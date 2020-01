„Nichts mehr wert“

Mahnwache auf dem Neuen Markt in Rotenburg

+ Peter Hestermann hat sich besonders viel Mühe gegeben, um die Passanten zu informieren.

Freitagnachmittag. Es ist grau, es nieselt, und es ist kalt. Zwölf Mitglieder der Rotenburger Gruppe der „Fridays gegen Altersarmut“ trotzen dennoch dem Wetter und stellen sich auf dem Neuen Markt mit Plakaten, Flyern und Kerzen auf. Bundesweit werden an diesem Tag Mahnwachen durchgeführt, die ersten bereits vormittags. „Doch da ist alles ruhig geblieben, Ausschreitungen hat es keine gegeben“, erzählt Organisatorin Claudia Schramm. Und so soll es nach dem Wunsch der Gruppe auch in der Kreisstadt bleiben – die Polizei ist dennoch sicherheitshalber in der Nähe.