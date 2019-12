Nils Bassen verlässt die Linkspartei

Kreistagsmitglied will sich einer anderen Partei anschließen / Wechsel zur SPD?

+ Nils Bassen

Rotenburg – Nils Bassen gehört nicht länger der Partei Die Linke an. Das gibt Stefan Klingbeil als Vorsitzender des Kreisverbandes in einer Mitteilung an die Presse bekannt. Der 26-jährige Bassen bestätigt die Nachricht von seinem Parteiaustritt zum Ende des Jahres auf Anfrage der Kreiszeitung. Gründe für seine Entscheidung will er erst im neuen Jahr nennen.