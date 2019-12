Rotenburg - Von Guido Menker. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) erkundet in dieser Woche das Grundwasser in weiten Teilen des Landkreises Rotenburg sowie in den Nachbarkreisen Verden und Harburg. Aber nicht mit Hilfe von Bohrungen, sondern aus luftiger Höhe. Wo befindet sich das Grundwasser? Wie sind die Grundwasserleiter aufgebaut? Welche Bereiche sind versalzen? Um diese Fragen geht es bei den hubschraubergestützten, geophysikalischen Messungen mit Hilfe eines dänischen Messsystems, das der Hdyrogeologe Nico Deus als „das Nonplusultra“ bezeichnet. Die Basisstation für diese Erkundungen hat das LBEG auf dem Rotenburger Flugplatz errichtet.

Die Flugbedingungen können kaum besser sein. Allein schon wegen der guten Sicht. Denn davon ist der Pilot abhängig. Er steuert seinen AS 350 nur knapp 50 Meter über dem Boden. Unterhalb der Maschine hängt eine kreisförmig aufgebaute Antenne – und die ist vollgestopft mit jeder Menge Technik. Der Hubschrauber landet und setzt das etwa eine Million Euro teure Gerät auf dem Boden ab. Sofort stürmen zwei Mitarbeiter des dänischen Unternehmens Skytem darauf zu, um als erstes die gespeicherten Daten auszulesen, die der Hubschrauber eingesammelt hat. Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld und befindet sich im Flug etwa 30 Meter über dem Boden. Es erzeugt ein primäres, konstantes Magnetfeld, das immer wieder abrupt abgeschaltet wird. Dadurch fällt das Magnetfeld in sich zusammen, was „Wirbelströme“ im Untergrund auslöst, so Nico Deus. Daraufhin kommt es zu einem sekundären Magnetfeld im Untergrund – und genau das wird gemessen und gibt Auskunft nicht nur zu der Frage, wo sich Wasser befindet, sondern auch, wie tief im Boden es steckt und ob es salzig ist. Am Ende des Untersuchungsprozesses fließen die Daten in eine Karte ein, die das Grundwassersystem in weiten Teilen darstellt.

„Erkundungen gibt es schon lange, auch aus der Luft“, sagt Deus, doch eben dieses System, das jetzt erstmals zum Einsatz kommt beim LBEG Niedersachsen, vermag eine Qualität zu liefern, die man bisher nicht erreicht habe. Eine Qualität, die von Bedeutung sei.

Wenn der Hubschrauber am Freitag wieder abzieht, fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an. Allein für die Aufbereitung des Materials veranschlagt das LBEG etwa drei Monate. „Danach kann dann bei uns die Auswertung stattfinden, auch dafür benötigen wir mehrere Monate“, sagt Nico Deus. Das, was am Ende dabei heraus kommt, sei für Trinkwasserversorger, Landwirte, aber auch für Privathaushalte von Bedeutung – nämlich immer dann, wenn es darum geht, einen Brunnen anzulegen. „Die gewonnenen Parameter helfen uns dabei, Rückschlüsse auf den Aufbau im Boden und die Beschaffenheit des Grundwassers zu gewinnen“, schildert der zuständige LBEG-Referatsleiter Jörg Elbracht. Das Sammeln, Aufbereiten, Auswerten und Verfügbarmachen von geologischen Grundlageninformationen stellt den Kernbereich eines jeden geologischen Dienstes dar, erklärt das LBEG. Auch für die Hydrogeologie des LBEG sei dies eine unverzichtbare Aufgabe, erklärt Sprecher Björn Völlmar. Die am Hubschrauber hängende Antenne kann die Bodenstrukturen bis in 200 Meter Tiefe orten. „Die Daten sind zum Beispiel auch hilfreich bei der Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten“, so Völlmar. In den vergangenen Jahren habe das Landesamt kartografiert, wie weit an den niedersächsischen Küsten Salzwasser unterirdisch ins Landesinnere vordringt. Nun werde Stück für Stück auch das Binnenland erfasst, so Deus. Ziel ist es, ein dreidimensionales Modell der Bodenstruktur zu erstellen mit Süßwasseradern, aber auch Salzablagerungen.

Südlich von Ahausen, das ist schon lange bekannt, gibt es einen Salzstock, und man weiß auch von salzigem Grundwasser. Mit der jetzt laufenden Messung erhoffen sich die Experten weitergehende Erkenntnisse vor allem über die Ausdehnung. Ganz in der Nähe verläuft schließlich auch die Rotenburger Rinne. Und daraus trinken die Rotenburger. Vor diesem Hintergrund untersuchen die Hydrogeologen ein größeres Gebiet, um Erkenntnisse zu den Verläufen der Wasseradern zu gewinnen. Material, das das LBEG schließlich zur Verfügung stellt, wenn es um Planungen und Sanierungen geht.

Meistens liegt salziges Wasser in der Tiefe

In Niedersachsen werden rund 86 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen. Die Mehrzahl der rund acht Millionen Einwohner ist an das Netz der öffentlichen Wasserversorgung angeschlossen, die restlichen Haushalte beziehen ihr Trinkwasser aus Privatbrunnen. Nach bisheriger Einschätzung des LBEG sind landesweit 6 500 Quadratkilometer Fläche von Grundwasserversalzung betroffen – das ist ein Siebtel der Landesfläche. Dort könne das Grundwasser nur schwer oder gar nicht genutzt werden. Im Binnenland sei das versalzte Grundwasser meist in der Tiefe zu finden, sagte Deus. Doch manchmal komme es dicht an die Oberfläche, zum Beispiel an einer Stelle in der Wümme-Niederung.