ist der Ansicht, dass die Reform der Notfallsversorgung vollständig zurückgezogen werden sollte. Es solle auch ein besserer Austausch mit den beteiligten Stellen stattfinden. Es besteht noch viel Gesprächsbedarf, meint auch Luttmann.

Was soll stattdessen die Lösung sein?

Um übervollen Notaufnahmen und langen Wartezeiten vorzubeugen, sollte etwa der kassenärztliche Bereitschaftsdienst gestärkt werden, der unter 116117 erreichbar ist. Dies könne etwa geschehen, indem man sie ebenfall in den Leitstellen koordiniert. So könnten akute, aber nicht lebensbedrohliche Fälle besser betreut werden und zum Beispiel der Transport zu einem Facharzt sicher gestellt werden.

Mitmachen

Wer dem Bündnis beitreten möchte, kann sich per E-Mail an rettungsdienst@nlt.de wenden.