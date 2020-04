Nicht mehr ganz unauffällig

Kreistag in Corona-Zeiten / Infizierte Pflegekraft im Diako

+ Die Distanz wahren: Abgeordnete, Verwaltung und Publikum in der Corona-Kreistagssitzung. Fotos: Menker

Rotenburg – Wo sonst das Händeschütteln und Schulterklopfen zur Begrüßung ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist, geht es an diesem Mittwochmorgen zunächst zur Desinfektion. Es ist die erste Kreistagssitzung in Corona-Zeiten, und natürlich ist das ganze Drumherum ein anderes als üblicherweise. Das beginnt schon beim Ort: Die 16. Sitzung in dieser Wahlperiode ist zwar bereits die zweite, die in der Aula des Rotenburger Ratsgymnasiums stattfindet, aber es hat gänzlich andere Gründe. Die hitzige Stimmung von vor zwei Jahren, als an dieser Stelle zur Schließung des Zevener Krankenhauses getagt und großer Protest der Bevölkerung bewältigt werden musste, ist nicht zu spüren. Stattdessen herrscht Unsicherheit. Abstand ist geboten, am Vortag der Sitzung verschickt die Kreisverwaltung einen genauen Saalplan, wer sich wo zu setzen hat: Die Kreistagsabgeordneten wie üblich nach politischen Farben sortiert, vor und auf der Bühne sind Plätze reserviert für die Kreistags- und Verwaltungsspitze sowie die Presse. Hinter einem Absperrband nehmen die wenigen Zuschauer Platz. Es sind fünf. „Stay home“, auch hier. Drei Kreistagsmitglieder lassen sich entschuldigen.