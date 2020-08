Corona bei Ikea in Elsdorf: 38 akute Fälle im Logistikcenter

Ein deutlicher Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis Rotenburg wurde in dieser Woche vermerkt - ein Großteil der Fälle hat seinen Ursprung im Ikea-Logistikentrum an der A1 bei Elsdorf.

Elsdorf – Die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Menschen ist im Landkreis seit Montag noch einmal um 20 gestiegen. Das hat am Mittwochmittag das Rotenburger Gesundheitsamt mitgeteilt. Bisher wurden damit seit den ersten beiden Meldungen am 4. März insgesamt 164 Fälle gezählt, 124 Infizierte gelten als wieder genesen, zwei Personen sind verstorben. Damit gibt es aktuell 38 Infizierte. 19 der neuen Fälle sind den Angaben nach auf das Ausbruchsgeschehen im Zusammenhang mit dem Personaldienstleister Randstad zurückzuführen. Zudem sei ein Reiserückkehrer aus Moldawien positiv getestet worden.

Coronavirus-Ausbruch bei Ikea in Elsdorf (Landkreis Rotenburg): Rund 40 Infizierte beim Möbelhaus

Die Randstad-Angestellten arbeiten überwiegend im Ikea-Logistikzentrum in Elsdorf. Dort sind nach Angaben von Ikea-Sprecherin Kim Steuerwald insgesamt rund 150 Mitarbeiter tätig, etwa 130 davon im operativen Bereich. Das Distributionszentrum werde von der Bremer Lagergesellschaft (BLG) im Auftrag von Ikea betrieben. Rund 85 Mitarbeiter im Lager Elsdorf seien direkt bei der BLG angestellt. „Aufgrund der aktuell sehr hohen Auslastung sind weitere rund 65 Mitarbeiter über das Zeitarbeitsunternehmen Randstad im Lager beschäftigt“, so Steuerwald auf Nachfrage.

Gegenüber dem NDR hatte Randstad am Dienstag angegeben, dass diese Lagerarbeiter nicht in Massenunterkünften, sondern in drei eigenen Unterkünften in Gyhum und Sittensen leben. Die Kreisärztin habe an diesen nichts zu beanstanden gehabt. Die Lagerarbeiter, Gabelstaplerfahrer und Packer würden sich auch in ihrer Freizeit in der Nähe ihrer drei Unterkünfte treffen. Auch kochten sie mitunter zusammen und führen auch in Fahrgemeinschaften zum Logistikzentrum in Elsdorf, so der NDR. Eine Anfrage der Kreiszeitung zum Thema ließ Randstad am Mittwoch zunächst unbeantwortet.

18 Mitarbeiter des Ikea-Logistikcenters Elsdorf positiv auf Corona getetset

Nach Ikea-Angaben seien 18 Mitarbeiter des Logistikcenters positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin sei bei 48 Mitarbeitern aus dem direkten Umfeld Quarantäne angeordnet worden. Um eine weitere Ansteckung zu verhindern, sei eine gesamte Schicht vorsorglich nach Hause geschickt worden. Im Rahmen des Pandemieplanes mit strengen Abstands- und Hygienevorschriften seien die Schichten strikt voneinander getrennt gewesen.

Die BLG habe allen Mitarbeitern am Standort angeboten, sich freiwillig auf Corona testen zu lassen. Nur 70 der 130 operativen Mitarbeiter am Standort Elsdorf seien derzeit überhaupt tätig. Demzufolge könne es in den umliegenden Ikea-Möbelhäusern zum Beispiel in Stuhr-Brinkum zu Verzögerungen bei Kundenordern kommen. Um die Bestellungen trotzdem möglichst zeitnah ausliefern zu können, hätten die Einrichtungshäuser ihre Kapazitäten erhöht, um die Ware direkt aus dem Einrichtungshaus zum Kunden zu bringen.

Im Krankenhaus wird nach Angaben des Gesundheitsamts aktuell keiner der 38 im Kreis Infizierten behandelt. 173 Kontaktpersonen und Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Freitag will der Landkreis in einer Pressekonferenz über weitere Maßnahmen angesichts der erhöhten Fallzahlen in der Region informieren.