Nicht vermummt hinters Steuer

Rotenburg – Ab heute gilt landesweit die Pflicht zum Tragen einer Mund-/Nasenmaske im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Aber dürfen auch Autofahrer beim Autofahren eine Maske tragen? „In der Tat kann das Tragen eines Mundschutzes beim Autofahren gegen die Regelung des Paragrafen 23 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung verstoßen“, erklärt Heiner van der Werp, Pressesprecher der Polizeiinspektion Rotenburg.

Die Bundesländer und der Bund diskutierten, wie dieses Thema in der Praxis zu handhaben ist. „Grundsätzlich muss im Auto ohnehin nur dann ein Mundschutz getragen werden, wenn in dem Fahrzeug mehr als eine Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, unterwegs sind“, betont der Pressesprecher. Und er fügt hinzu: „Aktuell gilt dies in der Regel insbesondere für Bus- und Taxifahrer oder in dem Fall, in dem mehrere Personen berufsbedingt zusammen Autofahren müssen. Schließlich betrifft es auch Fahrer von Rettungsfahrzeugen, denen aber gemäß der Straßenverkehrsordnung Sonderrechte zustehen, sodass sie auch von den Regelungen abweichen dürfen.“

Für weitere Personen, die aus dringenden Gründen auch im Auto einen Mundschutz tragen müssen, haben sich die Länder darauf verständigt, dass dies aktuell mindestens nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird. In einigen Ländern, dazu gehört auch Niedersachsen, wird die Auffassung vertreten, dass ein zwingend erforderliches Mundschutz-Tragen bei Bus- und Taxifahrern nicht verboten ist. Der Polizeisprecher: „Der Hintergrund ist, dass in diesen Fällen in der Regel durch Fahrtenbücher oder ähnliche betriebliche Dokumentationen sichergestellt sein dürfte, dass die Fahrer bei Verkehrsverstößen auch trotz einer Teilverhüllung des Gesichts ermittelt werden können. Dies wird auch vom Bund so gesehen.“ Van der Werp schildert: „In den Fällen, in denen der Fahrer weder erkennbar ist noch durch ausreichende Dokumentation vorliegt, aber dennoch eine Mund-/Nasenmaske erforderlich ist, sind die Kontrollbehörden in Niedersachsen je nach Fall gebeten, von den Möglichkeit der Anwendung des sogenannten Opportunitätsprinzips Gebrauch zu machen: das heißt, von einer Verfolgung der Ordnungswidrigkeit abzusehen.“ Und er fügt hinzu: „Wenn meine Kollegen während ihrer Streifenfahrten Fahrer mit Mundschutz sehen, werden sie diese Fragen klären müssen. Wir werden aber auch bei dieser Bestimmung mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorgehen und im Zweifelsfall vom Opportunitätsprinzip Gebrauch machen.“ woe