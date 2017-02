Noch viel Kritik am Haushalt 2017

Rotenburg - Von Michael Krüger. Es ist wenig überraschend: Die Integrierte Gesamtschule (IGS) bleibt auch im Haushaltsjahr 2017 ein politischer Zankapfel in der Kreisstadt.

In den Sommerferien sollen für den weiteren Aus- und Umbau am Standort der bisherigen Realschule in der Ahe die Bagger anrollen. Die Gruppe CDU/Freie Wähler im Stadtrat will das noch verhindern. Mit einem ersten Vorstoß im Ausschuss für Planung und Hochbau ist sie allerdings gescheitert.

Klaus Rinck bekommt keine Mehrheit. Der CDU-Fraktionschef hat an diesem Montagnachmittag im Sitzungsraum 4 des Rathauses die Ausschuss-Leitung übernommen, seine Partei fordert, den im „Teilhaushalt 06“ verankerten 1,465 Millionen Euro für den Umbau des alten Biologietraktes für die Jahrgangsstufen acht bis zehn nicht zuzustimmen. SPD, Grüne und FDP stimmen jedoch für das Gesamtpaket an Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen vor allem in den Schulen und Kindergärten. Mensen für die drei Grundschulen, und natürlich die IGS: die größten Brocken bei den Bautätigkeiten im Haushaltsplan 2017, über den Anfang März der Stadtrat abstimmen soll. Mehr als 3,2 Millionen Euro investiert die Stadt alleine in diesem Jahr in ihre Lehranstalten.

Die Fraktion CDU/Freie Wähler will nach ihren Haushaltsberatungen aber andere Schwerpunkte setzen als die Verwaltung um Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Zwar stimme man den Planungen, das Realschulgebäude für die Belange der IGS zu modernisieren, zu. „Die bauliche und finanzielle Dimension der Planungen des Bürgermeisters erscheint uns allerdings nach wie vor weit überzogen“, so Rinck.

Rütteln will die Fraktion nicht an den Planungen für die IGS-Mensa oder den im Bau befindlichen Trakt für die siebten Klassen an der Gerberstraße. Im Zentrum der Kritik von Rinck steht vielmehr der Umbau für die Schüler der Klassen acht bis zehn. Aus CDU-Sicht sind die vorhandenen Räume bei kleinen Umbauten ausreichend. Es ließe sich viel Geld sparen. Rinck: „Mit der Verabschiedung des Haushaltes in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Gestalt würden die überhöhten Ausgaben endgültig beschlossen.“ Eine Zustimmung zum 40-Millionen-Euro-Werk ist deshalb von der CDU und den Freien Wählern im März zumindest fraglich.

Und es gibt weitere Punkte mit politischen Beratungsbedarf. Rinck kritisiert, dass im Entwurf 2017 zum Beispiel keine Beträge für bauliche Maßnahmen in der Innenstadt vorgesehen sind. Investitionen in diesem Bereich seien jedoch dringend erforderlich, um die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen und auf diese Weise die Kaufkraft der Bürger vor Ort zu halten. Die Pflasterung in und um die Fußgängerzone sei zum Teil nicht senioren- und behindertengerecht, zum Teil bestehe bei Nässe Rutschgefahr.

Die im Zentrum gepflanzten Bäume, vor allem Linden, seien vielfach unansehnlich gewachsen und sonderten Flüssigkeiten ab, die dann auf dem Pflaster zu teils klebrigen, teils seifigen Belägen führten. Sie sollten ersetzt werden. Zudem plädiert die Fraktion für die Aufstellung von interaktiven, großen Info-Bildschirmen am Pferdemarkt und am Neuen Markt, um es Gästen zu ermöglichen, sich zeitgemäß über Geschäfte und Freizeitangebote zu informieren. Wenigstens 100 000 Euro sollten für den Beginn dieser Maßnahmen im Haushalt 2017 verankert werden.

Schließlich will die CDU auch das Thema Kunstrasenplatz in der Ahe noch einmal angehen. Nach den großen Investitionen in die städtischen Turnhallen müssten jetzt auch Freiluftsportler und insbesondere die Fußballer in der Kreisstadt profitieren. Der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz existiere seit Jahrzehnten, um auch in der kalten Jahreszeit adäquate Trainingsmöglichkeiten zu besitzen. CDU und Freie Wähler wollen die Planungskosten dafür in den aktuellen Haushalt einstellen, 2018 könnte der Bau dann beginnen, so Rinck. Ähnlich hatte sich zuletzt auch die SPD geäußert und eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände in der Ahe gefordert. Hier scheint Einigkeit möglich.