Noch einmal alles ganz neu im Rotenburger Ronolulu

Von: Michael Krüger

Auch mehr Glas, dafür natürliche Materialien und viel Holz: Das ist der Plan fürs neue Hallenbaddach. © Stadtwerke Rotenburg

Die Pläne für das neue, notwendige Hallendach des Erlebnisbades Ronolulu sind noch einmal verändert worden. Es geht um viel Geld – und vor allem darum, mehr Energie zu sparen. Auch die technischen Anlagen werden ausgetauscht. Bad und Sauna sollen im Winter aber offen bleiben.

Rotenburg – Vor einem Jahr war die Welt noch eine andere. Keine ganz neue Erkenntnis, aber für die lange notwendige grundlegende Renovierung des Erlebnisbads Ronolulu in Rotenburg doch eine entscheidende. Will man das Bad erhalten, muss etwas geschehen. Im Frühjahr nun soll es an die große Sanierung gehen, die Vorarbeiten haben längst begonnen. Vergangene Woche hat der Aufsichtsrat des Betreibers, der Rotenburger Stadtwerke, grünes Licht gegeben. Die Pläne, vor einem Jahr vorgestellt, sind noch einmal komplett überarbeitet worden. Das Ziel ist aber auch mit einem Jahr Verzug das gleiche – wenn auch nicht mehr in optischer Hinsicht.

Neues Blockheizkraftwerk mit Biogas

Noch genauer als vor einem Jahr muss aufs Geld geschaut werden. Mit dem Ukraine-Krieg häuften sich auch für die Stadtwerke die negativen Schlagzeilen, die Energiekosten sind beim hiesigen Anbieter zuletzt noch deutlich stärker gestiegen als anderswo. War das Bad auch in besten Jahren stets ein Zuschussgeschäft, konnten die Stadtwerke das Millionen-Minus doch stets ausgleichen und zudem einen Überschuss in den städtischen Haushalt geben. Diese Zeiten sind vorbei. Und so muss etwas pragmatischer geschaut werden, was machbar ist. Klar bleibt: Das Dach des Hallenbads von 1974 ist nicht nur vom Anblick nicht mehr zeitgemäß, sondern auch „energetisch eine glatte Sechs“, wie Stadtwerke-Chef Volker Meyer sagt. In ersten Schritten ist in den vergangenen Monaten schon an Grundlegendem gearbeitet worden. Innenbecken und Räume haben neue Fliesen bekommen, es gab Umbauarbeiten an den Aktionsbecken. Zudem kommt die Energiezentrale raus aus dem Keller des Bads, die Lüftungsanlage wird erneuert. Dazu werden die Stadtwerke ein drittes Blockheizkraftwerk und einen Wärmespeicher im hinteren Bereich des Geländes errichten. Dort werde dann unabhängig von russischem Gas durch Nutzung eigener Biogasanlagen Wärme fürs Bad erzeugt. Überschüssige Energie könne dann gespeichert werden, bei Bedarf auf konventionellem Wege mehr erzeugt werden. Die Sorge, dass die Stadtwerke am Ronolulu Energie ungenutzt erzeugten, müsse niemand haben. Meyer betont: „Hier geht jede Kilowattstunde in die Becken.“

Von Wasser und Wellen inspiriert, viel Glasflächen und eine Stahlkonstruktion: So sollte das neue Dach im ersten Architektenentwurf aus dem vergangenen Jahr aussehen. Aber: Das ist schlichtweg zu teuer. © Stadtwerke Rotenburg

Der große Aufschlag mit dem Hallendach soll nun im April beginnen. Der zeitliche Verzug durch eine erneute Ausschreibung und den Wechsel von „ajp architekten“ zum Büro „Architektenstern“ habe aber keine Auswirkungen auf mögliche Fördermittel. Wohl aber auf die Gesamtkonzeption, die zwar durch die gestiegene Baukosten mittlerweile 30 Prozent über dem ursprünglichen Finanzplan liegt, aber trotzdem nur bei der Hälfte dessen, was zunächst mit einer ultramodernen Glas-Stahl-Konstruktion ins Auge gefasst wurde. Stattdessen soll das, was jetzt vom Aufsichtsrat genehmigt wurde, mehr auf nachhaltige Baustoffe wie Holz setzen. Große Glasflächen werde es auch geben, aber eben auch mehr Dachfläche Richtung Süden – nutzbar für eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 600 kW. Die Stadtwerke, sagt Meyer, erhöhen damit ihre Stromerzeugung durch Solarenergie um 50 Prozent. Zudem wolle man weitere Anlagen errichten, vornehmlich auf Gebäuden, aber auch Freiflächen. „Nachhaltiger, günstiger, energiesparender“, sagt Meyer zu den Plänen. Und zudem könnten mehr Firmen aus der Region beauftragt werden.

Hell, freundlich, Naturtöne: Wie in diesem Bad in Darmstadt soll es auch im Ronolulu-Hallenbad aussehen. © Stadtwerke Rotenburg

Der Stadtwerke-Chef spricht von Gesamtinvestitionen von rund elf Millionen Euro. Einige Fördergelder gab es schon, andere stehen in Aussicht, weitere Töpfe will man anzapfen. „Die Bürger brauchen keine Angst zu haben“, versichert er. Man werde zwar die Preise weiter „anpassen“ müssen, aber in einem „nicht erheblichem Maße“. Zudem gebe es Überlegungen, mit bestimmten Preismodellen regionale Kunden zu belohnen. Alles in allem seien die Fassadenarbeiten unerlässlich. Zwei Alternativen hätte es gegeben: Entweder müsste das Bad komplett schließen, was wohl niemand wolle, oder es hätte ein Neubau angedacht werden müssen. Dafür gab es sogar Überlegungen, aber außerhalb in Stadtrandlage. Und die Kosten? Vermutlich weit jenseits von 50 Millionen Euro.

Sauna und Bad sollen im Winter geöffnet bleiben

Und was bedeutet das alles für die Bade- und Saunagäste? Zumindest in der Wintersaison noch nichts. Die Becken sind mit 26 Grad im Schwimmer und 28,5 im Nichtschwimmerbereich wie in fast allen Bädern etwas kälter als vor der Energiekrise, aber Sauna und Bad bleiben geöffnet. Zumindest ist das „unser Wunsch“, sagt Meyer: „Am Ende entscheidet die Politik.“ Im April, so der Plan, schließt dann das Hallenbad für die Umbauarbeiten, und es geht für alle ins Freie.

So sieht es derzeit aus: ein schwarzer Kasten als Dach, energetisch längst überholt, optisch auch. © Stadtwerke Rotenburg

Ist das Notwendige erledigt und bleiben Reserven, verspricht Meyer auch Neuerungen beim „Spaß-Faktor“ im Bad. Die Außenbecken könnten noch etwas attraktiver gestaltet werden, eine Innen-Actionrutsche sei denkbar, „Chill-out-Bänke“. Auch „ganz große Überlegungen“ für einen neuen Rutschenturm gab es bereits. Schon für diese Wintersaison verspricht der Stadtwerke-Chef darüber hinaus eine Kletterwand am und über dem Sprungbecken. Die sei bestellt, bei allem anderen müsse man schauen, „was wir uns leisten können“. Immerhin sind die Perspektiven nach der totalen Coronaflaute wieder da: Meyer erwartet fast wie zu Spitzenzeiten für dieses Jahr wieder mehr als 200 000 Besucher.