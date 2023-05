Nordpfade im Fokus am Tag des Wanderns

Von: Michael Krüger

Udo Fischer vor Nordpfad-Markierungen. © Krüger, Michael

Das Wandern ist des Fischers Lust. Klingt etwas arg bemüht, ist aber so: Udo Fischer gerät ins Schwärmen, wenn es um die 24 Nordpfade im Landkreis Rotenburg geht. Der oberste Tourismuslobbyist im Landkreis wirbt für seine Herzensangelegenheit. Gerade jetzt: Morgen ist der bundesweite Tag des Wanderns.

Rotenburg – Überall nur Mais? Politische Diskussionen über die hiesige Energiebranche der vergangenen Jahre konzentrierten sich oftmals auf die ausufernde Bepflanzung für die vielen Biogasanlagen. Udo Fischer sieht das als Zerrbild. Der gebürtige Ostfriese ist Geschäftsführer des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Tourow) und überzeugt davon, dass die Region eine ganz besondere Landschaft hat. Die sollen die Menschen noch mehr kennenlernen, betont er zum Tag des Wanderns an diesem Sonntag. Zum sechsten Mal ist auch der Tourow dabei.

Flachlandwandern im Landkreis schien vor zehn Jahren noch eine eher abwegige Idee. Spätestens 2021 dürften die letzten Kreisbewohner gemerkt haben, dass dem nicht so ist. Der Nordpfad „Dör’t Moor“ wurde zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt. Zwischen fünf und 32 Kilometern lang sind die 24 Nordpfade im Kreisgebiet. „Flachweite Rundwanderwege“ heißt es in der Sprache der Touristiker. Fischer braucht nur ein kurzes Stichwort, dann gerät er ins Schwärmen: „Wir haben hier Landschaft.“ Wandert man durch die Lüneburger Heide, sagt er, ist das auch schön, aber egal, ob man bei Kilometer fünf oder 40 sei, es sehe alles gleich aus. Von seiner alten Heimat Ostfriesland ganz zu schweigen. Hier dagegen: „Keine monotone Kulturlandschaft“, sondern große geschlossene Wälder, Flüsse und versteckte Seen, zum Teil begehbare Moore und Wege, die mal durch den Wald führen, über Sand- oder Grasboden. Dazu komme der leichte Geestrücken, dieses „leicht Wellige“, sagt Fischer: Allzu oft und unverhofft böten sich dann weite Blicke über die Natur.

Freiwillige Wegepaten packen an

Die Nordpfade seien zum einen „Lebensqualitätsverbesserung für die Bewohner des Landkreises“, mittlerweile aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor zum Beispiel für Gastronomie und Hotellerie. Mit Studenten des Masterstudiengangs International Tourism Management der Fachhochschule Westküste arbeite der Tourow als Partner gerade an einer Studie zur Frage, wie die Wertschöpfung in der Region durch Wanderer erhöht werden kann. Fischer: „Durch die Kooperation erhoffen wir uns nun Ideen und Angebote, damit sich für die am Tourismus direkt und indirekt beteiligten Betriebe und Akteure neue und zusätzliche Einnahmequellen eröffnen.“

Zuletzt hatte der Tourow dafür geworben, dass sich mehr Kommunen am Erhalt des Wandernetzes beteiligen. Und auch Freiwillige packen mit an – als Wegepaten und Wegemelder, die auf Probleme hinweisen oder diese kurzerhand selbst beseitigen. Auch die Beschilderung werde immer wieder erneuert. Ein Pluspunkt, in anderen Wandergebieten keine Selbstverständlichkeit, betont Fischer: „Auch wer keine Karte liest, geht hier zu 95 Prozent nicht verloren.“ Die ausgewiesenen Pfade seien aktiver Umweltschutz, da Menschen nicht in die schützenswerte Natur entlassen werden, sondern durch diese hindurchgeführt werden. Diese ganzen Vorteile entdeckten immer mehr Menschen, so Fischer: „Wandern läuft.“

Tag des Wanderns im Landkreis Rotenburg Zum Tag des Wanderns am Muttertag bietet der Tourow mehrere Wanderungen auf Nordpfaden an. Eine Karte mit allen Informationen dazu gibt es auf www.tag-des-wanderns.de.

Wanderung auf dem Nordpfad Kuhbach-Oste (rund 10 Kilometer): Die Schönheit verschlungener Flusstäler... lautet die Kurzbeschreibung dieses Wanderwegs, der seit 2016 dauerhaft auch die Auszeichnung „Qualitätsweg Traumtour“ vom Deutschen Wanderverband trägt. Der Wanderweg hat zwar keine Berge, aber extrem viel zu bieten. Romantisch schlängelt sich der schmale Kuhbach durch die sanft-wellige Geestlandschaft bis er in das naturnahe Flussbett der Oste mündet. Am unteren Kuhbachlauf stand ehemals eine Wassermühle. Die am Mühlenteich gelegenen historischen Gebäude gehören heute zum Erholungsgebiet Kuhbühlen. Die Initiatoren vom Touristikverband werden gemeinsam mit der Scheeßeler Erlebniswanderleiterin Ines Stein und dem Bremer Wanderklaus den kompletten Nordpfad Kuhbach-Oste wandern. Während der Wanderung wird ein neues Kunstwerk, welches vom Harsefelder Schmied Oliver Barth erstellt und gesponsert wurde, feierlich eingeweiht. Auch werden zwei neue Rastplätze, die vom Rotary Club Bremervörde-Zeven gespendet wurden, den Wanderern zur neuen Nutzung übergeben. Die Nordpfade-Entwickler geben während der Tour weitere Einblicke in das kreisweite Wanderprojekt. Nach der Wanderung ist eine kulinarische Einkehr am Mühlenteich auf Selbstkostenbasis eingeplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Hinterhof vom Hotel Zur Kloster-Mühle, Kuhmühler Weg 7, 27419 Groß Meckelsen.

