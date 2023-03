Die Seiteneinsteigerin: Nicole Bacinovic ist die neue Leiterin der Kantor-Helmke-Schule

Von: Guido Menker

Nicole Bacinovic, Leiterin der Kantor-Helmke-Schule in Rotenburg. © Guido Menker

Nicole Bacinovic ist die neue Leiterin der Rotenburger Kantor-Helmke-Schule. Über Umwege ist die 45-Jährige vor vielen Jahren beruflich in der Schule gelandet. Sie ist eine Seiteneinsteigerin, die als Vorbild für andere dienen könnte. Schließlich nimmt der Bedarf an Lehrkräften überall weiter zu.

Rotenburg – Nachdem sich Catrin Cramme im Sommer vergangenen Jahres von der Kantor-Helmke-Schule in Rotenburg verabschiedet hatte, war zunächst unklar, wer denn wohl die Leitung dieser Grundschule übernehmen wird. Inzwischen sind die Würfel gefallen: Nicole Bacinovic rückt auf diesen Posten – und zollt ihrer Vorgängerin großen Respekt. „Catrin Cramme hat diese Schule maßgeblich geprägt. Vor allem hat sie für die musikalische Ausrichtung der Schule gesorgt. Das weiterzuentwickeln, ist eine große Herausforderung.“

Etwas mehr als 280 Kinder in zwölf Klassen und ein 19-köpfiges Lehrerkollegium: Das sind die Fakten dieser Schule, in der Catrin Cramme insgesamt 19 Jahre lang gearbeitet hat. Nicole Bacinovic ist gerade erst angekommen, war zuvor vier Jahre lang an der Schule am Grafel tätig. Dort hat sie eine Klasse vier Jahre lang begleitet. Sie schwärmt von dieser Arbeit mit den Grundschülern.

Waffensen soll bleiben

Natürlich hat auch Nicole Bacinovic mitbekommen, dass man in der Rotenburger Ortschaft Waffensen immer noch auf die Wiedereröffnung der dortigen Außenstelle hofft. Sie war zum Ende des vergangenen Jahres wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen worden. „Alle Beteiligten arbeiten weiter daran, die angelehnte Tür der Außenstelle der Kantor-Helmke-Schule in Waffensen wieder zu öffnen, weil im kommenden Schuljahr die erforderliche Schülerzahl vorliegt“, sagt die neue Schulleiterin. Es sei zurzeit jedoch noch die Phase des landesweit einheitlichen Bewerbungsverfahrens abzuwarten, um die entscheidende Lehrkräfteversorgung für die Schule sicherzustellen. Aktuell sei zudem die wichtige Konrektoren-Stelle im Schulverwaltungsblatt ausgeschrieben. Bacinovic: „Über Gespräche mit Interessierten, die Schule mitgestalten und entwickeln wollen, freuen wir uns sehr!“

Die gebürtige Lübeckerin hat den Weg an die Kantor-Helmke-Schule gefunden – ein Weg, der alles andere als geradlinig war. Nach dem Abitur hat sie in Münster ein Magisterstudium aufgenommen. Die Fächer: Sport, Südslawistik und Germanistik. „Eigentlich wollte ich gerne an der Uni bleiben – im Bereich der Sport-Soziologie.“

Das hat nicht geklappt, und so ist Bacinovic in die freie Wirtschaft gewechselt. „Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, dass sich mit der Archivierung von Patientenakten beschäftigt hat – und parallel dazu habe ich an einer Fortbildung für Projekt- und Qualitätsmanagement teilgenommen“, berichtet die 45-jährige Mutter von drei Kindern. „Doch ganz schnell habe ich in der Zeit gemerkt, dass es das nicht ist.“ Und so peilte sie als Quereinsteigerin eine Lehrerstelle an.

2009 nach Rotenburg gekommen

Sie konnte unmittelbar ins Referendariat einsteigen, musste allerdings noch Kurse in Pädagogik belegen und schließlich das zweite Staatsexamen überstehen. Das hat geklappt. Das Referendariat hatte sie in einer Hauptschule gemacht, nach dem erfolgreichen Abschluss bekam sie eine Stelle in einer Realschule in Rheine. 2009 zog sie mit ihrem Mann und den Kindern nach Rotenburg.

In der Kreisstadt war die damalige Theodor-Heuss-Schule ihre erste Station. „Einmal war ich in der Zeit für ein halbes Jahr an die Kantor-Helmke-Schule abgeordnet – und wäre gerne geblieben.“ Doch es folgten drei weitere Jahre an der THS, im Anschluss nahm sie ein Jahr als Elternzeit. Für den Wiedereinstieg danach wählte sie die Montessori-Schule in Rotenburg. Spätestens da war ihr klar: Es sollte dauerhaft eine Grundschule sein, in der sie arbeiten möchte. Der Wechsel in die Schule am Grafel gelang – nach vier Jahren dort kehrte Bacinovic an die Kantor-Helmke-Schule zurück.

Der Bereich Musik läuft ähnlich intensiv weiter. Es gibt einen Schulchor, und auch die Kooperation mit der Kreismusikschule, die niedrigschwellige Angebote ermöglicht, geht weiter.

Viel Beziehungsarbeit

Warum aber entscheidet man sich für die Grundschule als den Ort, an dem sie arbeiten möchte? „Die Arbeit an der Theodor-Heuss-Schule war toll, und als Team sind wir alle in die gleiche Richtung gegangen. Aber mir fehlten das Feuer und die Leidenschaft bei den Kindern.“ In der Grundschule sei das anders. Mit viel Beziehungsarbeit sei es möglich, bei den Mädchen und Jungen Grundsteine für eine tolle Schulzeit zu legen. Wichtig sei es ihr zudem, Verhaltenswerte ohne den defizit-orientierten Blick zu vermitteln.

Bei dieser Arbeit spielten aus ihrer Sicht die Eltern eine ebenso wichtige Rolle. Und die hole man ganz bewusst immer wieder mit ins Boot. „Regelmäßig bekommen sie von mir einen Newsletter, in dem wir transparent darstellen, was bei uns so alles läuft und welche Projekte anstehen.“

Platz reicht nicht aus: Kantor-Helmke-Schule wartet weiter auf den Bau einer neuen Mensa Die Mensa in der Kantor-Helmke-Schule reicht nicht aus – zu wenig Platz. Die Kinder müssen in mehreren Schichten essen – das wirkt sich aus, weil mitunter auch die Aula dafür genutzt werden muss. Und so ist es nicht überraschend, wenn die neue Schulleiterin Nicole Bacinovic sagt, dass grundsätzlich Unterschiede zwischen den Grundschulen bestehen – vor allem in den organisatorischen Abläufen. Bacinovic beklagt sich nicht darüber, aber die Hoffnung, dass ihre Schule schon bald eine neue Mensa bekommt, ist groß.

Grundsätzlich seien die Herausforderungen für Grundschulen nicht zuletzt jetzt nach der Corona-Zeit groß. Da gehe es mitunter allein schon darum, wieder für die erforderliche Konzentration zu sorgen. Über den Druck von außen rede man im Team, um dann gemeinsam zu entscheiden, was wichtig ist und an welchen Stellen Schwerpunkte zu setzen sind, sagt Nicole Bacinovic.