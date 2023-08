Rotenburger Leas planen eine sommerliche „White Night“

Weißer Wein und weiße Wäsche: Die Leas haben sich ein besonderes Motto für ihre sommerliche Spendengala einfallen lassen. © Privat

Rotenburg – Es wird ein Abend voller Magie und Unterhaltung: Der Rotenburger Lions Frauen Club, auch bekannt als die Leas, lädt zum Sommerabend am 25. August ab 18.30 Uhr im Landhausgarten des Wachtelhofs ein.

Unter dem Motto „Weiß“ erwartet die Gäste eine traumhaft dekorierte Location, die sie in eine zauberhafte Atmosphäre entführen soll. „Nachdem unsere Oldie-Night während Corona nicht mehr stattfinden konnte, wollten wir wieder was mit Tanzen machen, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Es sollte etwas Besonderes mit Wow-Effekt sein“, erklärt Stefanie Kehrstephan aus dem Organisationsteam die Wahl des Mottos. Alle Gäste sind eingeladen, ihre Kleidung dem Thema anzupassen, „doch auch wenn jemand in Rosa auftaucht, wird er oder sie nicht abgewiesen“, so Kehrstephan.

Die Betonung legt sie auf „er oder sie“. Auch wenn das Event von den Frauen der Lions geplant wird, sind alle Geschlechter willkommen. Denn mit der „White Night“ wollen die Leas alle Menschen zusammenbringen und gleichzeitig möglichst viele Spenden für den guten Zweck generieren.

Buntes Musik- und Showprogramm

Die Leas kündigen ein Potpourri an Musik- und Showprogramm an, das für die kurzweiligste Nacht des Jahres sorgen soll. Die „White Night“ startet mit gemütlichen Saxofonklängen. Mit dem stimmgewaltigen Gesangsauftritt von Eli Lohof und Elke Oppermann wird der musikalische Rhythmus gesteigert und die Stimmung angeheizt. Später präsentieren George Mavros, ein Urgestein der Musikszene, und Eggert Johannsen, bekannt als Sänger der „Rattles“, Hits der „Every Brothers“ und vieles mehr. Die bekannten DJs Sven Stelter und Andreas Storch „werden die Tanzfläche mit heißen Rhythmen zum Beben bringen“, sind sich die Leas sicher.

Neben der musikalischen Unterhaltung erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Showprogramm. Den Gästen soll eine ganz besondere Stimmung geboten werden, damit sie ihren Alltag hinter sich lassen können – „schwer genug in diesen Zeiten“, sagt Kehrstephan. Damit das gelingt, verzaubert Clown Monsieur Momo mit seinem charmanten Wesen und seinem verträumten Blick auf die Welt. Die Stelzenläufer von Stelzenart beeindrucken mit ihren imposanten Auftritten und fantastischen Kostümen. Und die nächtliche Feuershow von Jolly und Ronja sorgt bei Dunkelheit für flammenden Applaus.

Der Vorverkauf läuft bereits

Das Wachtelhof-Team steht mit einer Auswahl an verschiedenen Cocktails, Longdrinks und Snacks bereit. Vorverkaufstickets zum Preis von 35 Euro sind im Landhaus Wachtelhof, bei Müller´s Buchhandlung, im Tui-Reisecenter, beim Juwelier Thoden und im Autohaus Holst in Scheeßel erhältlich. Rund die Hälfte der Tickets ist bereits vergriffen, insgesamt bietet der Garten Platz für 350 Leute. „Wir sind sehr dankbar über diese Resonanz und ganz baff, dass diese Kombination derartig einschlägt“, freut sich Kehrstephan.

Ticket-Verlosung Die Kreiszeitung verlost zwei mal drei Karten für die „White Night“. Die Details der Verlosung werden am 17. August auf dem Facebook- und Instagramkanal „Mediengruppe Kreiszeitung“ bekannt gegeben.

Es gibt bereits einen Alternativplan bei schlechtem Wetter, der rechtzeitig bekannt gegeben würde. So viel sei schon mal verraten: Auch die Alternative bietet mit ihren großen Fenstern und viel Platz eine sommerliche Atmosphäre. Kehrstephan ist aber zuversichtlich: „Wir gehen von einer lauen Sommernacht aus. Ich gucke jeden Tag auf meine Wetter-App und es wird bald besser!“

Die Leas sind ein Teil des Lions Clubs Rotenburg, der sich seit mehr als 100 Jahren ehrenamtlich für soziale Projekte in der Region und weltweit engagiert. Die „White Night“ und die anderen Aktivitäten werden von den engagierten Frauen des Clubs eigenverantwortlich und ehrenamtlich geplant. Sie unterstützen damit zahlreiche soziale Einrichtungen und Projekte, insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit. Bei guter Resonanz soll das Event zukünftig jährlich stattfinden.