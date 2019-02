Von Nord nach Süd durch den Kreis

700 Kilometer quer durch Deutschland und einmal längs durch den Landkreis: Die Feinplanung für Deutschlands neue Stromautobahn „SuedLink“ liegt seit Donnerstag vor. Von den bisherigen Varianten haben die Netzbetreiber einen konkreten Korridor vorgeschlagen, von dem in der Region viele nicht begeistert sein dürften. 2021 könnten die ersten Bagger für die Erdverkabelung anrollen.

Rotenburg/Walsrode - Von Michael Krüger. In Waffensen ist der „SuedLink“ kein Thema mehr. Die Rotenburger Ortschaft war bundesweit eine der ersten, die sich nach dem Bekanntwerden der Pläne im Jahr 2014 kritisch positioniert hatte. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet, Bürgermeister der Region traten bei. „Waffensen lässt sich nicht SuedLinken“, hieß es, man befürchtete eine Trassenführung direkt am Ort entlang, und das, obwohl man doch schon von Biogasanlagen und Erdgasförderstätten umzingelt sei - bis ein gutes Jahr später der Vorrang für Erdverkabelung gesetzlich umgesetzt wurde. Die Bürgerinitiative löste sich auf. Jetzt ist klar: Waffensen steht auch nicht mehr im Fokus der Planung. Dafür zahlreiche andere Ortschaften in der Region.

Am Donnerstagabend wollten die Vertreter von Tennet in Walsrode die Verwaltungschefs der Region über den geplanten Verlauf informieren. Gemeinsam mit „TransnetBW“ baut der Netzbetreiber für den Staat den „SuedLink“. Die dazugehörigen Stromleitungen verlaufen von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein nach Großgartach in Baden-Württemberg sowie von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern. Die Trasse soll die „Hauptschlagader“ der Energiewende werden - und hatte stets in allen Planungsschritten den Landkreis massiv durchlaufen. Das ist auch jetzt nicht anders, wo am Ende eines jahrelangen Prozesses inklusive komplettem Neustart nach politischer Intervention ein 1 000 Meter breiter Vorzugskorridor liegt. Der verläuft mittlerweile etwas weiter östlich als noch zuletzt vorgeschlagen - wohl zum Ärger vor allem in den Scheeßeler Ortsteilen. Von Norden kommend ist die Gleichstromtrasse östlich von Bremervörde in den Landkreis eintretend geplant, es geht an Anderlingen und Heeslingen vorbei, diesseits der Autobahn 1 zwischen Sothel und Helvesiek hindurch, bei Büschelskamp südlich abknickend im Osten Scheeßels Richtung Bartelsdorf und Hemsbünde, in einem kleinen Bogen um Bothel herum, und dann über Wittorf und Jeddingen in südlicher Richtung bei Stellichte (Walsrode) in den Heidekreis hinein. „Wir nähern uns damit der finalen Trassenplanung“, so Tennet-Pressesprecher Mathias Fischer am Donnerstag in Walsrode.

Für Mensch und Tier am verträglichsten

1.000 Meter breit ist der Planungskorridor immer noch. 150 Kriterien hatten die Netzbetreiber herangezogen, um die Führung zu bewerten. „Diese Route ist die für Mensch und Natur verträglichste“, sagt Fischer. Viele Hemmnisse seien ausgeräumt worden. Aber Fischer sagt auch: „Es gibt nach wie vor Punkte, wo wir schauen müssen, wie wir da durchkommen.“

Tatsächlich ist das, was die Netzbetreiber nun vorgelegt haben und in der kommenden Woche bei der Bundesnetzagentur formal einreichen, weiterhin ein Vorschlag. Entscheiden wird die Behörde. Und die kann auch weiterhin auf das Netz bisheriger möglicher Trassenführungen zurückgreifen, sollten die Experten dort zu anderen Bewertungen kommen. „Der vorliegende ist aber ein sehr ernsthafter Vorschlag“, betont Fischer.

Fertiggestellt soll „SuedLink“ eine Leistung von vier Gigawatt erreichen. Das reiche aus, um zehn Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Im Betrieb, heißt es, wird ein maximal 25 Meter breiter Schutzstreifen für die Stromautobahn reserviert. Dort dürfte kein Haus gebaut werden, keine Straße, und allzu tief gebohrt werden dürfte wegen der in 1,5 Meter Tiefe liegenden Kabel auch nicht. Als Ackerfläche stünden die Korridore aber natürlich zur Verfügung. In der Bauphase rechnen die Ingenieure mit einem maximal 40 Meter breiten Korridor. Anders als bei Freileitungen sieht die Erdverkabelung übrigens keine Mindestabstände zur Wohnbebauung vor. „Aber wir gehen natürlich nicht quer durch den Ort“, so der Tennet-Sprecher.

Zuvor wurde der Landkreis Rotenburg von allen geplanten Varianten massiv durchschnitten.

2025 soll der Strom durch den „SuedLink“ fließen können. Um diesen bereits nach hinten versetzten, aber immer noch ambitionierten Starttermin zu halten, „müssen wir uns jetzt alle ranhalten“, sagt Fischer. „Weitere Dispute ums Grundsätzliche sollten vermieden werden.“ Es sei ja auch allen klar, dass Deutschland für die Energiewende die Trasse brauche, dezentrale Lösungen reichten nicht aus, um den Atomausstieg aufzufangen. Die Frage sei nun, ob für alle ausreichend Kompromisse gefunden wurden. „Klagen kann man immer noch“, sagt beziehungsweise befürchtet der Tennet-Sprecher.

Schon in wenigen Wochen gehen die Netzbetreiber gemeinsam mit der Bundesnetzagentur wieder auf Deutschland-Tour. Die nächste Runde der „Info-Märkte“ steht an, um für Verständnis und Akzeptanz zu sorgen, bevor es in die Planfeststellung geht. Im Mai oder Juni steht auch Rotenburg wieder auf dem Terminkalender. Zuletzt war das Interesse hier am Info-Markt gering. Das dürfte sich mit der konkreten Planung wieder ändern - wenn auch nicht in Waffensen.

Zwischenzeitlich war es ruhig um das Thema „SuedLink“ geworden.