Bremervörde - Von Rainer Klöfkorn. Der dritte Verhandlungstag im „Pinocchio-Prozess“ im Bremervörder Amtsgericht ist am Donnerstag zu Ende gegangen, ohne dass er überhaupt richtig angefangen hatte. Der Grund: Die 60-jährige Angeklagte aus Bremervörde war gesundheitsbedingt nicht in der Lage, am Prozess teilzunehmen.

Dies teilte Richter Florian Pflug den Prozessbeteiligten, den erschienenen Zeugen und den Zuschauern mit. Das Verfahren soll nun am Dienstag, 21. Februar, 9 Uhr, fortgesetzt werden.

Pünktlich um 12 Uhr hatten sich am Donnerstag die Nebenkläger mit ihren Anwälten und der Staatsanwalt im Gerichtssaal eingefunden. Sie mussten 35 Minuten warten, ehe sich die Tür zum Richterzimmer öffnete und Pflug verkündete: Es bestehe bei der Angeklagten „der Verdacht, dass sie nicht verhandlungsfähig sein könnte“. Der Amtsarzt werde sie untersuchen. Danach werde entschieden, ob der Prozess an diesem Tag weitergeführt werden könne oder nicht. In Abwesenheit der Angeklagten könne nicht verhandelt werden.

Um 14 Uhr dann die Entscheidung: Gemeinsam mit ihrem Verteidiger und einer Amtsärztin habe er die Bremervörderin besucht und dabei festgestellt, dass sie nicht an der Verhandlung teilnehmen könne. Ohne Aussagen gemacht zu haben, mussten somit die drei Zeugen sowie der Gutachter Professor Klaus Püschel wieder abreisen.

Der renommierte Hamburger Rechtsmediziner sollte gestern sein mit Spannung erwartetes Gutachten über den Gesundheitszustand der Bremervörderin vortragen. Die 60-Jährige ist der fahrlässigen Tötung angeklagt. Am 5. Juli 2015 verursachte sie in der Bremervörder Innenstadt einen Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Bremervörder und ein zweijähriges Kind aus Bevern ums Leben kamen. Mit ihrem Mercedes war sie ungebremst über die Neue Straße in das Eiscafé „Pinocchio“ gefahren und hatte dabei mehrere Personen, die sich vor dem Gebäude aufhielten, erfasst.

Fortsetzung am 21. Februar

Der Prozess soll am Dienstag, 21. Februar, 9 Uhr, fortgesetzt werden. Richter Pflug will an diesem Tag neben dem Gutachter Püschel drei Ärzte, die die Angeklagte als Patientin behandelte, anhören. Auf die Frage des Anwalts aus den Reihen der Nebenkläger, ob er davon überzeugt sei, dass die 60-Jährige an diesem Tag anwesend sein könnte, antwortete Pflug: „Ja, ich habe die begründete Hoffnung.“ Anberaumt wurde am Donnerstag zudem ein weiterer Verhandlungstag. Am Mittwoch, 8. März, 13.15 Uhr, wird erneut getagt. Ob dann schon die Plädoyers des Verteidigers und des Staatsanwaltes gehalten oder sogar ein Urteil gesprochen werden kann, ist allerdings offen.

Einen Tag zuvor, am Dienstag, 7. März, wird übrigens der so genannte Gafferprozess wieder aufgenommen. Die Verhandlung vor dem Jugendgericht gegen drei Bremervörder im Alter von 20, 26 und 35 Jahren war nach der Eröffnung am 29. September auf Antrag der Verteidiger geplatzt. Jugendrichterin Swantje Gerdes-Franzki verfügte damals, dass für den Verlauf des Prozesses die Hauptakte mit den Unterlagen über den Unfall vor dem „Pinocchio“ herangezogen werden soll. bz